Президент РПЛ о Дзюбе в «Локо»: «Рад трансферу. Артем – топовый футболист, наша звезда в плане спорта и медийности»

Президент РПЛ оценил трансфер в «Локомотив».

«Дзюба – топовый футболист. Если он наберет кондиции и будет мотивирован, он точно поможет.

Я рад этому трансферу, это реально наша звезда - и с точки зрения спорта, и медийности, – сказал Александр Алаев.

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