Роман Павлюченко: «Трансфер Дзюбы – плюс для «Локо». Но мало верится, что Артем против «Зенита» сразу сделает хет-трик»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Роман Павлюченко премьер-лига Россия Футбол

Роман Павлюченко оценил переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

«В той ситуации, в которой сейчас находится «Локомотив», конечно, трансфер Дзюбы – большой плюс для клуба. Им необходимо покидать зону стыковых матчей.

Мы все знаем, Артем – футболист, который может решить исход матча. Он забивной игрок, и железнодорожникам сейчас необходима победа в каждом матче. Клуб правильно сделал, подписав Дзюбу. Им нужен такой форвард. Он принесет многое команде.

Мне мало верится, что Артем против «Зенита» сразу сделает хет-трик. Хотя в нашем футболе все бывает, ха-ха! Все-таки «Локомотив» еще разобранная команда и неизвестно, в каком она состоянии подойдет после сборов.

Вообще, качество футболистов по именам — хорошее. Посмотрим, как будет на футбольном поле!» – заявил бывший форвард сборной России и «Локо».

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9 комментариев

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Ovsyankin
Ответ saneks94
В целом, Локомотиву можно еще и Павлюченко на полставки взять. Ему нужен 200й гол, мотивация есть. И вряд ли будет хуже Раконьяца в первой половине сезона
Раконьяц это чистый Абелардо
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evil
Ответ saneks94
В целом, Локомотиву можно еще и Павлюченко на полставки взять. Ему нужен 200й гол, мотивация есть. И вряд ли будет хуже Раконьяца в первой половине сезона
Вряд ли будет хуже дзюбы
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Demyan Grachev
Ответ alexsem69
удачи Дзюбе💪
не зря мускулистый рукосмайлак добавил😂
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mahurat
Положим, матч 9 апреля в Москве, 22-й тур. К этому времени можно набрать форму и вписаться в команду. Так что Артем может выйти на поле, и ударить по воротам тоже. Может, и забьет.
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Рашпель793
Хет-трик Зениту в принципе не шибко много людей делали в РПЛ в последние лет 10-15. А так, если Дзюба дурака не валял и форму держал, глядишь и сходу пользу принесёт. Скоростью никогда не отличался, в подыгрыш играть умеет играть получше многих в лиге и вряд ли в этом растерял. Да и по контракту на полгода там вроде и деньги то не особо большие по меркам РПЛ и хотелкам самого Дзюбы. Особо много Локо не теряет.
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Hong Kil
А Дзюба говорил о хет-трике в ворота Зенита?! напоминает историю "Киев за три дня", которую придумали в ЦИПСО и потом радостно друг дружку поздравляли в засос.
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alexsem69
удачи Дзюбе💪
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Пользователь Имени
Можно подумать в остальных будет покер. Дзюбе бы просто разок-другой забить, без замашек на хет-трики
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saneks94
В целом, Локомотиву можно еще и Павлюченко на полставки взять. Ему нужен 200й гол, мотивация есть. И вряд ли будет хуже Раконьяца в первой половине сезона
+5
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+4
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