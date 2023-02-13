«Мудрик в «Челси» будет одним из лучших. Он показал это за 30 минут с «Ливерпулем». Срна о вингере

считает, что будет играть ведущую роль в «Челси».

Зимой лондонский клуб купил вингера у «Шахтера» за 70+30 млн евро.

«Миша в «Челси» будет одним из лучших футболистов. Он показал это за 30 минут с « ». Он еще не готов, у него последняя игра была 23 ноября, он не прошел сбор, но Миша – профессионал.

Это очень добрый парень, серьезный, интеллигентный. Он думает только о футболе. Будем болеть за Мишу всегда», – сказал спортивный директор « » в интервью YouTube-каналу «Володимир Кобельков / «Київський торт».

После перехода в «Челси» Мудрик сыграл в 3 матчах и не отметился результативными действиями.

Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

Срна о 100 млн евро за Мудрика: «В Европе к украинцам относятся не с таким уважением, как к бразильцам. Теперь футбольный мир будет смотреть на них иначе»

Срна о Мудрике за 70+30 млн евро: «Если бы не конфликт на Украине, «Шахтер» продал бы его дороже. После «Ливерпуля» все писали, что мы продали дешево»

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