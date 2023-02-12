Рэшфорд забил 13 голов и сделал 4 ассиста за 15 матчей в «МЮ» после ЧМ-2022
Маркус Рэшфорд продолжает результативно играть после ЧМ-2022.
25-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» забил «Лидсу» (1:0, второй тайм) в 23-м туре АПЛ.
Таким образом, форвард сборной Англии за 15 матчей после чемпионата мира в Катаре совершил 17 результативных действий – забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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