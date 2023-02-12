Де Хеа проводит 400-й матч в АПЛ. Он самый молодой вратарь, достигший этой отметки
Давид Де Хеа проводит 400-й матч в АПЛ.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» вышел в старте на игру 23-го тура чемпионата Англии против «Лидса».
Де Хеа в 32 года и 97 дней стал самым молодым вратарем, достигшим отметки в 400 матчей в АПЛ. Испанец побил рекорд Шэя Гивена, который провел 400-й матч в АПЛ в возрасте 33 лет 335 дней.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «МЮ».
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Удачи Давиду🔥🔥🔥
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