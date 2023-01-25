Тен Хаг призвал Рэшфорда остаться в «МЮ»: «Хотим создать лучшую команду в мире. Маркус понимает, что это его клуб, здесь он показывает лучший футбол»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг считает, что Маркусу Рэшфорду стоит остаться в «Манчестер Юнайтед». 

«Это лучшее место, в котором можно находиться, потому что мы хотим создать лучшую команду – сначала в Англии, а затем в Европе и в мире.

Это конфиденциальные переговоры между клубами и игроком, но он понимает, что «Манчестер Юнайтед» – это его клуб, а также то, что в этой среде, в этой команде, он показывает свой лучший футбол. Он совершенствуется, он выкладывается на 100%.

Он может проявлять свои качества, и эта команда может помочь ему выходить на нужные позиции, чтобы забивать голы. Команда построена так, что его качества выходят на первый план. Он знает, что важен для нас, и если мы хотим добиться успеха, он нам нужен», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

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28 комментариев

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yurchik07
Ответ Футбол_это_жизнь
Да останется он, из МЮ до статуса лорда Рэшфорд намного ближе чем из любого другого места. А как мы знаем Маркус депутат. Ну и игра после ухода Роналду конечно феноменальная. И никто уже не говорит про 20 мячей Роналду так как Рэш один забьет по итогу больше чем старый португалец
Замучается пыль глотать.
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Камбоджа Иванов
Ответ red_devils
воу воу, понесло канониров. тише тише, а то прям раздухарились после победы над командой у которой не было трёх основных и после трёх дней отдыха. разошлись прям
Каких канониров? Причем тут они вообще? Я не то, что за английские клубы не болею, для меня симпатизирование английским клубам - это что-то недостойное и омерзительное (имхо). Речь о том, что Тен Хаг в одном интервью заряжает вещи, которые противоречат друг другу.
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yurchik07
Может и будет когда-то лучшая команда в мире,но не с Тен Хагом.
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Ascar Shatmanov
Ответ batterbin
А я и не сравнивал. Я лишь ответил, что распиаренное английское бревно да регалий Роналду никогда не доберется. Единственный вариант их сопоставить - это нынешний Рэшфорд и нынешний почти 40 летний Рон. Это все, что надо знать про уровень этих игроков.
Ну да, я имел ввиду тех кто имеет совесть сравнивать их)
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Диер Ташкент
Ответ Камбоджа Иванов
Он хочет создать лучшую команду, которая могла бы зацепиться за очко с Арсеналом? Вчера такую противоречивую дичь нёс про психологию, сегодня продолжает погружение
А какая команда вообще не проигрывает? Хотя ты верно упрекаешь Тен Хага. Арсенал ведь середняк и МЮ не один раз, а два раза за сезон должен был обыграть этот Арсенал. В таком случае все верно
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batterbin
Ответ Алексей Толстюк
Толоко момент что тот Криш показывал свои лучше качества 3 сезона, а до этого у него было прозвище «Цирковой пони». Понятно что уровня пикового Криша он не достигнет, но он может очень серьезные влияние оказывать в матчах с топ клубами.
Впервые слышу про "циркового пони". Роналду уже в Спортинге был великолепен и все знали, что это супер-игрок. САФ лишь бы за кем не охотился лично. А Рэшфорд - как был ситуативным поленом, так им и закончит. Да, сейчас у него голевая полоса, но это слезы. В игре с Арсеналом его выключили и забыли. Да, он забил свой единственный шальной шанс, но на этом все.
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batterbin
Ответ Ascar Shatmanov
Это кощунство сравнивать того Роналду с Трэшфордом.
А я и не сравнивал. Я лишь ответил, что распиаренное английское бревно да регалий Роналду никогда не доберется. Единственный вариант их сопоставить - это нынешний Рэшфорд и нынешний почти 40 летний Рон. Это все, что надо знать про уровень этих игроков.
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Dm Kznts
Наверное Эрик уже знает инфу на высшем уровне кто станет владельцем клкба, поэтому так смело заявлениями кидается :)
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Dm Kznts
Анри ерунды не скажет
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Футбол_это_жизнь
Ответ Камбоджа Иванов
В том и проблема, что вы Рэшфорда сравниваете со старым Роналду, а не с тем, что был в МЮ до Реала.
А в прошлом сезоне за МЮ играл Роналду до Реала? Или кто?!
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НРИ
Сэр решфорд выбивает контракт
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Алексей Толстюк
Ответ batterbin
Согласен, Рэшворд будет посильнее старого португальца! А до навыков и степени влияния на игру молодого португальца - ему никогда не добраться!
Толоко момент что тот Криш показывал свои лучше качества 3 сезона, а до этого у него было прозвище «Цирковой пони». Понятно что уровня пикового Криша он не достигнет, но он может очень серьезные влияние оказывать в матчах с топ клубами.
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Ascar Shatmanov
Ответ batterbin
Согласен, Рэшворд будет посильнее старого португальца! А до навыков и степени влияния на игру молодого португальца - ему никогда не добраться!
Это кощунство сравнивать того Роналду с Трэшфордом.
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red_devils
Ответ Мишка Ляшенко
А ты чем лучше? Оправдываться после поражения - удел слабых.
я лучше во всём) спасибо))
+5
-2
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Мишка Ляшенко
Ответ red_devils
воу воу, понесло канониров. тише тише, а то прям раздухарились после победы над командой у которой не было трёх основных и после трёх дней отдыха. разошлись прям
А ты чем лучше? Оправдываться после поражения - удел слабых.
+1
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Sweaty25
Отбросив полит. составляющую вопроса - у главного тренера к Маркусу особый кредит доверия (ещё бы, с его эффективностью в последние 8 матчей), он в потрясающей физической форме, удары летят "мама не горюй", почему бы не остаться? Прекрасная возможность вписать свою фамилию в историю клуба исходя из спортивных достижений.
+1
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Real_v_dushe
Разведёт на большие бабки МЮ и будет, а дальше снова начнёт играть на уровне условного Лингарда.
+7
-8
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red_devils
Ответ Камбоджа Иванов
Он хочет создать лучшую команду, которая могла бы зацепиться за очко с Арсеналом? Вчера такую противоречивую дичь нёс про психологию, сегодня продолжает погружение
воу воу, понесло канониров. тише тише, а то прям раздухарились после победы над командой у которой не было трёх основных и после трёх дней отдыха. разошлись прям
+36
-7
+29
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King_X
Ответ Камбоджа Иванов
Он хочет создать лучшую команду, которая могла бы зацепиться за очко с Арсеналом? Вчера такую противоречивую дичь нёс про психологию, сегодня продолжает погружение
Чет он поплыл немного после поражения
То на игроков валил(и про психологию заливал, ни слова не сказав про отсутствие замен), то говорит, что не думаем о первом месте, через пару дней снова думает, через еще 3 дня хотим быть лучшей командой в мире (да, про разные периоды речь, но не в неделю же все эти пассажи выдавать)
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batterbin
Ответ Футбол_это_жизнь
Да останется он, из МЮ до статуса лорда Рэшфорд намного ближе чем из любого другого места. А как мы знаем Маркус депутат. Ну и игра после ухода Роналду конечно феноменальная. И никто уже не говорит про 20 мячей Роналду так как Рэш один забьет по итогу больше чем старый португалец
Согласен, Рэшворд будет посильнее старого португальца! А до навыков и степени влияния на игру молодого португальца - ему никогда не добраться!
+5
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+4
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JealousNobody
Приглашай побольше мусора типа Антони и Вегорста, тогда не только Рэшфорд уйдет, но и вообще полкоманды разбежится. Тен Хаг что-то поплыл совсем.
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-6
-5
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Камбоджа Иванов
Ответ Футбол_это_жизнь
Да останется он, из МЮ до статуса лорда Рэшфорд намного ближе чем из любого другого места. А как мы знаем Маркус депутат. Ну и игра после ухода Роналду конечно феноменальная. И никто уже не говорит про 20 мячей Роналду так как Рэш один забьет по итогу больше чем старый португалец
В том и проблема, что вы Рэшфорда сравниваете со старым Роналду, а не с тем, что был в МЮ до Реала.
+20
-6
+14
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Artuom Batishev
Ответ Футбол_это_жизнь
Да останется он, из МЮ до статуса лорда Рэшфорд намного ближе чем из любого другого места. А как мы знаем Маркус депутат. Ну и игра после ухода Роналду конечно феноменальная. И никто уже не говорит про 20 мячей Роналду так как Рэш один забьет по итогу больше чем старый португалец
Нуууу может. А вот забьет или нет - посмотрим. Будто первый раз мы видим сильный отрезок от Рэша😅 Хотя да, такого долгого отрезка с голами в каждом матче небыло.
+19
-1
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Камбоджа Иванов
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-16
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DolJun
наличие в атаке пассажиров типа вегорста или антони, которые против арсенала даже не старались, это просто плевок в сторону рашфора. думаю ему будет лучше как джей-лингзу пойти спасать вест хэма
+1
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