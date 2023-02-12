Рэшфорд забил 13 голов и сделал 4 ассиста за 15 матчей в «МЮ» после ЧМ-2022

продолжает результативно играть после ЧМ-2022.

25-летний нападающий « » забил « » (1:0, второй тайм) в 23-м туре .

Таким образом, форвард сборной Англии за 15 матчей после чемпионата мира в Катаре совершил 17 результативных действий – забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!