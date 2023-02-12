Мостовой о голе Головина «ПСЖ»: «Ему уже пора переходить в клуб уровнем выше»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Мостовой Александр Головин Футбол

Александр Мостовой высказался о будущем Александра Головина.

Накануне хавбек «Монако» забил гол в матче Лиги 1 с «ПСЖ» (3:1).

«Такая успешная игра Головина за «Монако» означает, что ему уже пора переходить в клуб уровнем выше. Но нужно понимать, что мы имеем в виду. Есть же много команд, которые по имени топ, но давно ничего не выигрывали. Головин же сейчас играет в «Монако», и они идут на втором месте после «ПСЖ», на всякий случай.

Это говорит о том, что у монегасков очень сильная команда, я это еще говорил, когда он только переходил в нее. Они из года в год играют в Лиге чемпионов, поэтому, может, с одной стороны имеет смысл переходить в другую команду, а с другой – нет. Ведь у Головина есть предложение из «Боруссии», только вдруг там не получится, и что тогда? И когда они последний раз что-то выигрывали?

Так же, как и «Милан» – команда с именем, а только в том году выиграла Серию А впервые за долгое время. Если Головину предложат какой-то хороший контракт, тогда можно попробовать. А тут он уже всех знает, лидер и на коне», – сказал экс-игрок сборной России.

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6 комментариев

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Коля Питерский
Царь сказал, надо исполнять!
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PIT-BUL
А потянет ли он ТОП?
Посему парень играет в футбол, получает удовольствие, у него получается. Зачем что то менять? Чтобы потом покататься по арендам ?
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che kaif
От добра добра не ищут. Головин на своем месте
+1
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Ходор
Потом спад,игр 5 без голов,ну вот Головин зажрался,уровень медиа лиги.Пусть играет где ему комфортно.
+1
0
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Михаил1970
Наконец-то Мостовому задали вопрос не про тренерскую лицензию или про футбольных царей)
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benjamin92
Мостовой хоть кого-то похвалил кроме себя
+13
-1
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