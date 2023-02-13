Рюдигер о Винисиусе: «Лучший в мире в ситуациях один в один. Он особенный, это топ-игрок»
Антонио Рюдигер похвалил Винисиуса Жуниора.
«Винисиус – особенный игрок. Он силен, это лучший игрок мира в ситуациях один в один. Это топ-футболист», – сказал защитник «Реала» в интервью клубному телевидению.
В этом сезоне у 22-летнего вингера 16 голов и 5 результативных передач в 33 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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