Тен Хаг призвал Рэшфорда остаться в «МЮ»: «Хотим создать лучшую команду в мире. Маркус понимает, что это его клуб, здесь он показывает лучший футбол»
Эрик тен Хаг считает, что Маркусу Рэшфорду стоит остаться в «Манчестер Юнайтед».
«Это лучшее место, в котором можно находиться, потому что мы хотим создать лучшую команду – сначала в Англии, а затем в Европе и в мире.
Это конфиденциальные переговоры между клубами и игроком, но он понимает, что «Манчестер Юнайтед» – это его клуб, а также то, что в этой среде, в этой команде, он показывает свой лучший футбол. Он совершенствуется, он выкладывается на 100%.
Он может проявлять свои качества, и эта команда может помочь ему выходить на нужные позиции, чтобы забивать голы. Команда построена так, что его качества выходят на первый план. Он знает, что важен для нас, и если мы хотим добиться успеха, он нам нужен», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
То на игроков валил(и про психологию заливал, ни слова не сказав про отсутствие замен), то говорит, что не думаем о первом месте, через пару дней снова думает, через еще 3 дня хотим быть лучшей командой в мире (да, про разные периоды речь, но не в неделю же все эти пассажи выдавать)