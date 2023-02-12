Corriere della Sera опубликовала детали расследования в отношении « ».

Газета обнародовала новую порцию деталей и слитых разговоров по делу о финансовых махинациях уже бывшего руководства туринского клуба.

Бывший генеральный директор объяснил следователям 29 ноября 2021 года, что «Ювентус» знал о своих финансовых ограничениях: «Я звонил [спортивном директору] Керубини и говорил ему, чтобы он не тратил ни лиры больше, чем предусмотрено бюджетом.

Я думаю, что Аньелли доверяет мне, потому что считает меня честным. И достаточно прочитать последние балансовые отчеты, чтобы убедиться, что там было экономическое напряжение, а не финансовое».

попытался возложить вину на бывшего спортивного директора : «Наш худший игрок зарабатывает столько же, сколько лучший игрок «Аталанты». Сапата получает 1,8 млн евро... Если бы мы покупали собаку, мы бы дали ей 3,5 млн евро [в год].

Мы были самонадеянны на рынке, потому что Фабио пятилетней давности не подписывал Игуаина за 90 млн евро, он взял бы за 10 млн евро, а продал бы за 90 млн евро».

Сам экс-президент клуба Андреа Аньелли в одном из разговоров признал, что «Ювентус» неудачно инвестировал в последние годы: «Такого дерьма мы наделали в последние три дня трансферных окон с 2010-го, когда я пришел, и до сегодняшнего дня... Мы выбросили 60-70 миллионов евро в унитаз. Так тебе и говорю».

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