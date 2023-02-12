«Юве» выбросил 60-70 млн евро в унитаз», «Мы бы и собаке дали 3,5 млн евро в год». Опубликованы разговоры экс-боссов «Юве» о финансах клуба

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Гонсало Игуаин Андреа Аньелли Дуван Сапата Маурицио Арривабене Габриэл Жезус Фабио Паратичи брань Федерико Керубини Футбол

Corriere della Sera опубликовала детали расследования в отношении «Ювентуса».

Газета обнародовала новую порцию деталей и слитых разговоров по делу о финансовых махинациях уже бывшего руководства туринского клуба.

Бывший генеральный директор Маурицио Арривабене объяснил следователям 29 ноября 2021 года, что «Ювентус» знал о своих финансовых ограничениях: «Я звонил [спортивном директору] Керубини и говорил ему, чтобы он не тратил ни лиры больше, чем предусмотрено бюджетом.

Я думаю, что Аньелли доверяет мне, потому что считает меня честным. И достаточно прочитать последние балансовые отчеты, чтобы убедиться, что там было экономическое напряжение, а не финансовое».

Федерико Керубини попытался возложить вину на бывшего спортивного директора Фабио Паратичи: «Наш худший игрок зарабатывает столько же, сколько лучший игрок «Аталанты». Сапата получает 1,8 млн евро... Если бы мы покупали собаку, мы бы дали ей 3,5 млн евро [в год].

Мы были самонадеянны на рынке, потому что Фабио пятилетней давности не подписывал Игуаина за 90 млн евро, он взял бы Габриэла Жезуса за 10 млн евро, а продал бы за 90 млн евро».

Сам экс-президент клуба Андреа Аньелли в одном из разговоров признал, что «Ювентус» неудачно инвестировал в последние годы: «Такого дерьма мы наделали в последние три дня трансферных окон с 2010-го, когда я пришел, и до сегодняшнего дня... Мы выбросили 60-70 миллионов евро в унитаз. Так тебе и говорю».

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20 комментариев

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Владимир Владимир
Ответ Семён Жуйло
А ведь выбрасывание денег в унитаз - глупо, но ненаказуемо. Ошибки на трансферных рынках тоже. Никаких указаний на криминал конкретно в этих разговорах я не вижу.
Как в Южном Парке говорилось:"Всегда можно кого-нибудь засудить".
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Batt Monner
Ответ Семён Жуйло
А ведь выбрасывание денег в унитаз - глупо, но ненаказуемо. Ошибки на трансферных рынках тоже. Никаких указаний на криминал конкретно в этих разговорах я не вижу.
Ну как ненаказуемо, когда ФФП есть
0
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Кавабунга Шреддоголовый
"Какая это собака?!?" (с) Ю. Яковлев
+3
0
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Vladco
Ответ Адепт Суперлиги
И вот на подобных доказательствах они выстроили обвинения и сняли 15 очков) Браво, итальянский суд!
Чтобы давать оценки итальянскому суду- нужно читать документы в оригинале , а не делать выводы на основании мелких обрывков ,на sports, которые не отражают материалы дела в полном объёме. Google translate тебе в помощь. Ещё лучше - семь раз подумай, один раз скажи. Это поможет строить жизнь и карьеру успешным образом.
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Morjak Papai
Ювентусу полезно раз в 10-15 лет очищение пердивом проходить. Как и Спартаку.
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Куприн
Блин, собаки нету, кота принимают, кто знает, есть инфа?
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aleksejsencov7@gmail.com
Если бы Бартомеу подписывал собаку, дал бы ей 5млн, как минимум 😁
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Семён Жуйло
А ведь выбрасывание денег в унитаз - глупо, но ненаказуемо. Ошибки на трансферных рынках тоже. Никаких указаний на криминал конкретно в этих разговорах я не вижу.
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Alex Legend
Ответ Agusha1
А кто бы вам Жезуса за 10 продал?)
Палмейрас
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d.xoxlov
Ах, вот где собака зарыта!
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whereissuso
Ответ Адепт Суперлиги
вполне конкретные манипуляции с амортизацией и впоследствии с отчетностью проводили все клубы Серии А, конкретно Ювентус осудили после апелляции неаполитанского клоуна, который приплел к делу подобные "доказательства", взятые из прослушки
Ну с этим не спорю.
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svft
какая это собакааа ?!?!? (с)
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AF007
Что Игуаин, что Рончик не принесли клубу никакого прогресса. Второй и вовсе вместо обещанного фанатками хет-трика в финале ЛЧ угробил клуб в хлам.

Лучше бы Тевесу все эти 200 миллионов отдали, чтоб тот не уехал на заработки в 2015-м
+1
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Адепт Суперлиги
Ответ whereissuso
Нет, там вполне конкретные манипуляции с финансовой отчетностью
вполне конкретные манипуляции с амортизацией и впоследствии с отчетностью проводили все клубы Серии А, конкретно Ювентус осудили после апелляции неаполитанского клоуна, который приплел к делу подобные "доказательства", взятые из прослушки
+3
-4
-1
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Пирс Морган
Неоспоримые доказательства
+9
-1
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whereissuso
Ответ Адепт Суперлиги
И вот на подобных доказательствах они выстроили обвинения и сняли 15 очков) Браво, итальянский суд!
Нет, там вполне конкретные манипуляции с финансовой отчетностью
+8
-2
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HI MARS
А вот и инфа о несостоявшемся назначении Газзаева
+86
-11
+75
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Тиджани Бабангида
Все в лучших традициях итальянской мафии
+1
-5
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Адепт Суперлиги
И вот на подобных доказательствах они выстроили обвинения и сняли 15 очков) Браво, итальянский суд!
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Agusha1
А кто бы вам Жезуса за 10 продал?)
+3
-7
-4
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