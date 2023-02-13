Тен Хаг о Рэшфорде: «В августе-сентябре вы спрашивали, есть ли в «МЮ» тот, кто забьет 20 голов. Я отвечал утвердительно. Маркус – один из лучших форвардов Европы»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг похвалил Маркуса Рэшфорда после победы «Ман Юнайтед» (2:0) над «Лидсом».

После ЧМ-2022 у форварда 13 голов и 4 ассиста за 15 матчей в составе «Манчестер Юнайтед». Его гол в ворота «Лидса» на 80-й минуте стал победным в матче 23-го тура АПЛ.

– В августе или сентябре вы спрашивали: «Как считаете, в «Манчестер Юнайтед» есть игрок, способный забивать 20 голов?» Я отвечал утвердительно. Думаю, Рэшфорд способен на это.

Если почувствовать удовлетворение, тогда все это прекратится, потому что удовлетворение переходит в лень. Нужно вкладываться каждый день. Но если Рэшфорд продолжит в том же духе, сохранит концентрацию в каждом матче и будет дарить нам энергию и веру, то он продолжит забивать.

Не знаю, когда это прекратится, но ему стоит двигаться от матча к матчу, а в течение недели проводить правильную работу.

Мы с нашим тренерским штабом должны подталкивать игроков, но все-таки все зависит от них самих. Если он потеряет концентрацию, то голы закончатся. Это очевидно.

– Рэшфорд – один из лучших форвардов в Европе?

– Он однозначно один из них. У него есть навыки. Я верил в него с самого начала. Я был очень воодушевлен возможностью поработать с ним. Да, я думал, что могу извлечь из него больше. Но он столько всего умеет и обладает такими навыками, что, как я считаю, способен играть еще лучше.

Если Рэшфорд будет хорошо работать, то он будет забивать еще больше, ведь он умеет забивать с правой, с левой и головой, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне у Рэшфорда 21 гол и 7 результативных передач в 34 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

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44 комментария

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ubAA
Рэшфорд лучший форвард 🤡 Макгайр лучший хащитник 😆
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ubAA
Ответ Любезный Коссутий
да что там в Европе! главное, что Рэшфорд сейчас - лучший форвард АПЛ, а здесь и сейчас это намного важнее эфемерного" лучший в Европе".
Если Рэшфорд лучший форвард АПЛ, то у АПЛ серьезнейшие проблемы
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Борис Александрович
Ответ Топлю за барсу 10 лет
чет у юве не наладилось, да и сам рэш сколько его пасов голевых запорол.
Сколько ?
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Диер Ташкент
Ответ Vladlen Mironov
Угу, один слева играет, другой в центре "Вынужден сидеть под"
ну так Тен Хаг частично Решфорда в позиции цф заигрывает. при Роналду он бы не смог играть цф
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Совесть Черданцева
Ответ Орарайма
У МЮ был форвард забивавший по 30 за год, но я его выгнал, чтобы Решфорд смог забить 20
Форвард забивший 30 был, но командная игра была в разы хуже
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Red_Marlboro_
Как только Эсмеральду выпнули из МЮ,так сразу игра наладилась у манков
чет у юве не наладилось, да и сам рэш сколько его пасов голевых запорол.
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Закир Кадыров
Маркус Рэшфорд ВСЕ ЕЩЕ забил больше голов в 2023 году (10), чем «Ливерпуль» и «Челси» ВМЕСТЕ (9) 😭🔥
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Alexander Yavriantz
Ответ Любезный Коссутий
для это МЮ надо что-то выиграть. хотя бы чемпионат.
мне нравится это хотя бы))
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Михо
Ответ King_X
Да хороши перевирать, его форма сейчас не говорит, что тогда было ок "Вынужден был сидеть" ----------- Лол, он играл совсем иначе(фигово), и сами фаны МЮ то и дело пренебрежительно депутатом называли, мол, про футбол совсем забыл и по стопам Делле Алли пошел)) А теперь такие умные, постфактум на Криша сваливать + как будто других трансферов, другого тренера и других ЦЗ не было у МЮ)) Шоу вообще был вторым шутом после Магуайера, а в этом сезоне заиграл. Ему небось тож Криш мешал, да?) *не отрицаю про отвратительную форму и истерики Криша этой осенью, вк комменте про прошлый сезон
Во первых не постфактум, я сразу писал про возвращение Криша в мю, что это плохо для обеих сторон, так и получилось. И я считаю что негативное влияние Криша на моральный микроклимат коллектива даже хуже его плохой игры. Без его давления все задышали свободнее, и тренер и все игроки, ну приятно же смотреть как играют
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Любезный Коссутий
Ответ Alexander Yavriantz
Продолжит в том же духе, будет в тройке претендентов на ЗМ.
для это МЮ надо что-то выиграть.
хотя бы чемпионат.
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Любезный Коссутий
да что там в Европе! главное, что Рэшфорд сейчас - лучший форвард АПЛ, а здесь и сейчас это намного важнее эфемерного" лучший в Европе".
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Dmitry__HiLL
Ответ TheFrosty
Действительно 15. Все верно. Но не расслабляйтесь, я за вами слежу.
лучше бы ты за собой следил и школу в свое время не прогуливал, горе-математик.
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Dmitry__HiLL
Ответ Vladlen Mironov
Тебя все свои беспокоят?
да он все фантазирует, что это он играет за МЮ)
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Dmitry__HiLL
Ответ Алексей Александрович
Бревно
а ты самокритичен
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Лёха Жданчик
Ответ MARELLE CLOTHES
Это тот,кто забить пенальти не смог своему же одноклубнику?А решфорд наоборот на штрафном чуть в девятку не положил?
Что это за смешные показатели?? Это не основание вообще не для чего?)
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Someone from Internet
Ответ Vladlen Mironov
Фанат кринжа в математику не смог, бывает
Какой он фанат Кринжа, если он везде оскорбляет его так же, как это делаешь ты? Вы уже между собой ссоритесь?)
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Someone from Internet
Ответ Любовь Курчавова
хаха, пересчитайте) но могу помочь: 9 матчей АПЛ, 4 матча Кубка лиги, 2 матча Кубка Англии. это игры, в которых Рэшфорд участвовал после ЧМ. хорошего дня!
Не стоит обращать внимания. Это же фростья
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King_X
Ответ Михо
И такой футболист вынужден был сидеть под Кришем. После ухода фрукта МЮ расцвел в игровом и моральном аспекте
Да хороши перевирать, его форма сейчас не говорит, что тогда было ок

"Вынужден был сидеть"
-----------
Лол, он играл совсем иначе(фигово), и сами фаны МЮ то и дело пренебрежительно депутатом называли, мол, про футбол совсем забыл и по стопам Делле Алли пошел))

А теперь такие умные, постфактум на Криша сваливать + как будто других трансферов, другого тренера и других ЦЗ не было у МЮ))
Шоу вообще был вторым шутом после Магуайера, а в этом сезоне заиграл. Ему небось тож Криш мешал, да?)

*не отрицаю про отвратительную форму и истерики Криша этой осенью, вк комменте про прошлый сезон
+1
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MARELLE CLOTHES
Ответ Лёха Жданчик
Все равно присутствуют сомнения в стабильности Решфорда....если придет Кейн то он посадит его на банку
Это тот,кто забить пенальти не смог своему же одноклубнику?А решфорд наоборот на штрафном чуть в девятку не положил?
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Алексей Александрович
Бревно
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QWertY
Ответ Орарайма
У МЮ был форвард забивавший по 30 за год, но я его выгнал, чтобы Решфорд смог забить 20
30? Кришти за прошлый сезон забил 24 гола и отдал 3 ассиста, Маркус уже сейчас забил 21 гол и отдал 8 ассистов. Причем для этого Тен Хагу не надо было подстраиваться под Депутата
+8
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Михаил1970
Ответ Совесть Черданцева
Но ведь... Без Криштиану... МЮ в Чемпионшипе... Не иначе... Как же ж так...
Получается, что все успехи МЮ и Рэшфорда - на багаже Роналду.
+9
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Орарайма
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-10
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Vladlen Mironov
Ответ Заяцволк
Тен Хаг: "В августе-сентябре вы спрашивали, есть ли в МЮ гомосексуалист. Я отвечал утвердительно"
Тебя все свои беспокоят?
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Заяцволк
Тен Хаг: "В августе-сентябре вы спрашивали, есть ли в МЮ гомосексуалист. Я отвечал утвердительно"
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