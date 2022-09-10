Жирков о завершении карьеры: «Не знаю. Еще не наигрался. Один раз со сборной закончил, а потом пришлось играть»

высказался о возможном завершении карьеры.

– Вы закончили с большим футболом?

– Не знаю. Один раз я со сборной закончил, а потом пришлось играть. В ФНЛ были предложения, но я ни с кем не разговаривал на этот счет.

Есть ли дедлайн? Пусть будет как будет. Может, меня через полгода позовут куда-нибудь. Может, в «Тамбов» тот же.

Я еще не наигрался, охота поиграть, – сказал бывший игрок сборной России.

В ходе карьеры Юрий выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и «Зенит». Его последним клубом стали «Химки» – там он сыграл 3 матча.

Жирков пять раз становился чемпионом России (дважды – с ЦСКА, трижды – с «Зенитом»), по шесть раз брал Кубок и Суперкубок России, а также выигрывал Кубок УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.