Срна о Мудрике: «Мы с «Челси» договорились, а он сам решал, хочет туда или в «Барсу», или в «Реал»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Дарио Срна сомневается, что Михаил Мудрик недоволен переходом в «Челси».

На эту тему спортивный директор «Шахтера» высказался из-за того, что вингер лайкнул пост с критикой защитника «Челси» Марка Кукурельи, который крайне редко пасует на Михаила.

В матче с «Вест Хэмом» (1:1) Кукурелья, который играет на одном фланге с Мудриком, сделал всего 1 пас ему на ход. За 67 минут игры Марк сделал Михаилу 7 передач.

«Я вообще не следил, кто какой лайк поставил. Вообще времени на это не было, честно.

Я с Мишей говорил сначала как друг, потом как бывший футболист. Я поделился мнением. Конечно, если футболист хочет уехать, а по нему есть два одинаковых предложения – пожалуйста, пусть выбирает.

Если есть большая разница в предложениях, значит, мы договариваемся, а он пусть решает, хочет он в «Челси» или не хочет. Или в «Барселону», или в «Реал Мадрид». Все очень просто.

Миша сам подписал контракт с «Челси». Сам договорился, сам обсудил условия, поэтому я уверен в том, что слышал два дня назад – Миша очень-очень доволен», – сказал Срна в интервью YouTube-каналу «Володимир Кобельков / «Київський торт».

После перехода в «Челси» Мудрик сыграл в 3 матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

Кукурелья почти не пасует на Мудрика. Это выбесило и Михаила, и фанатов «Челси»

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14 комментариев

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kaviknat
А можно все интервью Срны выпустить отдельной новостью, а не делать новую новость из каждой его цитаты?
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Vova0105
Ответ Roman Dementiev
Как же горит здесь. Будь Мудрик любой другой национальности - всем было бы тут плевать.
Так же чихвостили бы
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Roman Dementiev
Как же горит здесь. Будь Мудрик любой другой национальности - всем было бы тут плевать.
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mr kovalsky
Реал с Барсой так хотели Мудрика, а в итоге он беспощадно выбрал Челси и отказал Испанским грандам, теперь пусть кусают локти
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SCHOKKKK
У этих каталонских нищебродов откуда деньги будут? Или носки Фатимы решили на аукцион выставить?
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qiqe
хрюдрик
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Narek Sargsyan
вот в Барсе и в Реале офигеют от этой новости
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Los Galácticos
Сырун еще тот сказочник
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Born is the King
да закрой уже рот
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maxdux81
наркоман совсем с катушек слетел со своим мудриком, через пару сезонов отдадут в аренду в брендтфорд, оттуда поедет по турциям. видели уже коноплянок этих, ярмоленок.
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Гамарджоба Генацвале
Сам обсудил условия, ага. А еще денег потом в чемодане сам привез в Шахтер.
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KMR
Допер и не такие сказки расскажет
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frol92
Ну да, Барселона с ее финансовыми рычагами 100 лямов бы так просто отсыпала за ноунейма.
Реал тоже не помню когда последний раз так раскошеливался.
Так что врать тоже искусство, что нам на практике доказал сейчас Срна.
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Victor Kravtsov
Я тоже сам решаю куда ходить
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