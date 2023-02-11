Винисиус забил в 3 из 4 последних матчей «Реала» и в обоих на клубном ЧМ
Вингер Винисиус Жуниор открыл счет в финале клубного чемпионата мира.
На 13-й минуте матча против «Аль-Хилаля» бразилец, получив передачу от форварда Карима Бензема, отправил мяч в сетку ворот команды из Саудовской Аравии.
Винисиус отметился голами в 3 из 4 последних матчей «Реала». Ранее он забил «Валенсии» (2:0) и «Аль-Ахли» (4:1). С детальной статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
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