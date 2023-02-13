Игорь Акинфеев: «Говорят: «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта». Пусть так считают, но я мечтал играть в ЦСКА. Люблю команду с детства и не предам ее»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев не жалеет, что не попробовал себя в одной из топ-5 лиг Европы.

– Вопрос от вратаря английского «Бристоль Сити» и сборной России Никиты Хайкина. Находились ли вы когда-нибудь в зоне комфорта – и если да, то как из нее выходили?

– Не знаю, что считается зоной комфорта. Я всегда привык трудиться. У меня с детства была мечта попасть в основной состав ЦСКА, родители меня в пять лет, даже раньше, привели в армейскую школу.

И когда говорят, что «Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта», то хорошо – пусть так считают! Но у меня была мечта и цель играть именно в этой команде. Я люблю ее, меня в первый раз привели в манеж ЦСКА.

Если бы это была какая-то другая команда – может быть, по-другому сейчас говорил бы. Но когда у тебя колоссальная любовь к болельщикам ЦСКА, к клубу и с их стороны такое же внимание ко мне, то не считаю, что это зона комфорта. Это – работа. А работа всегда подразумевает в том числе и критику.

– Насчет «не уехал туда, не уехал сюда». Вас в «Зенит» или куда-нибудь еще пытались переманить?

– В российский клуб – никогда в жизни. Да и в европейский тоже. Только разговоры.

– Виктор Гончаренко в недавнем интервью говорил, что хотел бы, чтобы вы в свое время уехали, четко видели вас, например, в «Милане». Никогда не возникает даже минимального сожаления?

– Никогда! Как я говорил про карьеру, так говорю и про свою жизнь – это моя жизнь, и, слава богу, за меня ее никто не проживает, не может повлиять на те или иные ситуации.

Никогда ни о чем не жалел и, надеюсь, жалеть не буду. Потому что если начинаешь жалеть, то это значит, что ты что-то делал неправильно. А я люблю эту команду с детства, никогда ее не предавал и не предам, – сказал вратарь ЦСКА.

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77 комментариев

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Vedved
Ответ Волк16
Никуда никто не звали, поэтому и не уехал!!! столько конфузов наделал, сборную подводил...а в нашем колхозе ему самое место! деревянные игроки, на их фоне хороший вратарь казался
А сколько раз выручал, в том числе и сборную😉 конфузы - есть у всех вратарей, вне зависимости от их уровня.
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Гоблин Подлиза
Редакторам sports.ru, готовых продать все, лишь сбежать на запад не понять....
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An Kr
Ответ Охинец Сахалинцев
Пфффффф,вы там чего курите? И вы точно знаете смысл слова "легенда"?
Посмотри количество голов к проведенному времени на поле и утрись.
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Alexandr D
Ответ Alex Rhea
да никому он не нужен был, не было реального предложения видимо. В Европе никому не нужны низкие вратари, очень редко бывают исключения вроде Касильяса, но он талантливее Акинфеева и с детства в академии Реала, получил шанс свой
Да нет, просто он такой же как Жирков и Павлюченко у которых 0 мотивации учить язык и адаптироваться в другой стране без гарантии места в основе, тем более что оклад с ЦСКА у него точно не меньше. А так от Ман ютд или Арсенал вполне реальными вариантами были, просто там ему надо было бы доказывать что он основной
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Конь Педаль
Мужик!!! Это не наемники из Газпрома...
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Он саМый
Ответ Men77
Судя по его ответу, я так понял его никуда конкретно и не звали из Европы.
Его вся Европа знает, как рекордсмена Лиги чемпионов. Куда его с такой рекламой могли звать?
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рашпиль
курчавова в своём репертуаре.
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Конь Мюллера
Ответ Волк16
позорных матчей! согласен! а причём тут Спартачок?
у твоего клубца даже позорных матчей в лч нет. потому что их нет
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Совесть Черданцева
Легенда
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Мельников Михаил
Ответ Peter Caulfield
Никополидис, Рожерио Сени, достаточно?
Ну.. седой Нико, ещё ладно. Вратарь хороший. Топовым, правда, не назвать
Но Сени? Если бы не его штрафные, заурядный же вполне вратарь, по топовым же меркам.

И что характерно, очень существенная часть карьеры и того, и другого пришлись ещё на 20 век. Тогда и трансферные рынки иначе работали.
Есть примеры для 21-го? Игорек-то уже не юн. Среди его ровесников есть примеры.
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Иван Тасминский
Как бы кто не отрицал, но основная причина как раз в том, что он выбрал зону комфорта. Не видел смысла куда-то переезжать, "нас и здесь неплохо кормят".
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Shuller18
Ответ Alex Rhea
да никому он не нужен был, не было реального предложения видимо. В Европе никому не нужны низкие вратари, очень редко бывают исключения вроде Касильяса, но он талантливее Акинфеева и с детства в академии Реала, получил шанс свой
Недавно Зоммер в 35 лет перешёл в Баварию, его рост даже ниже, чем у Игоря. Льорис, Вальдес, Бартез, тот же Касильяс, Пикфорд, Кабальеро...маленьких вратарей в Европе хватало.
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Men77
Судя по его ответу, я так понял его никуда конкретно и не звали из Европы.
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Уся Ваткин
Игорь - молодец, какая у него там военно-учётная специальность? По завершении карьеры может пригодиццо
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Волк16
позорных матчей! согласен! а причём тут Спартачок?
1-18 на групповом этапе Лиги Чемпионов - Обтекай, бггг. Рекорд на все времена
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arspurs9
Вообще люди имеют право так говорить. Игрок высокого уровня в нашем чемпионате, но без желания развиваться в плане карьеры. Таких называют «человек без сильных амбиций». Одно дело когда ты сам по себе середняк и сидишь в РПЛ, так как нигде вообще не нужен, другое дело когда тебя хочет более сильная и крупная команда в сильном чемпионате, а ты «Да нет, я тут кайфую».
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Alex Rhea
Ответ Alexandr Sokolov
Разве уйти в другой чемпионат это предательство? Странно звучит, конечно Ладно бы речь была про другую команду в РПЛ
да никому он не нужен был, не было реального предложения видимо. В Европе никому не нужны низкие вратари, очень редко бывают исключения вроде Касильяса, но он талантливее Акинфеева и с детства в академии Реала, получил шанс свой
+3
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forever 77
Ответ Волк16
позорных матчей! согласен! а причём тут Спартачок?
При том, что позор в России ассоциируется со спартачком
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Vagner01
Ответ Troy_nsk
Можно понять: человек мечтал о ЦСКА, а не о Европе, любит клуб, искренне говорит, что его мечта сбылась и сбывается почти всю его сознательную жизнь. При этом, на мой (и не только) взгляд, Акинфеев вполне реализовал себя, став символом клуба и сильнейший российским вратарем в истории, при всем уважении к Черчесову, Овчинникову, Нигматуллину или другим сильным вратарям. Легенда ЦСКА, сопоставимая с Яшиным и Динамо или Дасаевым и Спартаком. С поправкой на то, что Яшин и Дасаев были все же посильнее:)
Насчёт Яшина может быть а чем сильнее Дасаев? Равны они скорее чем кто то сильнее!
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В Питере Пять
Ответ An Kr
Просто в чемпионатах топ 5 видели все качества Акинфеева и не раз их оценивали не очень высоко.
Факт. Поэтому лучше остаться легендой ЦСКА, играя все матчи, чем ехать вторым вратарём непонятно куда.
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Shuller18
Ответ Милчик
С его привозами стабильно полировал бы скамейку. По игровым качествам он ни чуть не лучше Лунина, который так и не стал основным в Европе, пока что. А лучше ли Игорь Лунева, тоже вопрос, тот тоже и выручал и привозил, а в европе 0.
Лучше ли Лунева?)) Раз в 500. Тому просто фартануло за полгода дойти от ЛФЛ до Зенита, но на дистанции его посредственный уровень сказался
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Охинец Сахалинцев
Ответ An Kr
Павлюченко легенда Тотенхема, какие к нему притензии.
Пфффффф,вы там чего курите? И вы точно знаете смысл слова "легенда"?
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Охинец Сахалинцев
Ответ Burel
самый переоценённый игрок в истории России. Да и в Европе вряд ли нужен был этот лилипут, не умеющий прыгать
Огнетушитель этому господину!
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Peter Caulfield
Ответ Мельников Михаил
Приведи часть множества из этих топовых локальных вратарей, так и не попробовавших свои силы на топовом уровне национальных чемпионатов актуальных для 21 века, пожалуйста.
Никополидис, Рожерио Сени, достаточно?
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Shuller18
Ответ Колбаскер тут
Особенно в 2014! Мемы навсегда
Как там вратари Зенита поживают? Буквально каждый ведь был в миллион раз лучше Акинфеева и более достоин сборной.
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