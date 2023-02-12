«Ювентус» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 5:0

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Войчех Шченсны Футбол

«Ювентус» выиграл три матча подряд, не пропустив голов.

Туринский клуб дома обыграл «Фиорентину» (1:0) в 22-м туре Серии А.

Команда тренера Массимилиано Аллегри ранее разгромила «Салернитану» (3:0) в гостях и была сильнее «Лацио» (1:0) на своем поле. Перед этим у «бьянконери» были два поражения и ничья в чемпионате Италии.

В таблице Серии А «Ювентус», с которого ранее сняли 15 очков, занимает 9-е место, имея 29 баллов.

16 февраля «Юве» примет «Нант» в Лиге Европы, а 19-го сыграет со «Специей» в гостях.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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4 комментария

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dmitryGoose
Опять ждём пятёрки от Интера в гостях?..
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Дмитрий Мороз
Ух ты. Прямо целые три команд из топ 20 серии А обыграл. Ну топище тренер. Просто класс. Трепещите Наполи и Ливерпули!!! Сам Аллегри переиграл целую Фиорентину дома 1-0… мда… в одну калитку… вроде…
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d.xoxlov
Офсайды, конечно, будь здоров. Но ставить 5-4-1 на последние 15 минут – это такой махровый Аллегри-бол. Аж до тошноты.
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juventus
Вымучил последнюю победу.
Аллегри нежелает учиться даже на своих многочисленных ошибках в удержании счета,каждый раз имея валидольные заключительные минут 10-15.При этом страстно бегая , крича и жестикулируя на бровке,типо он хочет в атаку,а игроки гады в воротвх командой стоять.
Слабое оправдание очередной бездарной игре только следующая игра в ле,но учитывая положение в сериАле рвать и метать надо в каждой игре,но увы с Аллегри видимо только на отбой в надежде что повезет.
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