Президент РПЛ о Дзюбе в «Локо»: «Рад трансферу. Артем – топовый футболист, наша звезда в плане спорта и медийности»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Футбол

Президент РПЛ оценил трансфер Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Дзюба – топовый футболист. Если он наберет кондиции и будет мотивирован, он точно поможет.

Я рад этому трансферу, это реально наша звезда - и с точки зрения спорта, и медийности, – сказал Александр Алаев.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Папанов
Какой чемпионат, такая и звезда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Overkiller
Весело напевая строчки "застоялся мой поезд в депо..." из песни Цоя, Дзюба приглушил свет и включил запись на фронтальную камеру телефона в стриме приветствия для болельщиков своей новой команды))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Ответ Overkiller
Документальная видеопрезенташка "Дзюба: я гоняю свой поезд по перрону" будет?
На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется, перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, платочки белые, платочки белые,
Платочки белые, глаза печальные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shava72
"Топовый игрок", не имея практики более полугода, будет тупо занимать чье-то место на поле. Локо борется за то, чтобы покинуть зону стыков, и Рукаку вряд ли окажет ему в этом посильную помощь. Вне поля - однозначно, будет новый пиар, скандальные заявления как минимум, но в игре...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Ответ Minuvert
Всегда можно переучиться на проводника и кипяток предлагать пассажирам
Берёшь сосиску в тесте- майонез в подарок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shava72
Ответ Overkiller
Документальная видеопрезенташка "Дзюба: я гоняю свой поезд по перрону" будет?
Одноглазый змей будет раскрашен под электровоз?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Какой медийности? Что он несёт!?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Minuvert
Всегда можно переучиться на проводника и кипяток предлагать пассажирам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Overkiller
Документальная видеопрезенташка "Дзюба: я гоняю свой поезд по перрону" будет?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий