«Ювентус» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 5:0

«Ювентус» выиграл три матча подряд, не пропустив голов.

Туринский клуб дома обыграл «Фиорентину» (1:0) в 22-м туре Серии А.

Команда тренера ранее разгромила «Салернитану» (3:0) в гостях и была сильнее «Лацио» (1:0) на своем поле. Перед этим у «бьянконери» были два поражения и ничья в чемпионате Италии.

В таблице Серии А « », с которого ранее сняли 15 очков, занимает 9-е место, имея 29 баллов.

16 февраля «Юве» примет «Нант» в Лиге Европы, а 19-го сыграет со «Специей» в гостях.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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