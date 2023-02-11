Морган намекнул на провал Мудрика: «Самый дорогой индюк в мировом футболе?🦃»
Пирс Морган оценил игру вингера «Челси» Михаила Мудрика в матче с «Вест Хэмом» (1:1).
«Самый дорогой индюк (Морган использовал слово turkey – Sports.ru) в мировом футболе? 🦃» — написал журналист и телеведущий в твиттере.
Стоит отметить, что в неформальном английском языке слово turkey используется для описания провала.
Мудрик провел за «Челси» три матча и не отметился результативными действиями.
Мудрик против «Вест Хэма»: 67 минут, 0 ударов, 0 обводок, 16 точных пасов, 2 отбора
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А вообще не сам ли скандальный журналист сидит на Спортсе под ником "Пирс Морган"...
Лучше ему ничего не отвечать)