тен Хаг высказался о прогрессе под его руководством.

В последних десяти матчах за «Манчестер Юнайтед» форвард забил 10 мячей. За 32 игры в прошлом сезоне он забил 5 голов.

«Я не Гарри Поттер. Дело в его уверенности. Каждый игрок должен обрести собственную уверенность в себе. Он боролся ради этого, он вкладывался в это.

Конечно, мы с моим тренерским штабом привносим новую структуры игры, новую манеру, которая позволяет ему занимать правильную позицию.

Но, в конце концов, это зависит от него, и я убежден, что когда игрок уверен в себе – манера игры наиболее важна, но обстановка вокруг и культура также имеют значение – что тогда игрок может проявить себя наилучшим образом.

Очевидно, что Маркус находится в очень хорошей форме. Изо дня в день, от тренировки к тренировке, от игры к игре это становится обычным явлением», – сказал главный тренер « ».