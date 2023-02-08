Жирков и Погребняк сфотографировались в хоккейной форме: «Кажется, знаем, кто поможет Овечкину установить рекорд по голам в НХЛ»
Юрий Жирков и Павел Погребняк попробовали себя в хоккее.
Бывшие футболисты сборной России сфотографировались в хоккейной форме. Жирков появился на льду в форме команды «Анахайм».
«Кажется, мы знаем, кто поможет Овечкину установить новый рекорд по голам в НХЛ», – написали в соцсетях национальной сборной.
37-летний капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).
Фото: телеграм-канал сборной России
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