Тен Хаг о Рэшфорде: «В августе-сентябре вы спрашивали, есть ли в «МЮ» тот, кто забьет 20 голов. Я отвечал утвердительно. Маркус – один из лучших форвардов Европы»

похвалил после победы « » (2:0) над «Лидсом».

После ЧМ-2022 у форварда 13 голов и 4 ассиста за 15 матчей в составе «Манчестер Юнайтед». Его гол в ворота «Лидса» на 80-й минуте стал победным в матче 23-го тура .

– В августе или сентябре вы спрашивали: «Как считаете, в «Манчестер Юнайтед» есть игрок, способный забивать 20 голов?» Я отвечал утвердительно. Думаю, Рэшфорд способен на это.

Если почувствовать удовлетворение, тогда все это прекратится, потому что удовлетворение переходит в лень. Нужно вкладываться каждый день. Но если Рэшфорд продолжит в том же духе, сохранит концентрацию в каждом матче и будет дарить нам энергию и веру, то он продолжит забивать.

Не знаю, когда это прекратится, но ему стоит двигаться от матча к матчу, а в течение недели проводить правильную работу.

Мы с нашим тренерским штабом должны подталкивать игроков, но все-таки все зависит от них самих. Если он потеряет концентрацию, то голы закончатся. Это очевидно.

– Рэшфорд – один из лучших форвардов в Европе?

– Он однозначно один из них. У него есть навыки. Я верил в него с самого начала. Я был очень воодушевлен возможностью поработать с ним. Да, я думал, что могу извлечь из него больше. Но он столько всего умеет и обладает такими навыками, что, как я считаю, способен играть еще лучше.

Если Рэшфорд будет хорошо работать, то он будет забивать еще больше, ведь он умеет забивать с правой, с левой и головой, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне у Рэшфорда 21 гол и 7 результативных передач в 34 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

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