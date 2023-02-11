Тчуамени поддержал Винисиуса после оскорблений: «Проблема – в обществе. Должна быть нулевая терпимость к расизму, независимо от того, черный Винисиус, белый или красный»

Орельен Тчуамени поддержал Винисиуса, подвергающегося расистским оскорблениям.

«Я хорошо его понимаю. Мы знаем, что в футболе бывают сложные моменты из-за внешних факторов. Он очень важный игрок для нас, и он сосредоточен на футболе.

Проблема – в обществе. Должна быть нулевая терпимость к расизму, независимо от того, черный Винисиус, белый или красный. Это [расизм] нужно остановить.

Ла Лига предприняла шаги, и я надеюсь, что такое поведение может быть полностью искоренено», – сказал полузащитник «Реала».

Винисиус о расизме: «Начните наказывать этих людей – или мы вернемся к тому, что было раньше»

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