Махачев ответил Волкановски: «Только что пересмотрел бой. Алекс забрал лишь минуту из 25»

Чемпион UFC в легком весе отреагировал на слова , назвавшего себя победителем боя за титул в легком весе.

Напомним, что 12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей, став новым лидером рейтинга P4P UFC.

«Только что посмотрел запись боя, и надо быть честным: из 25 минут Волк забрал только последнюю!» – написал Махачев в соцсетях.

Волкановски не согласен с проигрышем Махачеву: «Я выиграл три раунда и хочу реванша»

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