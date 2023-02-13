«Мудрик в «Челси» будет одним из лучших. Он показал это за 30 минут с «Ливерпулем». Срна о вингере
Дарио Срна считает, что Михаил Мудрик будет играть ведущую роль в «Челси».
Зимой лондонский клуб купил вингера у «Шахтера» за 70+30 млн евро.
«Миша в «Челси» будет одним из лучших футболистов. Он показал это за 30 минут с «Ливерпулем». Он еще не готов, у него последняя игра была 23 ноября, он не прошел сбор, но Миша – профессионал.
Это очень добрый парень, серьезный, интеллигентный. Он думает только о футболе. Будем болеть за Мишу всегда», – сказал спортивный директор «Шахтера» в интервью YouTube-каналу «Володимир Кобельков / «Київський торт».
После перехода в «Челси» Мудрик сыграл в 3 матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.
Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Срна о 100 млн евро за Мудрика: «В Европе к украинцам относятся не с таким уважением, как к бразильцам. Теперь футбольный мир будет смотреть на них иначе»
Срна о Мудрике за 70+30 млн евро: «Если бы не конфликт на Украине, «Шахтер» продал бы его дороже. После «Ливерпуля» все писали, что мы продали дешево»
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Сейчас будет по старчески, но Роналду сначала блеснул в МЮ, потом порвал АПЛ и только после этого за 100 перешел в реал. Агуэро 4 сезона тянул на себе атаку Атлетико, и только после этого попал Сити.
Руни провел два неплохих сезона в Эвертоне и закрепил все мощной игрой на евро и после этого перешел в МЮ.
Бэйл, Вилья, и многие другие несколько сезонов показывали свой топовый уровень, что бы перейти в гранд.
А сейчас достаточно провести 2-3 неплохих матча в ЛЧ, что бы сразу же за тебя заплатили несколько десятков миллионов, дали хороший контракт и окрестили надеждой футбола.
Ничего кроме «молодой, перспективный и игравший в международных матчах» про него не скажешь. Это неплохо, но мало ли таких «игравших» парней в мире? В каком международном матче Мудрик к 22 годам «зарешал»? В каком блеснул? У Михайличенко, Шевы, да даже Дзагоева, таких игр в его возрасте уже было под десяток и таких деньжищ за них не давали даже близко. Оооочень странно…
заходишь и комментируешь. лол