Холанд получил удар в бедро в игре с «Виллой». Матч с «Арсеналом» – в среду
Эрлинг Холанд получил травму в матче против «Астон Виллы».
Форвард «Манчестер Сити» был заменен в перерыве. По данным Manchester Evening News, в первом тайме Холанд получил удар в правое бедро. Нападающий продолжил игру, однако во втором тайме его заменил Хулиан Альварес.
Степень серьезности повреждения в данный момент не уточняется. Сообщается, что замена Холанда могла быть мерой предосторожности перед матчем с «Арсеналом», который пройдет в среду.
«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» (3:1) в 23-м туре АПЛ. На счету Холанда голевая передача.
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