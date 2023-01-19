Срна о переходе Мудрика в «Челси» за 70+30 млн евро: «Цена была бы гораздо выше, если бы не боевые действия»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Дарио Срна высказался о переходе вингера Михаила Мудрика в «Челси» за 70+30 млн евро.

«Если бы не боевые действия (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru), цена была бы намного выше. Миша всему миру показал, что он один из лучших футболистов на своей позиции.

Взгляните на то, что он сделал: клуб потерял 14 футболистов, а он в 21 год взял на себя огромную ответственность и стал одним из лидеров «Шахтера».

У него появилась превосходная возможность – и он ей воспользовался», – сказал спортивный директор «Шахтера» в интервью The Guardian.

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37 комментариев

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usd
Ответ WelcomeBackPURE
Каков же тип, все перевернул ) про Геноцид донбасса не слова
Никогда в жизни не вступал в такие диалоги и переписки))) но все же…
Геноцид донецкой области? То есть Украина целенаправленно бомбила мирные кварталы? Уничтожала в прах города? Как Мариуполь, да? А видео с Донецка, как люди снимают с балконов и недоумевают, что запускается же здесь, тут! и тут же взрывается! Давайте без этого, у меня куча друзей з донецкой и луганской области, которые были там, в 2014 году, и видели с окон квартир как грузовики приезжают с кучей оружия и, оно же, раздаётся всяким наркоманам и бомжам (коллаборантам само собой) как просто происходил жесткий, устроенный бандитами хаос, я знаю этих людей и полностью им доверяю
Донбасс имел перспективы стать высокоразвитым регионом, по примеру Шленска как вариант, а на деле его погрузили в мрак бандиты и террористы
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Владимир Владимир
Ответ Spartakus1984
Если бы не боевые действия то цена была бы гораздо ниже,а так Англичане помогают Украине.Всем Очевидно что цена Мудрика лямов 20.
Что 100 перебор, что 20 перебор. Я вот Мудрика только в ЛЧ видел, и там он показывал шикарную игру.

Но мой вердикт - переплатили раза в 2. Как отписались ниже, футбол всё-таки отличный инструмент для отмывания денег - эдакая стиральная машина. Возможно и так, но Мудрик может усилить классную команду, если просто смотреть технически.
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Edem
Ответ Spartakus1984
Если бы не боевые действия то цена была бы гораздо ниже,а так Англичане помогают Украине.Всем Очевидно что цена Мудрика лямов 20.
Ну камон не всем же, только самым продвинутым экспертам
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Мистер G
Ответ Гоша Адамов
А у тебя? С фронта пишешь?
Незачёт тебе. В следующий раз лучше старайся.
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-=Neytron=-
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вот именно, отмыли миллионы через Ахметова и втирают какую-то дичь про второго Неймара🤓
Там уже официально 25 миллионов с трансфера президент Шахтёра пожертвует х0хлам, так что понятно, что это сумма полный бред и всё специально сделано по договоренности (отсюда соответственно и переплата)
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Jordan95
Ответ Пирс Морган
И что он миру показал то, голы в УПЛ?
Возил Карвахаля два года подряд, этого достаточно.
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Jordan95
Ответ Spartakus1984
Если бы не боевые действия то цена была бы гораздо ниже,а так Англичане помогают Украине.Всем Очевидно что цена Мудрика лямов 20.
Лямов 20 говорит ахахахаххахахах

Посмотрим что через годик такие «эксперты» говорить будут. Хотя о чем я, продолжат хейтить за национальность, все читаемо.
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Гоша Адамов
Ответ prus_3
А шо там с призывным возрастом у этого персонажа?
А у тебя? С фронта пишешь?
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donatodonatore
Показушная покупка. Захотелось Украине удружить. Дорого-богато. Ринатик сразу 20 млн.нвро на всу отстегнул.
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Гоша Адамов
Ответ Spartakus1984
Если бы не боевые действия то цена была бы гораздо ниже,а так Англичане помогают Украине.Всем Очевидно что цена Мудрика лямов 20.
Страны запада 100млрд отправили, Британия 7млрд. Что за помощь такая странная через покупку игрока у футбольного клуба? Чтобы что?Может хватит везде видеть заговоры?
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karaDENIZZZ
Всем очевидно только то, что Челси сорит деньгами. Мудрик не стоит этих денег
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WelcomeBackPURE
Ответ usd
Давайте говорить честно, ведь истинна гласит что? Что сила в правде А правда заключается в том, что до 2014 года, и после, какое-то время, УПЛ был сильным чемпионатом, имея сильных исполнителей, например, даже тот же Бикфалви в Волыни разрывал, или же Лукас Перес в Карпатах божил, и тд и тп, много кого можно упомянуть, не учитывая даже куча шахтарских топ-исполнителей, игроков Динамо Киев, Металл, Днепр. Интерес высокий, матчи яркие Россия, что не является секретом, дестабилизировала Украину как могла, и где могла, что так же является правдой, в том числе это коснулось и футбола, на финансовой спроможности чемпионата и на развитии, приглашения сильных игроков и так далее Сейчас же, станом на 22-23 год, понятно, что какой футбол, какой упл когда людям устроили геноцид, не до этого, упл на низком уровне а, значит, что рентабельность, опять же, низкая и чемпионата и игроков, следовательно и Мудрика не выходило возможным продать дороже в данных обстоятельствах, хотя, я не исключаю, что если сейчас в Украине был чемпионат уровня до 2014 года за Мудрика заплатили и сотку и плюсом бонусы
Каков же тип, все перевернул ) про Геноцид донбасса не слова
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kokakoka
Вот Арсенал за Троссарда, адаптированного к АПЛ, взял за адекватные деньги. А тут минимум пятикратная переплата. Чисто за "правильное" гражданство и возраст
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Goatmesssi
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вот именно, отмыли миллионы через Ахметова и втирают какую-то дичь про второго Неймара🤓
Да при том что классных левых вингеров сейчас немало. При том что я нельзя что Мудрик сейчас сильнее условного Сейнт Максимина
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ChefJhonnyMorgan
А казался адекватным человеком
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Balt
Ах, так это ещё по-дешёвке. Ну да, ну да. Ложь да и только. Не может столь молодой игрок Шахтара стоить 100 лямов! Ну никакой логики и обоснования вообще. Это какая-то авантюра в которой явно все интересующие лица получили как хотели.
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keylargo
Мудрик такой из окопа короткими перебежками прямо в Челси
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prus_3
А шо там с призывным возрастом у этого персонажа?
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-3
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usd
Давайте говорить честно, ведь истинна гласит что? Что сила в правде
А правда заключается в том, что до 2014 года, и после, какое-то время, УПЛ был сильным чемпионатом, имея сильных исполнителей, например, даже тот же Бикфалви в Волыни разрывал, или же Лукас Перес в Карпатах божил, и тд и тп, много кого можно упомянуть, не учитывая даже куча шахтарских топ-исполнителей, игроков Динамо Киев, Металл, Днепр. Интерес высокий, матчи яркие
Россия, что не является секретом, дестабилизировала Украину как могла, и где могла, что так же является правдой, в том числе это коснулось и футбола, на финансовой спроможности чемпионата и на развитии, приглашения сильных игроков и так далее
Сейчас же, станом на 22-23 год, понятно, что какой футбол, какой упл когда людям устроили геноцид, не до этого, упл на низком уровне а, значит, что рентабельность, опять же, низкая и чемпионата и игроков, следовательно и Мудрика не выходило возможным продать дороже в данных обстоятельствах, хотя, я не исключаю, что если сейчас в Украине был чемпионат уровня до 2014 года за Мудрика заплатили и сотку и плюсом бонусы
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-6
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N W
Справедливости ради, Мудрик заиграл в основе Шахтера из ухода легионеров, в связи с войной.
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Добрый Ретроград
В смысле если бы не в*йна?
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WelcomeBackPURE
Ответ Spartakus1984
Если бы не боевые действия то цена была бы гораздо ниже,а так Англичане помогают Украине.Всем Очевидно что цена Мудрика лямов 20.
Скорее 5
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Юрий Кечко
Ответ werowolf-gears
Срна всегда казался сектантом в своих рассуждениях насчет Шахтера. Вот что и кому Мудрик показал? За голевые действия против РБ который тогда играл без тренера или гол Селтику? За голевые действия в лиге которая не входит в десятку говорить не надо
Лига сейчас и в двадцатку не входит )))
+4
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Кокич
ВВП сбил цену на Мудрика.
А так бы по цене Мбаппе ушёл.
+3
-3
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werowolf-gears
Срна всегда казался сектантом в своих рассуждениях насчет Шахтера. Вот что и кому Мудрик показал? За голевые действия против РБ который тогда играл без тренера или гол Селтику? За голевые действия в лиге которая не входит в десятку говорить не надо
+4
-2
+2
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