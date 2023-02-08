Жирков и Погребняк сфотографировались в хоккейной форме: «Кажется, знаем, кто поможет Овечкину установить рекорд по голам в НХЛ»

Теги Юрий Жирков Павел Погребняк Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Сборная России по футболу фото НХЛ Хоккей

Юрий Жирков и Павел Погребняк попробовали себя в хоккее.

Бывшие футболисты сборной России сфотографировались в хоккейной форме. Жирков появился на льду в форме команды «Анахайм».

«Кажется, мы знаем, кто поможет Овечкину установить новый рекорд по голам в НХЛ», – написали в соцсетях национальной сборной.

37-летний капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).

Фото: телеграм-канал сборной России

10 комментариев

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amra73
Ответ Иван Рыбаков
Он помнит, как хоккей в принципе появился.
да это он придумал хоккей))
0
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0
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Владимир Молявин
Овечкину поскорее побить рекорд Грецки!!!
+1
0
+1
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Pok_Toholo
Очень хорошо на коньках стоят
0
0
0
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Андрей Котов
Погребняк Паша в хоккей е…ит
+4
0
+4
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Иван Рыбаков
Ответ Ебздрогыч
Жирков помнит НХЛ еще когда там 6 команд играло
Он помнит, как хоккей в принципе появился.
+2
-1
+1
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everton
Ответ Nuteruoli
А чтобы люди не подскользнулись, Жирков и Погребняк посыпят лёд песком.
Очень убого попытался пошутить, уж извини
0
-1
-1
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Ебздрогыч
Жирков помнит НХЛ еще когда там 6 команд играло
+13
-1
+12
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Никому_никабельный
Юрка слева навешивал, Погреб замыкал?
+2
0
+2
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Кеша
Погребняк то еще живой , видимо . Стоит на льду , как маэстро)))
+2
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Nuteruoli
А чтобы люди не подскользнулись, Жирков и Погребняк посыпят лёд песком.
+1
-5
-4
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