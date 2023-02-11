Президент РПЛ о Дзюбе в «Локо»: «Рад трансферу. Артем – топовый футболист, наша звезда в плане спорта и медийности»
Президент РПЛ оценил трансфер Артема Дзюбы в «Локомотив».
«Дзюба – топовый футболист. Если он наберет кондиции и будет мотивирован, он точно поможет.
Я рад этому трансферу, это реально наша звезда - и с точки зрения спорта, и медийности, – сказал Александр Алаев.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Вагончик тронется, перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, платочки белые, платочки белые,
Платочки белые, глаза печальные.