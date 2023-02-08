Жирков и Погребняк сфотографировались в хоккейной форме: «Кажется, знаем, кто поможет Овечкину установить рекорд по голам в НХЛ»

Юрий Жирков и Павел Погребняк попробовали себя в хоккее.

Бывшие футболисты сборной России сфотографировались в хоккейной форме. Жирков появился на льду в форме команды «Анахайм».

«Кажется, мы знаем, кто поможет установить новый рекорд по голам в НХЛ», – написали в соцсетях национальной сборной.

37-летний капитан « » занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории (812 шайб). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).

Фото: телеграм-канал сборной России