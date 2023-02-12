Махачев ответил Волкановски: «Только что пересмотрел бой. Алекс забрал лишь минуту из 25»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на слова Алекса Волкановски, назвавшего себя победителем боя за титул в легком весе.

Напомним, что 12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей, став новым лидером рейтинга P4P UFC.

«Только что посмотрел запись боя, и надо быть честным: из 25 минут Волк забрал только последнюю!» – написал Махачев в соцсетях.

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16 комментариев

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armageddon123456
Ответ Гульмира Гаджиева
По правде выиграл махачев, но обычно в таких ситуациях российских бойцов засуживали , яркий пример Ян , анкалаев, но тут махачева спасла его медийная личность , вот и все
Да не было просто такого чтобы Волк был лучше. В партере только защищался, в стойке люлей отхватывал весь бой кроме последней минуты. За что победу отдавать то? За большое сердце?
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Lionel Van Damme
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
кто чемпион лёгкого дивизиона -?))) и точка.(минуту или 2 раунда) это уже не волнует, ну кто-то должен отдать победу Русских бойцов-!!!( Ян-Анкалаев) уже достаточно
Русских бойцов)) Ян-Анкалаев
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armageddon123456
Ответ Артём Сергеев
потом удивляются, что их борцуховское братье, недолюбливают
А что ему надо сказать было? Волк начал разгонять бадягу про победу - красавчик, Махач ответил в свою сторону - ай я яй? Что за тупость
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Пайзулах Юсупов
Ничего страшного, Яна и Анкалаева внаглую засудили , пусть и западных бойцов немного пообижают. Идеальный баланс, эталон гармонии.
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h5fvhwbkbh
Он на свое лицо смотрел??? Если Алекс смог так ему накидать за одну минуту то он киборг
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maaRuLOVE
Ответ Ди Ди
Через 2-3 дня голову отпустит когда от прилетевших локтей, посмотри еще разок )
Это был всего лишь ответ Волку который сказал что пересмотрел бой и оказывается он забрал 3 раунда . Раскачивают реванш и всё
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Гульмира Гаджиева
По правде выиграл махачев, но обычно в таких ситуациях российских бойцов засуживали , яркий пример Ян , анкалаев, но тут махачева спасла его медийная личность , вот и все
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Luffy Die
Ответ Артём Сергеев
потом удивляются, что их борцуховское братье, недолюбливают
а кто так не говорит? только борцухи что-ли?
+3
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+3
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Ди Ди
Через 2-3 дня голову отпустит когда от прилетевших локтей, посмотри еще разок )
0
-1
-1
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Артём Сергеев
потом удивляются, что их борцуховское братье, недолюбливают
+1
-3
-2
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zip13
надо же реванш, как-то продвигать)
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dadahandadahan3@gmail.com
кто чемпион лёгкого дивизиона -?))) и точка.(минуту или 2 раунда) это уже не волнует, ну кто-то должен отдать победу Русских бойцов-!!!( Ян-Анкалаев) уже достаточно
+2
-2
0
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Сергей Петров
Махачев себе уже цену набивает. Явно 2 раунда Волкановски забрал
+2
0
+2
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vammuteli
Все верно.Остальные 24минуты был равный бой
+16
-3
+13
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Sgi
Ответ Aram Ambarsumyan
Не правда, он минимум 2 раунда забрал!
Ну не минимум , а именно два
+14
-1
+13
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Aram Ambarsumyan
Не правда, он минимум 2 раунда забрал!
+23
-3
+20
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