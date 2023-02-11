Мудрик против «Вест Хэма»: 67 минут, 0 ударов, 0 обводок, 16 точных пасов, 2 отбора

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик отыграл 67 минут в матче 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».

За отведенное время 22-летний вингер «Челси» не отметился результативными действиями.

Кроме того, Мудрик ни разу не пробил по воротам, отдал 18 пасов (16 точных), не сделал ни одной успешной обводки, не выиграл ни одного верхового единоборства и отметился двумя отборами.

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97 комментариев

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moldfan
На самом деле столько хейта, но вообще он в Челси далеко не худшим был сегодня. Тот-же Мадуеке не сделал ничего, но в отличии от Мудрика больше невынужденных потерь. Феликш забил... и дальше больше ошибался, чем приносил пользу. Хаверц не о чем. Только Маунт более менее вышел. Да и то, остался в памяти - ровно 1 эпизодом.

Зиеш зря вышел на поле, не сделал ничего.

Челси просто отвратительно играет в футбол. По этому Челси не о ком как о футболистах делать выводы нельзя. Игры в атаке, тупо нету.
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Пугливый Кот
Спору, а на болт нам инфа про этого ноунейма??
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Penarol
Цифры напоминают лучшие матчи Кокорина в Фиорентине. Для атакующего игрока - это вообще-то мрак. Ещё пару таких матчей и в статистике появится важная графа "коснулся мяча ... раз".
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RSM-1930
Мбаппе, Роббен, Роналдо... Украинский Кокорин это
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Чумасик
Ответ Алексей Елистратов
Пусть почаще такие матчи проводит, скоро будут оправдывать двадцатый матч без голевых действий. Главное, что Челси идет по пути самоуничтожения. А оправдывать мегатрансферы, что он "неплохо выглядел" - это хорошо. Самообман потом больно ударит, когда клуб будет потихоньку вылетать с ЛЧ, а потом и в зону вылета попадать. Да, вопросы к большим деньгам, из-за этого персонажа - рынки раздуваются, скоро за Мелкадзе будут 50 лямов просить. P.S: я уверен, что на голландском форуме также поют песни про Мадуэке, что он выглядел круто, с каждым матчем выглядит увереннее, что неплохо играет и так далее.
На голландском форуме защищать голландца это нормально и естественно.
Но какого хрена местные дурачки защищают этого х.о.х.ла, не имеющего к нашей стране никакого отношения... это просто хоть стой, хоть падай...
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Олег910
А тем временем настоящий мастер Виллиан вновь показывает мастерство за Фулхэм. Он и в 50 будет сильней Азаромбаппе.
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Владислав Дегтярёв
Ответ Екн Лор
Почти забил, почти отдал ассист, бегал, старался... Кого-то мне это напоминает
Да дайте ему время. Из УПЛ в АПЛ человек перешел, понятно что за 100 млн, но это проблема нынешнего трансферного рынка.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Машина Мощная
что там было в предыдущих играх у него??
Примерно то же самое.
Ну там против Ливера бодренько вышел, потом пошло хуже.
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Alex Legend
Ответ Billy_Shears
Пока я радовался, что купили проверенного в АПЛ Троссарда, кто-то сокрушался, что без Мудрика не выиграть чемпионат. Я как всегда прав..
фанаты Челси говорили про Чемпионшип
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BorisBritva
Ответ Alexandr Starih
Мудрик норм матч провел. Просто когда с тобой играет наитупейший защитник лиги на одном фланге и ты не получаешь мяч на протяжении 10 минут(не от Кукурельи конечно), ты просто будешь выпадать из игры. И первое касание было не только у украинца сегодня плохим, намного больше раз потерял мяч тот же Феликс и Хаверц.
В точку. Сотоварищи просто тупо игнорировали его рывки и открывания. Но стоило мячу попасть к нему, он классным пасом разрезал оборону.
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Mikas7
Ответ Captain JT26
Дал отличный пас на Хаверца, и тот забил, жаль был офсайд, его Кука не видеть, пасы уверенные, мяч не теряет, прикольно да спортс? Можно и позитивные моменты писать прикиньте
зарабатал 2 опасных штрафных но нормальных пасов от партнёров не было в отличии от правого фланга
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Alex Legend
Ответ Ivachnenco
Новость для хейтеров Мудрика. На фоне этого Челси норм он сыграл. На защиту хорошо работал, хорошо убежал в контру которую Энцо запорол, голевой пас на Хаверца который был в миллиметровом офсайде. Хочется увидеть его в связке с Чилуэлом, потому что Куку это обнять и плакать, у чела какие то проблемы с головой при игре на атаку, как только получал мяч сразу в панике пасовал на Энцо, за первый тайм 2-3паса дал на Мудрика вперёд, и это левый защ и левый полузащ.
он олицетворение Челси Боэли
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danik 258808
Ответ Captain JT26
Дал отличный пас на Хаверца, и тот забил, жаль был офсайд, его Кука не видеть, пасы уверенные, мяч не теряет, прикольно да спортс? Можно и позитивные моменты писать прикиньте
за 100 лямов здесь нет ничего позитивного
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Alex Legend
Ответ Валентина Николаевна
Я заметила: как только Спортс начинает считать минуты, секунды, и передачи... пиши пропало
это изначально подразумевает стёб
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Ivachnenco
Новость для хейтеров Мудрика. На фоне этого Челси норм он сыграл. На защиту хорошо работал, хорошо убежал в контру которую Энцо запорол, голевой пас на Хаверца который был в миллиметровом офсайде. Хочется увидеть его в связке с Чилуэлом, потому что Куку это обнять и плакать, у чела какие то проблемы с головой при игре на атаку, как только получал мяч сразу в панике пасовал на Энцо, за первый тайм 2-3паса дал на Мудрика вперёд, и это левый защ и левый полузащ.
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Александр Романов
Ну дайте человек провести полноценный сезон , тогда и можно будет выводы делать
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Валентина Николаевна
Я заметила: как только Спортс начинает считать минуты, секунды, и передачи... пиши пропало
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Олег910
Кокорин тоже касания умеет делать и почти по мячу попадает. Боули мог бы сторговаться и урвать за скромные 50 млн вместо сотки.
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wolkov
Ответ cnfc
Регулярно обсуждать игру футболиста другого государства считаю перебором. Может отдельную колонку про Мудрика сделать? Про Головина меньше пишут. Чем этот Мудрик заслужил такое внимание Спортс?
Комментарий удален
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Валерий Питерский
И это за 100 мульëнов.
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cnfc
Регулярно обсуждать игру футболиста другого государства считаю перебором.
Может отдельную колонку про Мудрика сделать? Про Головина меньше пишут.
Чем этот Мудрик заслужил такое внимание Спортс?
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Garikus89
Норм сыграл, пас на Хаверца конфетка. И на него играют, доверяют. Но вообще Челси непонятно во что играет, поэтому общая картина - что-то из ван Гога)
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Владислав Дегтярёв
Ответ Alexandr Starih
Мудрик норм матч провел. Просто когда с тобой играет наитупейший защитник лиги на одном фланге и ты не получаешь мяч на протяжении 10 минут(не от Кукурельи конечно), ты просто будешь выпадать из игры. И первое касание было не только у украинца сегодня плохим, намного больше раз потерял мяч тот же Феликс и Хаверц.
там справа в 10 раз более дерьмово отыграл негр какой-то левый, впервые увидел его. 50 неспровоцированных потерь сделал. Мудрик норм отыграл, примерно на уровне команды.
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Billy_Shears
Пока я радовался, что купили проверенного в АПЛ Троссарда, кто-то сокрушался, что без Мудрика не выиграть чемпионат.
Я как всегда прав..
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romanisti89
зачем тут постоянно выкладывать статистику этого хлопца, словно он какой-нибудь Кокорин?
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