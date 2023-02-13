Рюдигер о Винисиусе: «Лучший в мире в ситуациях один в один. Он особенный, это топ-игрок»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор Футбол

Антонио Рюдигер похвалил Винисиуса Жуниора.

«Винисиус – особенный игрок. Он силен, это лучший игрок мира в ситуациях один в один. Это топ-футболист», – сказал защитник «Реала» в интервью клубному телевидению.

В этом сезоне у 22-летнего вингера 16 голов и 5 результативных передач в 33 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Ошибаешься это Неймар, когда не бухает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис Александрович
Ответ Сергей Штырков
лео неплох в случаях один в пять пенальти
держи 🧯🧯🧯
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ßd ßy
Ответ Фарид Алиев
Дембеле бы с ним поспорил 😏
Настолько сильно поспорил бы , что у Дембеле обводок примерно в 4 раз меньше)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Штырков
Ответ Мельников Михаил
))) Ага. Винни лучший при один-в-один. Лео и Мбаппе "не плохи" в ситуациях один-в-четыре/пять)))
лео неплох в случаях один в пять пенальти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tibaut Curtois
Я бы не сказал что сейчас он лучший при ситуации 1 в 1. Забил два шикарных гола, но очень много ошибается именно при завершающей стадии. Если потянет в завершении как раз таки будет лучшим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Не лучше Хвичи.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарид Алиев
Дембеле бы с ним поспорил 😏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
))) Ага. Винни лучший при один-в-один.
Лео и Мбаппе "не плохи" в ситуациях один-в-четыре/пять)))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
Лучший в мире по нытью, а так переоцененка
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xDe xDe
Вправить мозги Вини, напомнив бразильцу, какой шикарной была его игра с холодной головой (и в футбольном плане, и в плане бодания с соперниками) в прошлом сезоне, а также поставить удар - Винисиус бьёт только на исполнение, но нападающий обязан уметь пробивать плотнее и верхом. Два этих пункта - и Рюдигер окажется прав, Винисиусу цены не будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Спокойнее ещё надо быть, спокойнее. Меньше внимания обращать на всякое и на всяких
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
Нервы ему ещё подлечить..
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий