«Ман Сити» выиграл 5 матчей подряд дома, общий счет – 15:3

« » выиграл пять матчей подряд дома.

Команда тренера обыграла « (3:1) в 23-м туре Премьер-лиги.

Перед этим на « » были одержаны победы над «Арсеналом» (1:0), «Вулверхэмптоном» (3:0), «Тоттенхэмом» (4:2) и «Челси» (4:0).

Всего серия без поражений в домашних матчах у «Сити» достигла 8 матчей – 7 побед и ничья.

Далее клуб из Манчестера проведет четыре матча подряд в гостях, следующий домашний матч пройдет 4 марта – с «Ньюкаслом».

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