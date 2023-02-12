Неймар получил 2 из 10 от Goal.com после игры «ПСЖ» с «Монако», у Доннаруммы 7 баллов

получил худшую оценку в составе « » за матч с «Монако» (1:3).

Goal.com оценил игру нападающего в 2 балла из 10 возможных. Такая же оценка у защитника .

По 3 балла у и Витиньи. 4 балла получили Тимоте Пембеле, Данилу Перейра, и Юго Экитик. 5 баллов у Уоррена Заира-Эмери.

Лучшим игроком в составе «ПСЖ» по итогам матча был признан вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 7 из 10.

Оценка Хуана Берната в материале Goal.com не фигурирует.

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