«Дзюба – один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям». Синама-Понголь о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Флоран Синама-Понголь Спорт-Экспресс Футбол

Флоран Синама-Понголь прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Помню Дзюбу! Он стал лучшим бомбардиром лиги. Тогда это было чем-то особенным. Разрыв контракта с «Адана Демирспор»? Всегда важно знать, где тебе будет лучше. Есть много вещей, о которых мы не можем знать. Значит, для разрыва контракта была причина.

Сейчас «Локомотив» для него будет хорошим вызовом! Уверен, что у него все получится, ведь он большой профессионал. Наверняка все фанаты «Локомотива» счастливы, что Дзюба будет играть за их клуб.

Дзюба точно один из самых важных игроков в истории России. Он также подает хороший пример детям», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля» и «Ростова».

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21 комментарий

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Камбоджа Иванов
Ответ Pol Belov
недалеко от истины для современной РФ... сначала в раздевалке по карманам, потом в "пример для детей"... ныне это обычное дело у нас...
Забавно, что это пишет фанат Гинера, которому за мутки даже палец отрезали)

Ах да, это он с собакой гулял.
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Pol Belov
недалеко от истины для современной РФ... сначала в раздевалке по карманам, потом в "пример для детей"... ныне это обычное дело у нас...
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Камбоджа Иванов
Забавно, что 80% комментариев о видео, хотя это был взлом облака, а не его волевое решение. Что касается денег из кармана в раздевалке, то он доставал их не для себя, и забирал у одного деятеля, который их проспорил, но слился отдавать. Потому, говоря об однозначности поступков Дзюбы в негативном ключе - это смешно, конечно.
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Arty K.
Так сказать, детям подаёт РУКУ ПОМОЩИ
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Kit244098
Дзюба не успел еще на поле выйти, а уже надоел. К чему бы это?))
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OSCE
Мне Дзюба напоминает "Гуся" из фильма приключения электроника. Такой же здоровый балбес.
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Johnie
Пример того, как не надо себя вести
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.ru
ну да, важничает Артём будь здоров...
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Zenith forever
Дзюба такой же важный игрок в России, как этот Понголь - игрок сборной Франции.
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Чемергес
Ответ Valery Fan
У него было пару классных сезонов в зените
Это за этих пару сезонов он стал лучшим голеадором и распасовщиком России ?
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DavidRobertJosephBeckham
Подаёт пример и даже образовательные ролики записывает)
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Евгений Громов 22
Ну как сказать детям, скорее подросткам
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Друг Писателя
Ответ Дмитрий Мищерский
«Дзюба – один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям» Особенно в видеоформате.
Ага и как воровать деньги у одноклассников. Журналюги порой такую чушь пишут.
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Геннадий Тимченко
Ответ Дмитрий Мищерский
«Дзюба – один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям» Особенно в видеоформате.
Хорошо хоть его ролики не включили в школьный стандарт «Разговоры о важном»🤦
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Faust Doc
Показывает рукой в каком направлении развиваться!
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Black Phoenix
Кержаков, Титов, Анюков, Жирков, Аршавин, Игнашевич, Акинфеев, Семак, Лоськов, Мостовой, Карпин, Онопко, и так далее, - реально одни из самых важных и великих игроков в истории России.

Токсик Дзюба здесь причём? Ему до великих по меркам нашего чемпа как раком до Китая.
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Valery Fan
У него было пару классных сезонов в зените
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Вратарь Бага
Сразу вспомнилось, как Дзюба забрал у одноклубника капитанскую повязку)
+5
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Дмитрий Мищерский
«Дзюба – один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям»
Особенно в видеоформате.
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Дмитрий Гудков
Помогает развивать моторику
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+13
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Дмитрий Осипов
Да! пример сильных рук и любвиобильного сердца!
+11
-2
+9
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