Фанаты «Ман Сити» пели «Будем жулить, когда хотим» и «На хер АПЛ» на матче с «Астон Виллой»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Футбол

Фанаты «Манчестер Сити» распевали кричалки о расследовании АПЛ против клуба.

На домашнем матче 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1) болельщики «горожан» после первого гола в ворота соперников запели «Будем жулить, когда хотим», «На хер Премьер-лигу» и «Шейх Мансур, мой лорд».

Также болельщики «Ман Сити» вывесили баннер «Панника на улицах Лондона» с отсылкой к имени адвоката по делу АПЛ против «горожан». Также фанаты продемонстрировали бело-голубой баннер с изображением среднего пальца и надписью «Расследуйте это».

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28 комментариев

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Саид Тартуров
Ответ QWertY
АПЛ: ваше желание исполнилось, *выкидывают Сити в Нон-Лигу*
АПЛ скорее выкинет в чемпионшип 19 остальных команд)
Кроме Арсенала. У них зафиксируют офсайд и закинут в лигу 1 все
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Лёха Жданчик
Ответ Sergei Terekhov
Ну что, Сити готов вступить в Суперлигу, как я погляжу)
Чемпионшип это их Суперлига на ближайшее время)
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Лёха Жданчик
На хер АПЛ....Велком ту Чемпионшип)
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Биодудь
Ответ Belfast Boy
В этом суть фанов сити - без денег абу-даби они никто, и прекрасно понимают это
Остальные клубы никто без денег США?)
+3
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BOSS ELIZAR
Пока сити
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BOSS ELIZAR
Ответ QWertY
Какие 20 лет? 220 лет. Не путайте, Нурмяч
Нурмяч🤣🤣🤣
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Молодой Френки
Шейх Мансур - мой лорд. Холопы славят барина. Помянем
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avcgloronalduMU
у сити с самоиронией все хорошо
0
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Акира_1
Сити уже готовятся к очищению низшими лигами)
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Spiker1606
Ответ Sergei Terekhov
Ну что, Сити готов вступить в Суперлигу, как я погляжу)
Да
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Мукунку хороший
Содержательные хиты)
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deadjoker
Ну зато честно :)
+1
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fatei4
We wil zhulit’ when we want! Hey-hey-hey-hey!
+2
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Muhammad Nazaraliev
Ответ QWertY
АПЛ: ваше желание исполнилось, *выкидывают Сити в Нон-Лигу*
Только если Сити сами захотят
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Asad Usmanhodjaev
Суперлига, мы ждём, верим
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Павел Светлов
Так мы же и любим фанатов за здоровую неадекватность!

Больше ада!
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Маршал Чой Бол Сан
"Хорошо поет тот, кто поет последним" - (АПЛ тихо усмехнулась)
0
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Belfast Boy
В этом суть фанов сити - без денег абу-даби они никто, и прекрасно понимают это
+17
-4
+13
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Born is the King
"Шейх Мансур - мой лорд"
Глоры Сити признают,что они часть гарема Мансура
+11
-2
+9
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Галым Нуркеев
ПанНика-новое слово?
0
-2
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QWertY
Ответ Нурбол Жумаскалиев
ман сити покупают лучших игроков за деньги, приглашают лучших тренеров, выстраивают целую структуру city group - жульничество ман юналтед 20 лет заносит в судейскую - не жульничество не путайте
Какие 20 лет? 220 лет. Не путайте, Нурмяч
+10
-2
+8
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Born is the King
Только за эту наглость надо исключить и отправить в родной Шип. Слишком обнаглел Сити
+29
-12
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Нурбол Жумаскалиев
Комментарий скрыт
+5
-15
-10
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Sergei Terekhov
Ну что, Сити готов вступить в Суперлигу, как я погляжу)
+26
-1
+25
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Любезный Коссутий
после "нахер АПЛ", будет "нахер Мансити из АПЛ" 😁
+3
-3
0
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