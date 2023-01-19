Игорь Акинфеев: «Месси всегда был величайшим. Легендарный футболист. Хотелось, чтобы он стал чемпионом мира»

Теги ЦСКА ПСЖ Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев считает Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

– Смотрели ли вы ЧМ-22? Победа Аргентины справедлива?

– Да, смотрел турнир. Очень хотел, чтобы аргентинцы выиграли. Не скажу, что болел за них – не болею за иностранные команды, тем более за сборные. Только за сборную России. Но хотелось, чтобы Месси стал чемпионом мира. На турнире они и правда неплохо играли: убегали быстро в контратаки, показали классный футбол.

– Месси теперь величайший футболист в истории?

– Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в «Барселоне», и в «ПСЖ». Был небольшой отрезок, когда Лео только переехал в Париж, и начали глумиться, что у него ничего не получается... Хотя он отлично играл даже тогда, и углубленная статистика это подтвердит. А сейчас он показывает и доказывает, что является легендарным футболистом. И его очень трудно остановить.

– Финал ЧМ-2022 – лучший матч в истории футбола?

– Думаю, и финалы Евро были лучше... Тот же 2000 год. Бывает финал или яркий, или когда ты ждешь чего-то сверхъестественного, а в итоге Гетце забивает на 148-й минуте, и счет 1:0. Ну, вот сейчас финал получился ярким.

– На турнире было на удивление много компенсированного времени...

– Я вообще против этого. Сразу представил: ты играешь 0:0, а тебе забивают на 18-й минуте компенсированного времени. Знаете, как обидно это все. Тем более судьи сами смотрят повторы по шесть-семь минут, а на замены на этом чемпионате мира, наверное, по полторы минуты закладывали. Мне кажется, это уже какой-то абсурд, – сказал вратарь ЦСКА.

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7 комментариев

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Goofts
Акинфеев: Месси и до ЧМ все был самым великим футболистом в истории
Этим все сказано
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Blaumerc
Ответ rigobersong
А вообще парадоксально, что постоянно говорили о каком-то противостоянии с роналду, но все ЧМ требовали только с Месси, и все желали ему успеха:) Про роналду я вообще не слышал, что он кому-то должен:) Месси конечно своей победой заткнул всех хейтеров и взабрался на вершину мирового футбола!:))
Я тоже думал об этом. С Роналду никогда так яро не требовали кубок ЧМ. Его только по голам сравнивали с Месси. А с Месси требовали кубок ЧМ как последний пазл для того чтобы стать величайшим. А самого Месси сравнивают с Пеле и Марадоной.
А ещё львиная доля из тех кто требовал ЧМ с Месси, были глорами Роналду, так как были уверены что Месси не возьмёт кубок никогда, и этим можно будет тыкать в сравнениях, ведь гелевый на бровке был в финале Европы. У них кроме голов никаких аргументов в пользу геля не осталось. Хотя Месси и не замыкатель как Роналду. Хотя теперь многие всерьёз говорят о рекордной зарплате как о аргументе за лучшего. Клиника ведь...
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Тор 100
Акинфеев все по делу сказал
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Andria Managadze
опоздали с новостью 😂
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Иван Рыбаков
Спортс!!! У вас нашествие ботов на блоги, при чëм в огромных количествах.
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Mixos Demid
Месси - GOATS!!!
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rigobersong
А вообще парадоксально, что постоянно говорили о каком-то противостоянии с роналду, но все ЧМ требовали только с Месси, и все желали ему успеха:) Про роналду я вообще не слышал, что он кому-то должен:) Месси конечно своей победой заткнул всех хейтеров и взабрался на вершину мирового футбола!:))
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