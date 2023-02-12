Холанд получил удар в бедро в игре с «Виллой». Матч с «Арсеналом» – в среду

получил травму в матче против « ».

Форвард « » был заменен в перерыве. По данным Manchester Evening News, в первом тайме Холанд получил удар в правое бедро. Нападающий продолжил игру, однако во втором тайме его заменил Хулиан Альварес.

Степень серьезности повреждения в данный момент не уточняется. Сообщается, что замена Холанда могла быть мерой предосторожности перед матчем с « », который пройдет в среду.

«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» (3:1) в 23-м туре АПЛ. На счету Холанда голевая передача.

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