Тчуамени поддержал Винисиуса после оскорблений: «Проблема – в обществе. Должна быть нулевая терпимость к расизму, независимо от того, черный Винисиус, белый или красный»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени дискриминация Футбол

Орельен Тчуамени поддержал Винисиуса, подвергающегося расистским оскорблениям. 

«Я хорошо его понимаю. Мы знаем, что в футболе бывают сложные моменты из-за внешних факторов. Он очень важный игрок для нас, и он сосредоточен на футболе.

Проблема – в обществе. Должна быть нулевая терпимость к расизму, независимо от того, черный Винисиус, белый или красный. Это [расизм] нужно остановить.

Ла Лига предприняла шаги, и я надеюсь, что такое поведение может быть полностью искоренено», – сказал полузащитник «Реала». 

Винисиус о расизме: «Начните наказывать этих людей – или мы вернемся к тому, что было раньше»

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56 комментариев

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Валерий Питерский
Иными словами: свой своему поневоле брат😄
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Дмитрий
Ответ XavIniesta2008-2015
Дело не в том, что Винисиус-чёрный, а в том, что он-придурок и ведёт себя соответствующе Дембеле тоже чернокожий и много обводит. Почему-то у него нет таких проблем
Усман еще и чернее будет.
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Игорь Климов
Самое интересное, что Тчуамени никто не оскорбляет, только этого Винисиуса, может все-таки дело в поведении самого Вини?
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Valery Fan
Опять слишком раскручивают эту тему
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Harut Hovsepyan
Ответ Добрый Ретроград
Комментарий удален модератором
На счет выдачи "Премии Мира" не связывались еще?))
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savik-A.M.
Ответ lose
А Азия для азиатов?
Антарктида для пингвинов , так )
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savik-A.M.
Хуан Рикельме чистый индеец , ни разу не вспомню что его оскорбляли в Испании из-за того что он "красный")
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Kit244098
Винисиус - идиот. А таких не любят ни белые, ни красные ни даже черные))
+2
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PsichoEscape
Сам его черным обозвал же!
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ryze expari
Ответ Добрый Ретроград
Соблюдайте расовую гигиену. Мультикультурализм - зло.
в середине 2000х дурачков которые везде 88 толкают было искренне жаль. а сейчас они просто тупенькие клоуны))
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Добрый Ретроград
Соблюдайте расовую гигиену. Мультикультурализм - зло.
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Добрый Ретроград
Ответ lose
А Азия для азиатов?
Да
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lose
Ответ Добрый Ретроград
Комментарий удален модератором
А Азия для азиатов?
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Green grass
Ответ XavIniesta2008-2015
Дело не в том, что Винисиус-чёрный, а в том, что он-придурок и ведёт себя соответствующе Дембеле тоже чернокожий и много обводит. Почему-то у него нет таких проблем
Дембеле просто бегунок, который кроме замахов ничего не умеет, а Винисиус так унижает соперника на поле, что тех начинает бомбить и лупят его по ногам.
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-5
-5
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Ага Бг
В первую очередь он клоун, симулянт, нытик, мерзкий задира, который исподтишка цепляет игроков, вечно апеллирует к арбитрам без дела и провоцирует болельщиков. Какая разница какого цвета эта обезьяна?
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Гусеконь
независимо от того, черный Винисиус, белый или красный. Это [расизм] нужно остановить.

поэтому расизм приплетают только если негров оскорбляют. Такое оно равенство
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-1
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XavIniesta2008-2015
Ответ tiptop_pug5
Что же именно делает Винисиус? Танцует после гола, так он далеко не первый кто так делает
Например, показывает судьям жесты, за которые Левандовски получил дискву на 3 матча
+20
-3
+17
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Вадим Слуцкий
Дело не в том, что он чёрный, а в том, что он глупый и нервный.
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Совесть Черданцева
Красный Винисиус. Это ж в кошмарах сниться может
+2
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AmanEsen
Ответ Алвес нэвиновен
Должна быть нулевая терпимость к расизму...и не только к расизму, а так же к ЛГБТ сообществу, педофилам и зоофилам. Ведь от них ничего не зависило, они такими родились.
а еще левшам, русским и тд, давай все в кучу смешаем
+2
0
+2
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Красная стрела
Ответ rigobersong
Проблема в том, что Винисиус себя ведет как гопник с фавел, а приличные и воспитанные игроки, которые уважают друг друга такого терпеть не будут:)
В точку. Череых много. А вот ноют определённые лица вечно😁
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-2
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tiptop_pug5
Ответ XavIniesta2008-2015
Дело не в том, что Винисиус-чёрный, а в том, что он-придурок и ведёт себя соответствующе Дембеле тоже чернокожий и много обводит. Почему-то у него нет таких проблем
Комментарий скрыт
+3
-14
-11
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AmanEsen
Тут люди говорят, что Вини первым всех правоцирует, но это бред.

Проблема Вини в том, что он реагирует на провокации, а не начинает, отвечая провокацией на провокации соответственно получишь еще больше провокации. Соперники видят что парень так реагирует, и с самого начала пытаются выводить его из себя, и у них это получается.

Но независимо от этого, какие же в ла лиге грязные и подлые игроки, в той же АПЛ помню Роналду выводили из себя сугубо жесткими подкатами и толчками, а тут как бабы ведут себя, то свой герб в лицо Вини выпячивают, то еще какую-то кринжатину устроят. Само собой приправляя все это все теми же жесткими подкатами.

Вини то с годами вырастит и поймет, что не надо было агрессией отвечать на агрессию, тем более парень уже доказал, что может меняться, но вот эти 30 летние испанские мужички, они то уже врядли вырастят умом, раз в свои годы такой фигней занимаются как пытаться выводить из себя соперника далеко не футбольными штучками.
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Пароль Логинов
Ответ Алвес нэвиновен
Должна быть нулевая терпимость к расизму...и не только к расизму, а так же к ЛГБТ сообществу, педофилам и зоофилам. Ведь от них ничего не зависило, они такими родились.
😐
0
0
0
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Добрый Ретроград
Дело же не в том, что он чёрный как сажа, а в том, что он сказочный персонаж.
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