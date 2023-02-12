Де Хеа проводит 400-й матч в АПЛ. Он самый молодой вратарь, достигший этой отметки

Давид Де Хеа проводит 400-й матч в АПЛ.

Вратарь « » вышел в старте на игру 23-го тура чемпионата Англии против « ».

Де Хеа в 32 года и 97 дней стал самым молодым вратарем, достигшим отметки в 400 матчей в . Испанец побил рекорд Шэя Гивена, который провел 400-й матч в АПЛ в возрасте 33 лет 335 дней.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «МЮ».

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