Рюдигер о Винисиусе: «Лучший в мире в ситуациях один в один. Он особенный, это топ-игрок»

похвалил .

«Винисиус – особенный игрок. Он силен, это лучший игрок мира в ситуациях один в один. Это топ-футболист», – сказал защитник «Реала» в интервью клубному телевидению.

В этом сезоне у 22-летнего вингера 16 голов и 5 результативных передач в 33 матчах за « » во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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