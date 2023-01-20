Виктор Леоненко: «У Мудрика было очень много брака даже в УПЛ, а в Англию он перешел в статусе суперзвезды, которой не является. Это самое страшное»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Виктор Леоненко Михаил Мудрик Футбол

Экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко оценил переход Михаила Мудрика в «Челси».

– На него будет давить морально 100 миллионов, за которые его купили?

– Если будет давить, то он пропадет. Помню, как мне Лобановский говорил: «Сегодня ты должен забить». Для меня это было – как зубы почистить. Если Мудрик будет относиться к этому также, то у него все получится. 

Меня пугает другое. У Мудрика было очень много брака даже в чемпионате Украины, а в Англию он перешел в статусе суперзвезды, которой еще не является. Это для него самое страшное.

Мудрик должен забыть все, что у него было в «Шахтере», где позволялось практически все. В «Челси» такого не будет.

Сейчас Мудрик начинает новую жизнь. А «Шахтер» молодцы – продали футболиста за такие деньги. Я их поздравляю. 

Также я не понимаю этих долгосрочных контрактов, как у Мудрика с «Челси» – на восемь лет. Скоро, наверное, на 15 будут подписывать. Странновато выглядит, – сказал Леоненко в интервью Fanday.

Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов

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14 комментариев

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sinkindragon@gmail.com
Ответ Этот Райола хочет денег
Вообще не показатель. Зинченко в Уфе попылил, но за МанСити ему это играть не помешало. Главное способности и трудолюбие, как и целеустремленность
так то да , но у Зинченко был тренер Гвардиола , а чем поможет Поттер - вопрос ?
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Сергей Анохин
Ответ Акира_1
А Арсенал тоже был бы мешком, если бы купил за примерно такие же деньги? Или это другое 🤔
Если бы да кабы
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Serzhique
Ответ Этот Райола хочет денег
Вообще не показатель. Зинченко в Уфе попылил, но за МанСити ему это играть не помешало. Главное способности и трудолюбие, как и целеустремленность
В Сити он не стал основным даже после травм почти всех крайних защитников и тюрьмы Менди 🤦🏻‍♂️
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Макс Шева
Ответ Этот Райола хочет денег
Вообще не показатель. Зинченко в Уфе попылил, но за МанСити ему это играть не помешало. Главное способности и трудолюбие, как и целеустремленность
К Зине были иные требования,он приходил в Сити в качестве ноунейма и давления на него никто не оказывал.
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Mikas7
Ответ TaR
Ну вы сравнили) Зинченко два сезона в Уфе отыграл, после перехода в Сити еще в аренду съездил в ПСВ. И в Сити его все же железным игроком основы назвать нельзя. Да и перешел он за небольшие деньги Тут же - 70 млн и гигантские ожидания у болельщиков.
Не играет не железный игрок в основы в Финале ЛЧ...
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6rpvsqvwtj
Ответ Этот Райола хочет денег
Вообще не показатель. Зинченко в Уфе попылил, но за МанСити ему это играть не помешало. Главное способности и трудолюбие, как и целеустремленность
Зинченко не покупали за 100 Лямов и не кричали что это новый Роберто Карлос !
+3
-1
+2
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TaR
Ответ Этот Райола хочет денег
Вообще не показатель. Зинченко в Уфе попылил, но за МанСити ему это играть не помешало. Главное способности и трудолюбие, как и целеустремленность
Ну вы сравнили) Зинченко два сезона в Уфе отыграл, после перехода в Сити еще в аренду съездил в ПСВ. И в Сити его все же железным игроком основы назвать нельзя. Да и перешел он за небольшие деньги

Тут же - 70 млн и гигантские ожидания у болельщиков.
+5
-1
+4
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Wekil Halylow
Ответ Акира_1
А Арсенал тоже был бы мешком, если бы купил за примерно такие же деньги? Или это другое 🤔
Арсенал предложил не доигаеие бонуси по этому его продали в челси директор Шахтёра рассказал же
+1
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+1
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Pixel 7 Pro.
Больше всех рискует тот, кто не рискует
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0
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Акира_1
Ответ Max Zhomkov
Адекватное мнение. Игрок блеснул в ЛЧ и сразу 100млн. Михаилу удачи и без травм, но не уверен что он заиграет. А Челси - мешок 😀
А Арсенал тоже был бы мешком, если бы купил за примерно такие же деньги? Или это другое 🤔
+4
0
+4
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Mikas7
У Вити в свое время даже Шева нее был звездой
0
-2
-2
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Borillaz
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Ага. Это именно так работает 😅
+1
-3
-2
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Этот Райола хочет денег
Вообще не показатель. Зинченко в Уфе попылил, но за МанСити ему это играть не помешало. Главное способности и трудолюбие, как и целеустремленность
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Zhomkov
Адекватное мнение.
Игрок блеснул в ЛЧ и сразу 100млн.
Михаилу удачи и без травм, но не уверен что он заиграет.
А Челси - мешок 😀
+9
-3
+6
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Sevuska
Комментарий удален
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