Тен Хаг о прогрессе Рэшфорда при нем: «Я не Гарри Поттер. Дело в его уверенности»
Эрик тен Хаг высказался о прогрессе Маркуса Рэшфорда под его руководством.
В последних десяти матчах за «Манчестер Юнайтед» форвард забил 10 мячей. За 32 игры в прошлом сезоне он забил 5 голов.
«Я не Гарри Поттер. Дело в его уверенности. Каждый игрок должен обрести собственную уверенность в себе. Он боролся ради этого, он вкладывался в это.
Конечно, мы с моим тренерским штабом привносим новую структуры игры, новую манеру, которая позволяет ему занимать правильную позицию.
Но, в конце концов, это зависит от него, и я убежден, что когда игрок уверен в себе – манера игры наиболее важна, но обстановка вокруг и культура также имеют значение – что тогда игрок может проявить себя наилучшим образом.
Очевидно, что Маркус находится в очень хорошей форме. Изо дня в день, от тренировки к тренировке, от игры к игре это становится обычным явлением», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Хочет, чтобы хватило до конца сезона, а не сдулись в середине февраля.
Ментальность игроков очень важна, что отчётливо видно на примере Арсенала. Где не было супертопов и в центре играет любитель красного - Гранит Ржака. Однако, сейчас они выглядят практически неуязвимыми.
Дело в психологии, что и пытается ещё менять и усиливать Тен Хааг. Игрокам нужно ещё прибавлять и прибавлять чтобы бороться за что-то серьёзное.
Ну, повзрослел наконец-то мальчик.
Так продолжать и дальше.
Почему-то все забывают, что Решфорд так играл и при Сульшере, и даже при Моуринью
При этом при первом были Кавани, Роналду, Лукаку, при втором Ибрагимович, Лукаку, Феллаини)
Сейчас у МЮ нет нападающего, вот Маркус и стал забивать больше, а передач стал делать меньше
Но играл ярко он всегда
Мартинес рушит все стереотипы и предубеждения.
Варан и Каземиро играют на уровне суперзвёзд, вопреки скептическим заверениям, что они приехали доигрывать на вкусной зарплате.
Тен Хагу нужно прекращать бояться мощи имеющейся команды и не садиться в оборону ведя в счёте.