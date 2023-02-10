Чемпионат Италии. «Милан» примет «Торино» Миранчука

Теги Интер Рома Милан Эмполи Удинезе Сампдория Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Лечче Болонья Верона Специя Салернитана Кремонезе Монца Сассуоло Футбол

«Милан» примет в пятницу «Торино» Алексея Миранчука в 22-м туре Серии А.

В субботу «Рома» сыграет в гостях с «Лечче».

В воскресенье «Ювентус» встретится дома с «Фиорентиной», «Наполи» – с «Кремонезе».

Завершится тур в понедельник матчем «Сампдория» – «Интер».

Чемпионат Италии

22-й тур

Милан – Торино
Дата проведения
10 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Специя
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Рома
Дата проведения
11 февраля, 20.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Аталанта
Дата проведения
11 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Сассуоло
Дата проведения
12 февраля, 14.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Монца
Дата проведения
12 февраля, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Фиорентина
Дата проведения
12 февраля, 20.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Кремонезе
Дата проведения
12 февраля, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Салернитана
Дата проведения
13 февраля, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сампдория – Интер
Дата проведения
13 февраля, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eliza77
Так написали, как будто Миранчук - владелец Торино.. хотел бы наверно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е.Р.
Лёня, верим!
Мыло на мыло!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Белозёров
Вот гонят на Пиоли, а что Ленин дважды подряд должен брать скудетто и достойно играть в ЛЧ с такими персонажами как Румын, Габбия, Калюлю, Крунич, Мессиас, Саломясо, Браим, Ребич, Бало Туре, Дест итд... )) это же игроки уровня Эмполи ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
ну что, ждем победы Милана! хорош проигрывать уже 🤷‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
petrvolgograd
Милан Ибры*
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий