Тен Хаг призвал Рэшфорда остаться в «МЮ»: «Хотим создать лучшую команду в мире. Маркус понимает, что это его клуб, здесь он показывает лучший футбол»

тен Хаг считает, что стоит остаться в «Манчестер Юнайтед».

«Это лучшее место, в котором можно находиться, потому что мы хотим создать лучшую команду – сначала в Англии, а затем в Европе и в мире.

Это конфиденциальные переговоры между клубами и игроком, но он понимает, что «Манчестер Юнайтед» – это его клуб, а также то, что в этой среде, в этой команде, он показывает свой лучший футбол. Он совершенствуется, он выкладывается на 100%.

Он может проявлять свои качества, и эта команда может помочь ему выходить на нужные позиции, чтобы забивать голы. Команда построена так, что его качества выходят на первый план. Он знает, что важен для нас, и если мы хотим добиться успеха, он нам нужен», – сказал главный тренер « ».