Холанд получил удар в бедро в игре с «Виллой». Матч с «Арсеналом» – в среду

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал травмы Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд получил травму в матче против «Астон Виллы».

Форвард «Манчестер Сити» был заменен в перерыве. По данным Manchester Evening News, в первом тайме Холанд получил удар в правое бедро. Нападающий продолжил игру, однако во втором тайме его заменил Хулиан Альварес.

Степень серьезности повреждения в данный момент не уточняется. Сообщается, что замена Холанда могла быть мерой предосторожности перед матчем с «Арсеналом», который пройдет в среду.

«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу» (3:1) в 23-м туре АПЛ. На счету Холанда голевая передача.

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5 комментариев

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Den-is
Получают ушиб, а удары наносят) Всегда угорал когда на майскоре в графе причина отсутствия игрока писали "удар")))))))))))))
0
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Эксперимент
Ответ Alex Legend
Гвардиоле без него легче
С чего это?
0
0
0
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Alex Legend
Ответ Эксперимент
Надеюсь ничего серьёзного. Холанд серьёзная потеря для команды.
Гвардиоле без него легче
0
-1
-1
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Эксперимент
Надеюсь ничего серьёзного. Холанд серьёзная потеря для команды.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GODBALL
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