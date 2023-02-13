«Мудрик в «Челси» будет одним из лучших. Он показал это за 30 минут с «Ливерпулем». Срна о вингере

Теги Челси Ливерпуль Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Дарио Срна считает, что Михаил Мудрик будет играть ведущую роль в «Челси».

Зимой лондонский клуб купил вингера у «Шахтера» за 70+30 млн евро.

«Миша в «Челси» будет одним из лучших футболистов. Он показал это за 30 минут с «Ливерпулем». Он еще не готов, у него последняя игра была 23 ноября, он не прошел сбор, но Миша – профессионал.

Это очень добрый парень, серьезный, интеллигентный. Он думает только о футболе. Будем болеть за Мишу всегда», – сказал спортивный директор «Шахтера» в интервью YouTube-каналу «Володимир Кобельков / «Київський торт».

После перехода в «Челси» Мудрик сыграл в 3 матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

Срна о 100 млн евро за Мудрика: «В Европе к украинцам относятся не с таким уважением, как к бразильцам. Теперь футбольный мир будет смотреть на них иначе»

Срна о Мудрике за 70+30 млн евро: «Если бы не конфликт на Украине, «Шахтер» продал бы его дороже. После «Ливерпуля» все писали, что мы продали дешево»

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41 комментарий

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pack25
Ответ Arima Baki
не обманывай Милнеру всего-то 390, отличный возраст
Он вообще-то 1686 года, так что 337 пока))
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Илнур Кара
Ответ alim_liver_kz
Епта пару раз обыграл пенсионера выйдя на замену. Поют дифирамбы. Несколько матчей уже показывает свой уровень, когда против него играют плотно, и не дают свободы.
Надо дождаться очередного матча с Ливерпулем , там то он себя покажет
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Санжар Уразбаев
30 минут полезных действий с нестабильным Ливерпулем и полный провал с Фулхемом и Вест Хемом ))
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Санжар Уразбаев
30 минут полезных действий с нестабильным Ливерпулем и полный провал с Фулхемом и Вест Хемом ))
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Костя Киреев
Пока что Мудрик очень похож на Дэниела Джеймса. Только про трансфер Джеймса все сразу сказали, что это развод, а Мудрика считают мегаталантом.
Сейчас будет по старчески, но Роналду сначала блеснул в МЮ, потом порвал АПЛ и только после этого за 100 перешел в реал. Агуэро 4 сезона тянул на себе атаку Атлетико, и только после этого попал Сити.
Руни провел два неплохих сезона в Эвертоне и закрепил все мощной игрой на евро и после этого перешел в МЮ.
Бэйл, Вилья, и многие другие несколько сезонов показывали свой топовый уровень, что бы перейти в гранд.
А сейчас достаточно провести 2-3 неплохих матча в ЛЧ, что бы сразу же за тебя заплатили несколько десятков миллионов, дали хороший контракт и окрестили надеждой футбола.
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Б81
30 минут , которые потрясли мир еще бы сказал.
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Mario14
Полностью смотрел матч с Вэст хэмом, кроме действительно хорошей скорости, абсолютно ни чем не выделяется (может пока конечно), пока что напоминает тупого бегунка Адама Траоре, который даже в составе Волков сидит на лавке... Справедливости ради одно результативное действие у Мудрика отметить можно, это его фол при одборе мяча, после которого был забит гол... похожий гол забивали игроки Арсенала на выезде с МЮ, тогда долго смотрели Вар и гол отменили, а через полгода написали что отменили ошибочно🤷‍♂️, тут даже ничего не смотрели...
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М.Ю!!!
Такое ощущения что Срне неудобно за такой наеб Челси )
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Penarol
Пока покупка Мудрика за 100 млн выглядит, как ширма перевода денег с одного счёта на другой.
Ничего кроме «молодой, перспективный и игравший в международных матчах» про него не скажешь. Это неплохо, но мало ли таких «игравших» парней в мире? В каком международном матче Мудрик к 22 годам «зарешал»? В каком блеснул? У Михайличенко, Шевы, да даже Дзагоева, таких игр в его возрасте уже было под десяток и таких деньжищ за них не давали даже близко. Оооочень странно…
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кроссовер Айверсона
Из того что я пока увидел, Феликс топ и стоит своих 100млн. А Мудрик 30 млн максимум.
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Рашпель793
Украинцы через десять лет будут вспоминать те 30 минут Мудрика против Ливерпуля, как мы вспоминаем покер Аршавина ))
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Владимир Самсонов
Ответ Aleksandr Danilov
Если бы это был Захарян, ты бы говорил в точности наобарот
Так вопрос в том, когда платят 100 млн и ожидания соответствующие. За Захаряна никто столько платить не собирался.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Aleksandr Danilov
Если бы это был Захарян, ты бы говорил в точности наобарот
Захаряна купили за 100 мультов? Свободен со своим украинским азаром
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bm
Просто продали не в тот клуб. Продали бы туда, куда он сам хотел, давно показал бы свое мастерство, и не против 37-летнего ветерана, который был не на своей позиции
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Тимофей Кушнир
Ответ Football poet
Такими темпами те 30 минут против Челси станут его визитной карточкой до конца карьеры
Против?
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Милчик
Смотрел я этот матч, если скоростной забег и попытка ударить по воротам считается, что парень показал себя, значит действительно он не очень
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bm
Ответ mishakmv96
Ну да, перебегать уставшего 50-летнего Милнера - это достижение и основа того, что Мудрик будет одним из лучших в АПЛ)
Сам Срна уже в 35 играл с допингом. А тут 37-й летний Милнер без допинга)
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evil
Бегает, как Какута
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Yegor Latukhin
Правый фланг Ливерпуля бы Самедов с Комбаровым на двоих превратили в выжженную землю. В двух матчах в стартовом составе он пока не показал вообще ничего
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Mega• Battman
кукурелья на его фоне получше будет хотя его очень сильно критикуют.
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Олег910
В остальные минуты он показал, что будет балластом похлеще Дринквотера.
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*MVP*
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Не нужно публиковать комменты украинцев челов из шахтера, их мнение ненужно никому. Мудрик это самый слабый трансфер в истории АПЛ за 100 мультов получили типа без пасса, удара и дриблинга. Цена этого 🤡 10 лямов край
"их мнение не нужно никому"

заходишь и комментируешь. лол
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Гусеконь
похоже эти 30 минут ещё пару сезонов упоминать будут.
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Рустам Атаев
Ответ Football poet
Такими темпами те 30 минут против Челси станут его визитной карточкой до конца карьеры
😀
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Aleksandr Danilov
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Не нужно публиковать комменты украинцев челов из шахтера, их мнение ненужно никому. Мудрик это самый слабый трансфер в истории АПЛ за 100 мультов получили типа без пасса, удара и дриблинга. Цена этого 🤡 10 лямов край
Если бы это был Захарян, ты бы говорил в точности наобарот
+3
-10
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