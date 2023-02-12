Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля по сухим матчам в «МЮ» – у них по 178 таких игр
Давид Де Хеа повторил рекорд Петера Шмейхеля по сухим матчам в «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Лидс» (2:0) в 23-м туре АПЛ.
Эта игра стала 178-й сухой для Де Хеа в «Юнайтед» во всех турнирах. 32-летний испанец догнал датчанина.
16 февраля «Ман Юнайтед» сыграет с «Барселоной» на выезде в раунде плей-офф Лиги Европы.
Сегодня Де Хеа провел 400-й матч в АПЛ – он самый молодой вратарь, достигший этой отметки. Его статистика – здесь.
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