Жирков и «Химки» расторгли контракт

Юрий Жирков покинул «Химки».
«Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении контракта с Юрием Жирковым по соглашению сторон.
Благодарим защитника за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем!» – говорится в заявлении подмосковной команды.
38-летний экс-футболист ЦСКА и «Зенита» провел за «Химки» 3 матча, сыграв 123 минуты и получив 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
Жирков и Мамаев ушли из «Химок»: у них 168 минут на двоих за полгода. Теперь клуб собирается «ориентироваться на доморощенных»