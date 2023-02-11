Винисиус забил в 3 из 4 последних матчей «Реала» и в обоих на клубном ЧМ

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов Аль-Хилаль Винисиус Жуниор Футбол

Вингер Винисиус Жуниор открыл счет в финале клубного чемпионата мира.

На 13-й минуте матча против «Аль-Хилаля» бразилец, получив передачу от форварда Карима Бензема, отправил мяч в сетку ворот команды из Саудовской Аравии.

Винисиус отметился голами в 3 из 4 последних матчей «Реала». Ранее он забил «Валенсии» (2:0) и «Аль-Ахли» (4:1). С детальной статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Аль-Хилаль». 1:0 – Винисиус открыл счет в финале ЧМ среди клубов, Лунин и Бензема играют. Онлайн-трансляция

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5 комментариев

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Андрей Хенто
Шикарную голевую отдал на Карима, здорово вырезал передачу.
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Сикарио
Взрывает пукан Футболу это жизни))
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ZA.RMA
Винни надо ещё много работать и трудиться, и меньше обращать внимание на не футбольные моменты - и тогда всё будет ещё лучше
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Андрей Хенто
Вот когда играет в футбол - он действительно боевая единица, которая приносит Мадриду пользу.
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asker15041993
Ждём первого трофея в этом году,! Хала Мадрид!!!!
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