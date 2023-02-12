«Дзюба – один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям». Синама-Понголь о форварде «Локо»

прокомментировал переход в « ».

«Помню Дзюбу! Он стал лучшим бомбардиром лиги. Тогда это было чем-то особенным. Разрыв контракта с «Адана Демирспор»? Всегда важно знать, где тебе будет лучше. Есть много вещей, о которых мы не можем знать. Значит, для разрыва контракта была причина.

Сейчас «Локомотив» для него будет хорошим вызовом! Уверен, что у него все получится, ведь он большой профессионал. Наверняка все фанаты «Локомотива» счастливы, что Дзюба будет играть за их клуб.

Дзюба точно один из самых важных игроков в истории России. Он также подает хороший пример детям», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля» и «Ростова».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!