Мудрик против «Вест Хэма»: 67 минут, 0 ударов, 0 обводок, 16 точных пасов, 2 отбора
Михаил Мудрик отыграл 67 минут в матче 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».
За отведенное время 22-летний вингер «Челси» не отметился результативными действиями.
Кроме того, Мудрик ни разу не пробил по воротам, отдал 18 пасов (16 точных), не сделал ни одной успешной обводки, не выиграл ни одного верхового единоборства и отметился двумя отборами.
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Зиеш зря вышел на поле, не сделал ничего.
Челси просто отвратительно играет в футбол. По этому Челси не о ком как о футболистах делать выводы нельзя. Игры в атаке, тупо нету.
Но какого хрена местные дурачки защищают этого х.о.х.ла, не имеющего к нашей стране никакого отношения... это просто хоть стой, хоть падай...
Ну там против Ливера бодренько вышел, потом пошло хуже.
Может отдельную колонку про Мудрика сделать? Про Головина меньше пишут.
Чем этот Мудрик заслужил такое внимание Спортс?
Я как всегда прав..