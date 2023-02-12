Де Хеа проводит 400-й матч в АПЛ. Он самый молодой вратарь, достигший этой отметки

Теги Манчестер Юнайтед Шэй Гивен премьер-лига Англия Лидс Давид Де Хеа рекорды Футбол

Давид Де Хеа проводит 400-й матч в АПЛ.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» вышел в старте на игру 23-го тура чемпионата Англии против «Лидса».

Де Хеа в 32 года и 97 дней стал самым молодым вратарем, достигшим отметки в 400 матчей в АПЛ. Испанец побил рекорд Шэя Гивена, который провел 400-й матч в АПЛ в возрасте 33 лет 335 дней.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «МЮ».

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15 комментариев

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black11berry
Лучший кипер МЮ
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Алексей Максимов
Легенда Юнайтед!!!
Видел, когда он был ещё запасным в Атлетико, а теперь величайший вратарь МЮ
Удачи Давиду🔥🔥🔥
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Андрей Хенто
Ответ Lindeman
Помню как он начинал в Атлетико запасным вратарём, но тут случилась травма Асенхо который котировался выше де Хеи и вот уже де Хеа легенда МЮ
У Асенхо действительно потенциал был огромнейший, но к сожалению травмы не позволили ему достичь большого успеха в мире футбола, хотя голкипер классный.
+2
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+2
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Bolvan
Ответ onegin2007
Когда не могли определиться кто станет основным кипером. И всё таки выбор пал на Де Хеа, как оказалось на долгие годы.
Точно подмечено
+2
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Lindeman
Помню как он начинал в Атлетико запасным вратарём, но тут случилась травма Асенхо который котировался выше де Хеи и вот уже де Хеа легенда МЮ
+6
0
+6
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Black Phoenix
Ещё лет 6 в обойме будет! А ведь кажется, МЮ с ДДХ уже целую вечность играет!
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onegin2007
Ответ Bolvan
Помню его ещё зелёным кипером ,Легенда Ман Юнайтед
Когда не могли определиться кто станет основным кипером. И всё таки выбор пал на Де Хеа, как оказалось на долгие годы.
+8
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+8
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muse muse
Хорошую карьеру сделал Давидушка в АПЛ, человек который успел с Ферги чемпионскую медаль зацепить) исключительно тёплые чувства вызывает) но хочется, чтобы Давид ещё насобирал чашек с МЮ ;) удачи, Давид, продолжай радовать своими рекордами!
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Пако
Он ещё долго будет полезным МЮ.
Блестящая карьера - это про Де Хеа!
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Ros Denta
А ещё он первый иностранный игрок который провёл 400 матчей в апл за один клуб
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Street Fighter
Человек прошёл от МЮ САФа до МЮ сегодняшних дней. Прошёл от хейта в свою сторону в первом своём сезоне до всеобщей любви времён Ван Гала и раннего Моура в Юнайтед. Потом после ЧМ в России потерял форму, и опять столкнулся с хейтом. И вот,теперь, он снова Бог. И легенда.
+2
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А.В. Бубнов
Надебст, сегодня это не единственное его достижение.
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Bolvan
Помню его ещё зелёным кипером ,Легенда Ман Юнайтед
+12
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Aleus Marcus
Тащер натуральный. Здоровья и мотивации в дальнейшем! несколько сезонов в одиночку тащил всю команду
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Андрей Хенто
Легенда Юнайтед!
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-1
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