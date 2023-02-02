Корнеев о 100 млн евро за Мудрика: «Челси» красиво развели, их трансферная политика вызывает недоумение. Такие цены вредят футболу»

высказался о ценах на современном трансферном рынке.

– Ваша первая мысль, когда узнали, что «Челси» согласился заплатить за полузащитника « » 100 миллионов евро с учетом всех бонусов? «Мир сошел с ума»?

– С одной стороны, это действительно какое-то безумие. Ведь Мудрик даже близко таких денег не стоит! А с другой...

Вспомните Дембеле, который обошелся «Барселоне» в 105 миллионов. Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» отдал за Антони 100 миллионов. Чуть раньше за Санчо – 85. «Сити» взял Грилиша за 117 миллионов, а сейчас на флажке тот же « » Энцо Фернандеса – за 121 миллион!

Да о чем говорить, если «Реал» покупает 16-летнего бразильца Эндрика за 70 миллионов?! Подобные трансферы наносят большой вред футболу. Они взрывают рынок, цены на игроков сразу взлетают до небес.

– Объективная цена Мудрика?

– Учитывая, что «Шахтер» умеет хорошо продавать своих игроков, – миллионов сорок. Ну пятьдесят. Не более.

, нового хозяина лондонского клуба, просто красиво развели, используя интерес «Арсенала». Посмотрите на трансферную политику «Челси» в этом сезоне. Кроме недоумения, она ничего не вызывает.

Сейчас для футбольных дельцов Боули – как горячий пирожок! – сказал бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита».