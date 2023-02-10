Чемпионат Италии. «Милан» примет «Торино» Миранчука
«Милан» примет в пятницу «Торино» Алексея Миранчука в 22-м туре Серии А.
В субботу «Рома» сыграет в гостях с «Лечче».
В воскресенье «Ювентус» встретится дома с «Фиорентиной», «Наполи» – с «Кремонезе».
Завершится тур в понедельник матчем «Сампдория» – «Интер».
22-й тур
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 12 февраля, 14.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 13 февраля, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 13 февраля, 22.45, «Луиджи Феррарис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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