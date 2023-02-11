Морган намекнул на провал Мудрика: «Самый дорогой индюк в мировом футболе?🦃»

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Михаил Мудрик Пирс Морган Футбол

Пирс Морган оценил игру вингера «Челси» Михаила Мудрика в матче с «Вест Хэмом» (1:1).

«Самый дорогой индюк (Морган использовал слово turkey – Sports.ru) в мировом футболе? 🦃» — написал журналист и телеведущий в твиттере.

Стоит отметить, что в неформальном английском языке слово turkey используется для описания провала.

Мудрик провел за «Челси» три матча и не отметился результативными действиями.

Мудрик против «Вест Хэма»: 67 минут, 0 ударов, 0 обводок, 16 точных пасов, 2 отбора

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26 комментариев

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Семён Жуйло
За что индюков-то обидели?
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Гамарджоба Генацвале
Как бы оправдываться не пришлось. Про украинцев нельзя же плохо говорить, а тут индюком назвал.
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Алекс75
Он брал интервью у самого дорогого индюка :)
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Акира_1
Так этот хайпажор для просмотров на всех гонит. Недавно на Антони, сегодня - Мудрик, только Роналду one love. 😄
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Eraser
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
Не напомните стоимость трансферов этих игроков?
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Alex Legend
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
найдёт себя где-нибудь в Портсмуте
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brt202
индюк, в настоящее время, популярнейшее блюдо арабской кухни
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Evgeny Trifonov
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
За Зину тоже почти 100 млн отвалили? Сравнение так себе. Игроки за такой прайс покупаются для усиления здесь и сейчас
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LLiriKK
Как же так? «Спортс» же доказывал ещё пару недель назад, что это новый Роналду, Месси и Мбаппе в одном лице!
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Титал Телоян
Индюк ГДЕ ОН СЕЙЧАС , ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ
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Trafford111
Кто такой Морган?
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Пирс Морган
Ответ NNC
Морган, как показала практика, отправил одного крутого человека в Катар) Лучше ему ничего не отвечать)
Да хорошее было интервью, что вы так сразу
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Mikas7
не так уж плохо сыграл учиТывая кто его партнёр на фланге .плюс левый фланг сильно проседает
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Stivi M.D.
А долго ждать пока этого фрика осадят?
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Леван Мкртчян
Морган ничего не понимает . Должун ,вон, сказал, что Мудрик сегодня сделал два отбора и один раз предотвратил выход один в один за 70 минут,при нуле ударов и нуле обводок против Вест-Хема, а значит трансфер за сотку ---оправдан
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Los Galácticos
Комментарий удален
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Пирс Морган
Ответ Фанат Лионеля Месси
Быстро переобулся
Набросил на вентилятор, старался, как мог
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ericssons
По-русски звучит даже складнее
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Born is the King
Прямое оскорбление человека. Морган доиграется конечно
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QWertY
Дайте ему уставшего 90 летнего Милнера, а не свежего Керера. Это не честно
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trick00
Ответ Михо
Пока первые пол часа были лучшими
Против 999 летниго милнера да
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Denis Fomin
Это же самое точное описание твоего подопечного Роналду, вот кто индюк так индюк
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Андрей Кастуев
К стенке сепара и люстрировать, срочно, злостный шпыгун!
А вообще не сам ли скандальный журналист сидит на Спортсе под ником "Пирс Морган"...
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dmitriy1981
А что вы хотели от политического трансфера?
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NNC
Морган, как показала практика, отправил одного крутого человека в Катар)
Лучше ему ничего не отвечать)
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