Тчуамени поддержал Винисиуса после оскорблений: «Проблема – в обществе. Должна быть нулевая терпимость к расизму, независимо от того, черный Винисиус, белый или красный»
Орельен Тчуамени поддержал Винисиуса, подвергающегося расистским оскорблениям.
«Я хорошо его понимаю. Мы знаем, что в футболе бывают сложные моменты из-за внешних факторов. Он очень важный игрок для нас, и он сосредоточен на футболе.
Проблема – в обществе. Должна быть нулевая терпимость к расизму, независимо от того, черный Винисиус, белый или красный. Это [расизм] нужно остановить.
Ла Лига предприняла шаги, и я надеюсь, что такое поведение может быть полностью искоренено», – сказал полузащитник «Реала».
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поэтому расизм приплетают только если негров оскорбляют. Такое оно равенство
Проблема Вини в том, что он реагирует на провокации, а не начинает, отвечая провокацией на провокации соответственно получишь еще больше провокации. Соперники видят что парень так реагирует, и с самого начала пытаются выводить его из себя, и у них это получается.
Но независимо от этого, какие же в ла лиге грязные и подлые игроки, в той же АПЛ помню Роналду выводили из себя сугубо жесткими подкатами и толчками, а тут как бабы ведут себя, то свой герб в лицо Вини выпячивают, то еще какую-то кринжатину устроят. Само собой приправляя все это все теми же жесткими подкатами.
Вини то с годами вырастит и поймет, что не надо было агрессией отвечать на агрессию, тем более парень уже доказал, что может меняться, но вот эти 30 летние испанские мужички, они то уже врядли вырастят умом, раз в свои годы такой фигней занимаются как пытаться выводить из себя соперника далеко не футбольными штучками.