Защитник «Спартака» Чернов о Winline Зимнем кубке РПЛ: «Еще один титул в кармане 🏆😄»

Теги Спартак премьер-лига Россия Никита Чернов Футбол

Никита Чернов прокомментировал победу «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ

«Еще один титул в кармане 🏆😄.

На самом деле выиграть даже зимний турнир – приятно! 

Будем надеяться, что это добрый знак и приятный момент для команды и болельщиков.

Впереди третий сбор и все меньше времени до рестарта сезона. Скоро увидимся 👋», – написал защитник «Спартака» в телеграм-канале. 

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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9 комментариев

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LLiriKK
Коллекционер! Месси и Роналду бьются в истериках от зависти!
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Hunt13
Ответ Павел Ермаков
Ребята,когда грамотными станете,а?Титул это чемпион своей страны и чемпион мира.Все остальное тро-фе-иии.Моп вашу ять.
серьезно ты такой душный?ну человек в шутку,с иронией написал.надо тут нравоучения писать.надеюсь к тебе прислушаются
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Павел Ермаков
Ребята,когда грамотными станете,а?Титул это чемпион своей страны и чемпион мира.Все остальное тро-фе-иии.Моп вашу ять.
+1
-1
0
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Myasnoy Diavol
Спартак без зимнего кубка,как Реал без Лиги чемпионов.
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Rebkins
Спартак идёт семимильными шагами к званию самого титулованного клуба Европы😁
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Rebkins
ахахахахахаха
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Николай Рассадкин
Какой счет?
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Олег Сагайдачный
Пишем историю процветания Спартака.Кубок Москвы наверное слажнее выиграть.
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igls54
Этого титула нет ни у Реала, ни у Барселоны, ни у Баварии, ни у Челси
+5
-1
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