«Ювентус» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 5:0
«Ювентус» выиграл три матча подряд, не пропустив голов.
Туринский клуб дома обыграл «Фиорентину» (1:0) в 22-м туре Серии А.
Команда тренера Массимилиано Аллегри ранее разгромила «Салернитану» (3:0) в гостях и была сильнее «Лацио» (1:0) на своем поле. Перед этим у «бьянконери» были два поражения и ничья в чемпионате Италии.
В таблице Серии А «Ювентус», с которого ранее сняли 15 очков, занимает 9-е место, имея 29 баллов.
16 февраля «Юве» примет «Нант» в Лиге Европы, а 19-го сыграет со «Специей» в гостях.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Аллегри нежелает учиться даже на своих многочисленных ошибках в удержании счета,каждый раз имея валидольные заключительные минут 10-15.При этом страстно бегая , крича и жестикулируя на бровке,типо он хочет в атаку,а игроки гады в воротвх командой стоять.
Слабое оправдание очередной бездарной игре только следующая игра в ле,но учитывая положение в сериАле рвать и метать надо в каждой игре,но увы с Аллегри видимо только на отбой в надежде что повезет.