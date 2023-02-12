Неймар получил 2 из 10 от Goal.com после игры «ПСЖ» с «Монако», у Доннаруммы 7 баллов

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Данилу Перейра Маркиньос Хуан Бернат Джанлуиджи Доннарумма Карлос Солер Витинья Тимоте Пембеле Юго Экитик Эль-Шадай Битшиабу Уоррен Заир-Эмери Футбол

Неймар получил худшую оценку в составе «ПСЖ» за матч с «Монако» (1:3).

Goal.com оценил игру нападающего в 2 балла из 10 возможных. Такая же оценка у защитника Эль-Шадая Битшиабу.

По 3 балла у Карлоса Солера и Витиньи. 4 балла получили Тимоте Пембеле, Данилу Перейра, Маркиньос и Юго Экитик. 5 баллов у Уоррена Заира-Эмери.

Лучшим игроком в составе «ПСЖ» по итогам матча был признан вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 7 из 10.

Оценка Хуана Берната в материале Goal.com не фигурирует.

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20 комментариев

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Роман
Ответ Arman FCSM
Матч не смотрел, но тот факт, что вратарь, пропустивший трëху, получает наивысший балл среди всех футболистов в проигравшей команде, говорит о том, что не всё в порядке в королевстве Парижском
Доннарумма тащил как мог) По идеи и 6 голов могло влететь.
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Тюменский медвежонок
Ответ Goofts
Полузащита играет, как у середняка Лиги 1, а то и хуже Мбаппе Неймар сдали после Чм Месси в соло не вывезет Будет ли чудо в Баварией? Шансов не много...
то есть Неймар и Мбаппе сдали после ЧМ, а с Месси все хорошо? норм у вас "тройные стандарты"
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Роман
Легенда
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Ронин
Ответ АланСмити
А какие оценки получили игроки Баварии, а Арсенала или Реал Мадрида? Зачем спортс с таким рвением продолжает публиковать оценки игроков только ПСЖ, ещё и от всех возможных изданий? Причём, не в каких-то единичных ситуациях, а после каждого матча. Выглядит странно.
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Alexander Ilyin
Не слишком ли, похоже на эпатаж, Неймар не защитник и автоголы не забивал
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Goofts
Ответ Arman FCSM
Матч не смотрел, но тот факт, что вратарь, пропустивший трëху, получает наивысший балл среди всех футболистов в проигравшей команде, говорит о том, что не всё в порядке в королевстве Парижском
Полузащита играет, как у середняка Лиги 1, а то и хуже
Мбаппе Неймар сдали после Чм
Месси в соло не вывезет
Будет ли чудо в Баварией? Шансов не много...
+2
-3
-1
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Александр Белов
Ответ АланСмити
А какие оценки получили игроки Баварии, а Арсенала или Реал Мадрида? Зачем спортс с таким рвением продолжает публиковать оценки игроков только ПСЖ, ещё и от всех возможных изданий? Причём, не в каких-то единичных ситуациях, а после каждого матча. Выглядит странно.
Мне больше интересно какую оценку получил Головин, даже это не удосужились написать
+6
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U. M. A. Muhammad
ПСЖ это единственный клуб оценки которого освещает спортс так пристально пытаясь каждый раз хоть как то занизить игровые качества трио Мбапе Месси Неймара.
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Zidan GOAT
Сыграй так Месси, дали бы 5 минимум
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Малек2705
Лео по привычке 10 воткнули?
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Football poet
Ответ Алексей Прядко
Ней, после чм, как не свой играет, боюсь, что против баварии будет тяжело раз ней, мбаппе в плохой форме, а у Месси микро травма.
Так Неймар так играет, потому что морально разрушен, я был уверен, что после того рокового вылета от Хорватии, Неймар тупо поплывет, по сути ЧМ и был его единственной мотивацией в такой форме быть в начале сезона
+1
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АланСмити
А какие оценки получили игроки Баварии, а Арсенала или Реал Мадрида? Зачем спортс с таким рвением продолжает публиковать оценки игроков только ПСЖ, ещё и от всех возможных изданий? Причём, не в каких-то единичных ситуациях, а после каждого матча. Выглядит странно.
+7
-1
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Бродяга-симпатяга
Неймар наверно себе уже все волосы на жопе вырвал оттого что перешел в эту помойку семь лет назад
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Владислав Козьминский
какая оценка у Головина ?
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Xabi Alonso78
А когда до ЧМ проводил хорошие пол-года, все орали, что он наконец взялся за голову и будет одним из главных претендентов на ЗМ)
После ЧМ все стало на свои места, скоро еще днюху сестры будет праздновать, в то время, как Псж будет принимать от Баварии:)
Не удивлюсь, если карьеру закончит после сезона
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Arman FCSM
Матч не смотрел, но тот факт, что вратарь, пропустивший трëху, получает наивысший балл среди всех футболистов в проигравшей команде, говорит о том, что не всё в порядке в королевстве Парижском
+19
-1
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Shuller18
Неймар такую ряху отъел, когда успел только?
А Доннарума хоть и три вынул, в воротах прыгал как человек-паук. На ленточке он мегатоп конечно же.
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Тиджани Бабангида
Оценки справедливы. Неймара не было видно совсем. Доннарума минимум два раза спас по-настоящему
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Алексей Прядко
Ней, после чм, как не свой играет, боюсь, что против баварии будет тяжело раз ней, мбаппе в плохой форме, а у Месси микро травма.
+4
-1
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evil
Так выходной же, суббота как никак
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