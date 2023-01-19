Игорь Акинфеев: «Месси всегда был величайшим. Легендарный футболист. Хотелось, чтобы он стал чемпионом мира»

считает величайшим футболистом в истории.

– Смотрели ли вы ЧМ-22? Победа Аргентины справедлива?

– Да, смотрел турнир. Очень хотел, чтобы аргентинцы выиграли. Не скажу, что болел за них – не болею за иностранные команды, тем более за сборные. Только за сборную России. Но хотелось, чтобы Месси стал чемпионом мира. На турнире они и правда неплохо играли: убегали быстро в контратаки, показали классный футбол.

– Месси теперь величайший футболист в истории?

– Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в «Барселоне», и в « ». Был небольшой отрезок, когда Лео только переехал в Париж, и начали глумиться, что у него ничего не получается... Хотя он отлично играл даже тогда, и углубленная статистика это подтвердит. А сейчас он показывает и доказывает, что является легендарным футболистом. И его очень трудно остановить.

– Финал ЧМ-2022 – лучший матч в истории футбола?

– Думаю, и финалы Евро были лучше... Тот же 2000 год. Бывает финал или яркий, или когда ты ждешь чего-то сверхъестественного, а в итоге Гетце забивает на 148-й минуте, и счет 1:0. Ну, вот сейчас финал получился ярким.

– На турнире было на удивление много компенсированного времени...

– Я вообще против этого. Сразу представил: ты играешь 0:0, а тебе забивают на 18-й минуте компенсированного времени. Знаете, как обидно это все. Тем более судьи сами смотрят повторы по шесть-семь минут, а на замены на этом чемпионате мира, наверное, по полторы минуты закладывали. Мне кажется, это уже какой-то абсурд, – сказал вратарь .