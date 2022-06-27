Жирков и «Химки» расторгли контракт

Юрий Жирков покинул «Химки».

«Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении контракта с по соглашению сторон.

Благодарим защитника за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем!» – говорится в заявлении подмосковной команды.

38-летний экс-футболист ЦСКА и «Зенита» провел за 3 матча, сыграв 123 минуты и получив 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

Жирков и Мамаев ушли из «Химок»: у них 168 минут на двоих за полгода. Теперь клуб собирается «ориентироваться на доморощенных»