Эрик тен Хаг: «МЮ» – единственная команда в Европе, играющая в четырех турнирах»

назвал одним из лучших форвардов Европы.

Рэшфорд забил победный гол в матче « » и «Лидса» (2:0) в 23-м туре . У форварда 13 мячей и 4 ассиста за 15 матчей в «МЮ» после ЧМ-2022.

О том, является ли Рэшфорд лучшим форвардом Европы

«Один из лучших – совершенно точно. Я был убежден в этом с самого начала. Я очень рад работать с ним и могу добиться от него большего. У него очень большой потенциал.

Что я говорил ему после игры? Сказал: «Вот это выстрел!»

О Харри Магуайре

«Он будет играть, мы нуждаемся в нем. Харри – хороший футболист, но у нас серьезная конкуренция, в обороне топ-игроки».

О матче с «Лидсом» и ротации

«Снова мы показали, что мы команда. Мы единственная команда в Европе, играющая в четырех турнирах. Нужно использовать весь состав, каждый вносит свой вклад», – сказал главный тренер «МЮ».

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