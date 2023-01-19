Срна о переходе Мудрика в «Челси» за 70+30 млн евро: «Цена была бы гораздо выше, если бы не боевые действия»

Дарио Срна высказался о переходе вингера в « » за 70+30 млн евро.

«Если бы не боевые действия (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru), цена была бы намного выше. Миша всему миру показал, что он один из лучших футболистов на своей позиции.

Взгляните на то, что он сделал: клуб потерял 14 футболистов, а он в 21 год взял на себя огромную ответственность и стал одним из лидеров «Шахтера».

У него появилась превосходная возможность – и он ей воспользовался», – сказал спортивный директор « » в интервью The Guardian.