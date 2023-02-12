«Дзюба – один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям». Синама-Понголь о форварде «Локо»
Флоран Синама-Понголь прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Локомотив».
«Помню Дзюбу! Он стал лучшим бомбардиром лиги. Тогда это было чем-то особенным. Разрыв контракта с «Адана Демирспор»? Всегда важно знать, где тебе будет лучше. Есть много вещей, о которых мы не можем знать. Значит, для разрыва контракта была причина.
Сейчас «Локомотив» для него будет хорошим вызовом! Уверен, что у него все получится, ведь он большой профессионал. Наверняка все фанаты «Локомотива» счастливы, что Дзюба будет играть за их клуб.
Дзюба точно один из самых важных игроков в истории России. Он также подает хороший пример детям», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля» и «Ростова».
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Ах да, это он с собакой гулял.
Токсик Дзюба здесь причём? Ему до великих по меркам нашего чемпа как раком до Китая.
Особенно в видеоформате.