Тен Хаг о прогрессе Рэшфорда при нем: «Я не Гарри Поттер. Дело в его уверенности»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг высказался о прогрессе Маркуса Рэшфорда под его руководством. 

В последних десяти матчах за «Манчестер Юнайтед» форвард забил 10 мячей. За 32 игры в прошлом сезоне он забил 5 голов.

«Я не Гарри Поттер. Дело в его уверенности. Каждый игрок должен обрести собственную уверенность в себе. Он боролся ради этого, он вкладывался в это.

Конечно, мы с моим тренерским штабом привносим новую структуры игры, новую манеру, которая позволяет ему занимать правильную позицию.

Но, в конце концов, это зависит от него, и я убежден, что когда игрок уверен в себе – манера игры наиболее важна, но обстановка вокруг и культура также имеют значение – что тогда игрок может проявить себя наилучшим образом.

Очевидно, что Маркус находится в очень хорошей форме. Изо дня в день, от тренировки к тренировке, от игры к игре это становится обычным явлением», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

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31 комментарий

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Dm Kznts
Ответ Велотренажёр
Шоу еще при Сульшере претендовал на звание лучшего ЛЗ в мире, Фред играет на своем уровне, как и Далот, Гарначо прогрессирует из-за возраста Мартинеса черпачком перекидывает Де Брейне после чего забивает Холланд (рост? не слышали) Варан и Каземиро играют на своем уровне Тен Хагу надо написать заявление об увольнении и надеяться, что его не посадят за откат при трансфере Антони
Головкой поехал?
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Mr Azimof
Грэм Поттер: как я получил работу?! Хэ, легко. Сказал Тоду, что будем играть по схеме 4-4-4... Остолбеней, баля!
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Master Slova
Ответ Андрей Гаврилов
Поттер то есть, но еще не совсем Гарри
зато уже полное Г...
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Nuraly Amirov
Ответ Егор Крид58
В МЮ есть свой Гарри))) к счастью он сидит на скамейке
На скамейке жалкая подделка, неповторимый оригинал давно в коментаторской
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pelod
Грэм Поттер: я не Гарри Поттер.
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Терминатор///Айлбибекович
Просто убрали из команды пижона.На стату которого горбатился весь коллектив в ущерб результатов.Ну и Рэшфорда задвинули,что бы не затенял солнцеликого.
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Under
Ответ emptinesspetr
Помимо Решфорда прогрессируют: Шоу, Далот, Фред, Гарначо. Мартинес рушит все стереотипы и предубеждения. Варан и Каземиро играют на уровне суперзвёзд, вопреки скептическим заверениям, что они приехали доигрывать на вкусной зарплате. Тен Хагу нужно прекращать бояться мощи имеющейся команды и не садиться в оборону ведя в счёте.
Может, проблема в запасе мощи.
Хочет, чтобы хватило до конца сезона, а не сдулись в середине февраля.
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ivannumber1
Ответ emptinesspetr
Помимо Решфорда прогрессируют: Шоу, Далот, Фред, Гарначо. Мартинес рушит все стереотипы и предубеждения. Варан и Каземиро играют на уровне суперзвёзд, вопреки скептическим заверениям, что они приехали доигрывать на вкусной зарплате. Тен Хагу нужно прекращать бояться мощи имеющейся команды и не садиться в оборону ведя в счёте.
Скорее всего это ещё триггеры у самих футболистов срабатывают. Не у Тен Хаага.

Ментальность игроков очень важна, что отчётливо видно на примере Арсенала. Где не было супертопов и в центре играет любитель красного - Гранит Ржака. Однако, сейчас они выглядят практически неуязвимыми.

Дело в психологии, что и пытается ещё менять и усиливать Тен Хааг. Игрокам нужно ещё прибавлять и прибавлять чтобы бороться за что-то серьёзное.
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Дедушка Кука
Тренер не волшебник, просто грамотно разрулил и раздевалку, и состав. №7 не забивает в Аль-Насре, а Рэшфорд наконец-то божит в МЮ, чего от него ждали очень долго.
Ну, повзрослел наконец-то мальчик.
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Велотренажёр
Ответ RedDevil1909
ну а к чему ты про Феллаини написал тогда ? мог бы весь состав того времени перечислить тогда
А ты вспомни, где одуван играл при Моуринью, когда надо было спасать матчи🤡
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RedDevil1909
Ответ Велотренажёр
При чем тут конкуренция?))) Чукча не читатель?
ну а к чему ты про Феллаини написал тогда ? мог бы весь состав того времени перечислить тогда
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Егор Крид58
В МЮ есть свой Гарри))) к счастью он сидит на скамейке
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Велотренажёр
Ответ RedDevil1909
да помню ту знаменитую конкуренцию Рэша и Феллаини)
При чем тут конкуренция?))) Чукча не читатель?
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MK Gamer
Он знает про магия Поттера ))
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RedDevil1909
Ответ Велотренажёр
О каком прогрессе идет речь?)) Почему-то все забывают, что Решфорд так играл и при Сульшере, и даже при Моуринью При этом при первом были Кавани, Роналду, Лукаку, при втором Ибрагимович, Лукаку, Феллаини) Сейчас у МЮ нет нападающего, вот Маркус и стал забивать больше, а передач стал делать меньше Но играл ярко он всегда
да помню ту знаменитую конкуренцию Рэша и Феллаини)
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Кино Музыка
Да ладно, наверняка волшебное слово сказал)
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Sweaty25
По контексту в принципе подошло бы и "Я не Грэм Поттер" ))
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Велотренажёр
Ответ emptinesspetr
Помимо Решфорда прогрессируют: Шоу, Далот, Фред, Гарначо. Мартинес рушит все стереотипы и предубеждения. Варан и Каземиро играют на уровне суперзвёзд, вопреки скептическим заверениям, что они приехали доигрывать на вкусной зарплате. Тен Хагу нужно прекращать бояться мощи имеющейся команды и не садиться в оборону ведя в счёте.
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инок
Рэшфорд стал пожалуй лучшим игроком МЮ после ЧМ.
Так продолжать и дальше.
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Велотренажёр
О каком прогрессе идет речь?))
Почему-то все забывают, что Решфорд так играл и при Сульшере, и даже при Моуринью
При этом при первом были Кавани, Роналду, Лукаку, при втором Ибрагимович, Лукаку, Феллаини)
Сейчас у МЮ нет нападающего, вот Маркус и стал забивать больше, а передач стал делать меньше
Но играл ярко он всегда
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emptinesspetr
Помимо Решфорда прогрессируют: Шоу, Далот, Фред, Гарначо.

Мартинес рушит все стереотипы и предубеждения.

Варан и Каземиро играют на уровне суперзвёзд, вопреки скептическим заверениям, что они приехали доигрывать на вкусной зарплате.

Тен Хагу нужно прекращать бояться мощи имеющейся команды и не садиться в оборону ведя в счёте.
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Сэр-НеХер
Грэм Поттер о Мэйсоне Маунте: «Я не Гарри Поттер. Дело в его уверенности»
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Gestor_36
Тен Хаг : «Я не рыжий фермер Поттер, при мне игроки прогрессируют"
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Алексей Ненахов
Поттер уже без своей палочки даже С Челси не справляется
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Андрей Гаврилов
Ответ Predator№7
Есть у нас в лиге один Г. Поттер😬
Поттер то есть, но еще не совсем Гарри
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