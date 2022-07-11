Жирков может завершить карьеру в ближайшее время. У него нет достойных предложений

может завершить карьеру игрока.

По данным «Спорт-Экспресса», в ближайшее время футболист, которому в августе исполнится 39 лет, может завершить профессиональную карьеру.

В данный момент у Жиркова нет достойных предложений, которые он готов был бы рассмотреть.

В ходе карьеры Юрий выступал за тамбовский «Спартак», , , «Анжи», московское и . Его последним клубом стали «Химки» – там он сыграл 3 матча. Недавно он покинул подмосковный клуб в связи с истечением срока контракта.

Жирков пять раз становился чемпионом России (дважды – с ЦСКА, трижды – с «Зенитом»), по шесть раз брал Кубок и Суперкубок России, а также выигрывал Кубок УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

Жирков и Мамаев ушли из «Химок»: у них 168 минут на двоих за полгода. Теперь клуб собирается «ориентироваться на доморощенных»