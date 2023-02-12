Экс-директор «Юве» признал завышение стоимости Артура, чтобы получить прирост капитала от продажи Пьянича в «Барсу»

Бывший директор « » признал завышение цены полузащитника Артура.

Ранее туринский клуб наказали снятием 15 очков за финансовые махинации.

Газета Corriere della Sera опубликовала слитые телефонные разговоры экс-руководителей «Юве», и в одном из них бывший финансовый директор Марко Ре признал, что «бьянконери» заплатили за Артура больше, чем он того стоил.

Напомним, в 2020 году «Ювентус» обменял в «Барселону» на бразильского хавбека. Босниец был куплен каталонцами за 60 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов, а Артур переехал в Турин за 72+10 млн евро.

«Подумайте о таком игроке, как Артур, за которого вы платите 75 миллионов евро, чтобы получить прирост капитала от [продажи] Пьянича. Было ясно, что он не стоит столько, не так ли?» – сказал Ре.

В этом сезоне Артур арендован « ». Его статистика – здесь.

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