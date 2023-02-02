Корнеев о 100 млн евро за Мудрика: «Челси» красиво развели, их трансферная политика вызывает недоумение. Такие цены вредят футболу»

Теги Игорь Корнеев Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Спорт-Экспресс Михаил Мудрик деньги Тодд Боули Футбол

Игорь Корнеев высказался о ценах на современном трансферном рынке.

– Ваша первая мысль, когда узнали, что «Челси» согласился заплатить за полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика 100 миллионов евро с учетом всех бонусов? «Мир сошел с ума»?

– С одной стороны, это действительно какое-то безумие. Ведь Мудрик даже близко таких денег не стоит! А с другой...

Вспомните Дембеле, который обошелся «Барселоне» в 105 миллионов. Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» отдал за Антони 100 миллионов. Чуть раньше за Санчо – 85. «Сити» взял Грилиша за 117 миллионов, а сейчас на флажке тот же «Челси» Энцо Фернандеса – за 121 миллион!

Да о чем говорить, если «Реал» покупает 16-летнего бразильца Эндрика за 70 миллионов?! Подобные трансферы наносят большой вред футболу. Они взрывают рынок, цены на игроков сразу взлетают до небес.

– Объективная цена Мудрика?

– Учитывая, что «Шахтер» умеет хорошо продавать своих игроков, – миллионов сорок. Ну пятьдесят. Не более.

Тодда Боули, нового хозяина лондонского клуба, просто красиво развели, используя интерес «Арсенала». Посмотрите на трансферную политику «Челси» в этом сезоне. Кроме недоумения, она ничего не вызывает.

Сейчас для футбольных дельцов Боули – как горячий пирожок! – сказал бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита».

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16 комментариев

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9wkbc9rjcb
Это рынок за сколько купили, то так и стоит, для кого плохо? На рынке и несвежее купить можно за дорого, все бывает!
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Zemanuha
Ответ Okaka
какие 100, за него заплатили 70 млн
И за Эндрика заплатили 35млн.
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Zemanuha
И кто это такой?
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Valentin Kompaneytsev
Кто то на продаже Мудрика нагрел руки.
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ss_podonok
в чём развод? мудрик с ноябре не играл и вышел на энфилде, это суперзвезда со стальными яйцами, мега профессионал. представляю как бы орков полыхало забей он после того прохода в штрафной и ливер бы выиграл)))
+5
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Okaka
Ответ igls54
При Абрамовиче такой ##### не было
ага, Лукаку
+1
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Okaka
какие 100, за него заплатили 70 млн
+6
-1
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Александр Чачило
Крупные бизнесмены собрались в консорциум, купили клуб за кучу бабок, переманили сотрудников из других клубов и теперь покупают самых талантливых игроков до 22 лет. А псевдо эксперты говорят, что они придурки.
Если никто ранее этого не делал, не значит, что этот проект обречён на провал.
+16
-6
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Luka Doncic
За Грилиша давали больше, того же Антони по той же сумме купили
+2
-2
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Великий Алонсо
Лучший игрок в истории футбола Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру в 2009 был куплен Реалом за 94 млн евро, будучи уже обладателем ЗМ, а тут какой то ноунейм 100 лямов, 😂😂😂🤡🤡🤡😂😂😂.
+2
-3
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0mertas626
Ответ Гамаль Хайдаров
Такие цены не вредят только английскому футболу
А клубам не из Англии, которые получают за своих футболистов такие деньги, вредят что ли?
0
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Gustav Forsberg
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
слово "инфляция" знакомо?
14 лет прошло
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Зелёный гопник
Без лаха и жизнь плоха👌🏻
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Гамаль Хайдаров
Такие цены не вредят только английскому футболу
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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igls54
При Абрамовиче такой ##### не было
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azt3c14
Все по делу
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