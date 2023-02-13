Тен Хаг о Рэшфорде: «В августе-сентябре вы спрашивали, есть ли в «МЮ» тот, кто забьет 20 голов. Я отвечал утвердительно. Маркус – один из лучших форвардов Европы»
Эрик тен Хаг похвалил Маркуса Рэшфорда после победы «Ман Юнайтед» (2:0) над «Лидсом».
После ЧМ-2022 у форварда 13 голов и 4 ассиста за 15 матчей в составе «Манчестер Юнайтед». Его гол в ворота «Лидса» на 80-й минуте стал победным в матче 23-го тура АПЛ.
– В августе или сентябре вы спрашивали: «Как считаете, в «Манчестер Юнайтед» есть игрок, способный забивать 20 голов?» Я отвечал утвердительно. Думаю, Рэшфорд способен на это.
Если почувствовать удовлетворение, тогда все это прекратится, потому что удовлетворение переходит в лень. Нужно вкладываться каждый день. Но если Рэшфорд продолжит в том же духе, сохранит концентрацию в каждом матче и будет дарить нам энергию и веру, то он продолжит забивать.
Не знаю, когда это прекратится, но ему стоит двигаться от матча к матчу, а в течение недели проводить правильную работу.
Мы с нашим тренерским штабом должны подталкивать игроков, но все-таки все зависит от них самих. Если он потеряет концентрацию, то голы закончатся. Это очевидно.
– Рэшфорд – один из лучших форвардов в Европе?
– Он однозначно один из них. У него есть навыки. Я верил в него с самого начала. Я был очень воодушевлен возможностью поработать с ним. Да, я думал, что могу извлечь из него больше. Но он столько всего умеет и обладает такими навыками, что, как я считаю, способен играть еще лучше.
Если Рэшфорд будет хорошо работать, то он будет забивать еще больше, ведь он умеет забивать с правой, с левой и головой, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне у Рэшфорда 21 гол и 7 результативных передач в 34 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.
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"Вынужден был сидеть"
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Лол, он играл совсем иначе(фигово), и сами фаны МЮ то и дело пренебрежительно депутатом называли, мол, про футбол совсем забыл и по стопам Делле Алли пошел))
А теперь такие умные, постфактум на Криша сваливать + как будто других трансферов, другого тренера и других ЦЗ не было у МЮ))
Шоу вообще был вторым шутом после Магуайера, а в этом сезоне заиграл. Ему небось тож Криш мешал, да?)
*не отрицаю про отвратительную форму и истерики Криша этой осенью, вк комменте про прошлый сезон