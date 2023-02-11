Мудрик против «Вест Хэма»: 67 минут, 0 ударов, 0 обводок, 16 точных пасов, 2 отбора

отыграл 67 минут в матче 23-го тура с « ».

За отведенное время 22-летний вингер «Челси» не отметился результативными действиями.

Кроме того, Мудрик ни разу не пробил по воротам, отдал 18 пасов (16 точных), не сделал ни одной успешной обводки, не выиграл ни одного верхового единоборства и отметился двумя отборами.

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