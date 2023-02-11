Защитник «Спартака» Чернов о Winline Зимнем кубке РПЛ: «Еще один титул в кармане 🏆😄»

прокомментировал победу «Спартака» в Winline Зимнем кубке .

«Еще один титул в кармане 🏆😄.

На самом деле выиграть даже зимний турнир – приятно!

Будем надеяться, что это добрый знак и приятный момент для команды и болельщиков.

Впереди третий сбор и все меньше времени до рестарта сезона. Скоро увидимся 👋», – написал защитник « » в телеграм-канале.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!