Чемпионат Италии. «Милан» примет «Торино» Миранчука

« » примет в пятницу « » Алексея Миранчука в 22-м туре Серии А.

В субботу « » сыграет в гостях с « ».

В воскресенье « » встретится дома с «Фиорентиной», «Наполи» – с «Кремонезе».

Завершится тур в понедельник матчем «Сампдория» – «Интер».

Чемпионат Италии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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