Винисиус забил в 3 из 4 последних матчей «Реала» и в обоих на клубном ЧМ

Вингер Винисиус Жуниор открыл счет в финале клубного чемпионата мира.

На 13-й минуте матча против « » бразилец, получив передачу от форварда , отправил мяч в сетку ворот команды из Саудовской Аравии.

Винисиус отметился голами в 3 из 4 последних матчей « ». Ранее он забил «Валенсии» (2:0) и «Аль-Ахли» (4:1). С детальной статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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