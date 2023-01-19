Срна о переходе Мудрика в «Челси» за 70+30 млн евро: «Цена была бы гораздо выше, если бы не боевые действия»
Дарио Срна высказался о переходе вингера Михаила Мудрика в «Челси» за 70+30 млн евро.
«Если бы не боевые действия (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru), цена была бы намного выше. Миша всему миру показал, что он один из лучших футболистов на своей позиции.
Взгляните на то, что он сделал: клуб потерял 14 футболистов, а он в 21 год взял на себя огромную ответственность и стал одним из лидеров «Шахтера».
У него появилась превосходная возможность – и он ей воспользовался», – сказал спортивный директор «Шахтера» в интервью The Guardian.
Геноцид донецкой области? То есть Украина целенаправленно бомбила мирные кварталы? Уничтожала в прах города? Как Мариуполь, да? А видео с Донецка, как люди снимают с балконов и недоумевают, что запускается же здесь, тут! и тут же взрывается! Давайте без этого, у меня куча друзей з донецкой и луганской области, которые были там, в 2014 году, и видели с окон квартир как грузовики приезжают с кучей оружия и, оно же, раздаётся всяким наркоманам и бомжам (коллаборантам само собой) как просто происходил жесткий, устроенный бандитами хаос, я знаю этих людей и полностью им доверяю
Донбасс имел перспективы стать высокоразвитым регионом, по примеру Шленска как вариант, а на деле его погрузили в мрак бандиты и террористы
Но мой вердикт - переплатили раза в 2. Как отписались ниже, футбол всё-таки отличный инструмент для отмывания денег - эдакая стиральная машина. Возможно и так, но Мудрик может усилить классную команду, если просто смотреть технически.
Посмотрим что через годик такие «эксперты» говорить будут. Хотя о чем я, продолжат хейтить за национальность, все читаемо.
А правда заключается в том, что до 2014 года, и после, какое-то время, УПЛ был сильным чемпионатом, имея сильных исполнителей, например, даже тот же Бикфалви в Волыни разрывал, или же Лукас Перес в Карпатах божил, и тд и тп, много кого можно упомянуть, не учитывая даже куча шахтарских топ-исполнителей, игроков Динамо Киев, Металл, Днепр. Интерес высокий, матчи яркие
Россия, что не является секретом, дестабилизировала Украину как могла, и где могла, что так же является правдой, в том числе это коснулось и футбола, на финансовой спроможности чемпионата и на развитии, приглашения сильных игроков и так далее
Сейчас же, станом на 22-23 год, понятно, что какой футбол, какой упл когда людям устроили геноцид, не до этого, упл на низком уровне а, значит, что рентабельность, опять же, низкая и чемпионата и игроков, следовательно и Мудрика не выходило возможным продать дороже в данных обстоятельствах, хотя, я не исключаю, что если сейчас в Украине был чемпионат уровня до 2014 года за Мудрика заплатили и сотку и плюсом бонусы
А так бы по цене Мбаппе ушёл.