Виктор Леоненко: «У Мудрика было очень много брака даже в УПЛ, а в Англию он перешел в статусе суперзвезды, которой не является. Это самое страшное»

Экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко оценил переход в «Челси».

– На него будет давить морально 100 миллионов, за которые его купили?

– Если будет давить, то он пропадет. Помню, как мне Лобановский говорил: «Сегодня ты должен забить». Для меня это было – как зубы почистить. Если Мудрик будет относиться к этому также, то у него все получится.

Меня пугает другое. У Мудрика было очень много брака даже в чемпионате Украины, а в Англию он перешел в статусе суперзвезды, которой еще не является. Это для него самое страшное.

Мудрик должен забыть все, что у него было в «Шахтере», где позволялось практически все. В «Челси» такого не будет.

Сейчас Мудрик начинает новую жизнь. А « » молодцы – продали футболиста за такие деньги. Я их поздравляю.

Также я не понимаю этих долгосрочных контрактов, как у Мудрика с «Челси» – на восемь лет. Скоро, наверное, на 15 будут подписывать. Странновато выглядит, – сказал Леоненко в интервью Fanday.

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