Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля по сухим матчам в «МЮ» – у них по 178 таких игр

повторил рекорд по сухим матчам в «МЮ».

« » на выезде победил «Лидс» (2:0) в 23-м туре .

Эта игра стала 178-й сухой для Де Хеа в «Юнайтед» во всех турнирах. 32-летний испанец догнал датчанина.

16 февраля «Ман Юнайтед» сыграет с «Барселоной» на выезде в раунде плей-офф Лиги Европы.

Сегодня Де Хеа провел 400-й матч в АПЛ – он самый молодой вратарь, достигший этой отметки. Его статистика – здесь.

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