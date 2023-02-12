Жирков объявил о завершении карьеры. Он выиграл Кубок УЕФА, АПЛ и бронзу Евро-2008

объявил о завершении карьеры футболиста.

«Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена.

Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха», – заявил Жирков.

Последним клубом 39-летнего Жиркова были «Химки».

Юрий родился в Тамбове и начинал карьеру в составе местного «Спартака». Позже он играл за ЦСКА, «Челси», « », « », « ».

Он многократный победитель чемпионата России, обладатель Кубка УЕФА в составе . С « » выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. Всего на клубном уровне – 21 трофей.

В составе сборной России Жирков провел 105 матчей и забил 2 мяча. Он выиграл бронзу Евро-2008 вместе с командой.

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