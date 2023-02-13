Срна о Мудрике: «Мы с «Челси» договорились, а он сам решал, хочет туда или в «Барсу», или в «Реал»

сомневается, что недоволен переходом в «Челси».

На эту тему спортивный директор « » высказался из-за того, что вингер лайкнул пост с критикой защитника «Челси» Марка Кукурельи, который крайне редко пасует на Михаила.

В матче с «Вест Хэмом» (1:1) Кукурелья, который играет на одном фланге с Мудриком, сделал всего 1 пас ему на ход. За 67 минут игры Марк сделал Михаилу 7 передач.

«Я вообще не следил, кто какой лайк поставил. Вообще времени на это не было, честно.

Я с Мишей говорил сначала как друг, потом как бывший футболист. Я поделился мнением. Конечно, если футболист хочет уехать, а по нему есть два одинаковых предложения – пожалуйста, пусть выбирает.

Если есть большая разница в предложениях, значит, мы договариваемся, а он пусть решает, хочет он в «Челси» или не хочет. Или в «Барселону», или в «Реал Мадрид». Все очень просто.

Миша сам подписал контракт с «Челси». Сам договорился, сам обсудил условия, поэтому я уверен в том, что слышал два дня назад – Миша очень-очень доволен», – сказал Срна в интервью YouTube-каналу «Володимир Кобельков / «Київський торт».

После перехода в «Челси» Мудрик сыграл в 3 матчах и не отметился результативными действиями.

Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

Кукурелья почти не пасует на Мудрика. Это выбесило и Михаила, и фанатов «Челси»

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