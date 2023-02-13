Фанаты « » распевали кричалки о расследовании АПЛ против клуба.

На домашнем матче 23-го тура АПЛ против « » (3:1) болельщики «горожан» после первого гола в ворота соперников запели «Будем жулить, когда хотим», «На хер Премьер-лигу» и «Шейх Мансур, мой лорд».

Также болельщики «Ман Сити» вывесили баннер «Панника на улицах Лондона» с отсылкой к имени адвоката по делу АПЛ против «горожан». Также фанаты продемонстрировали бело-голубой баннер с изображением среднего пальца и надписью «Расследуйте это».

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