У «МЮ» 5 побед и ничья после поражения от «Арсенала»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лидс Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 6 матчей.

Сегодня «МЮ» на выезде обыграл «Лидс» (2:0) в 23-м туре АПЛ.

Команда тренера Эрика тен Хага одержала 5 побед и один раз сыграла вничью после поражения от «Арсенала» (2:3) 22 января.

В таблице Премьер-лиги на эту минуту клуб из Манчестера занимает второе место в таблице, набрав 46 очков за 23 игры. У «Арсенала» (51 балл) и «Ман Сити» (45) по два матча в запасе.

16 февраля «Юнайтед» сыграет с «Барселоной» на выезде в раунде плей-офф Лиги Европы.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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