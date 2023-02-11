Защитник «Спартака» Чернов о Winline Зимнем кубке РПЛ: «Еще один титул в кармане 🏆😄»
Никита Чернов прокомментировал победу «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ.
«Еще один титул в кармане 🏆😄.
На самом деле выиграть даже зимний турнир – приятно!
Будем надеяться, что это добрый знак и приятный момент для команды и болельщиков.
Впереди третий сбор и все меньше времени до рестарта сезона. Скоро увидимся 👋», – написал защитник «Спартака» в телеграм-канале.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
9 комментариев