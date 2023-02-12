Неймар получил 2 из 10 от Goal.com после игры «ПСЖ» с «Монако», у Доннаруммы 7 баллов
Неймар получил худшую оценку в составе «ПСЖ» за матч с «Монако» (1:3).
Goal.com оценил игру нападающего в 2 балла из 10 возможных. Такая же оценка у защитника Эль-Шадая Битшиабу.
По 3 балла у Карлоса Солера и Витиньи. 4 балла получили Тимоте Пембеле, Данилу Перейра, Маркиньос и Юго Экитик. 5 баллов у Уоррена Заира-Эмери.
Лучшим игроком в составе «ПСЖ» по итогам матча был признан вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 7 из 10.
Оценка Хуана Берната в материале Goal.com не фигурирует.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Мбаппе Неймар сдали после Чм
Месси в соло не вывезет
Будет ли чудо в Баварией? Шансов не много...
После ЧМ все стало на свои места, скоро еще днюху сестры будет праздновать, в то время, как Псж будет принимать от Баварии:)
Не удивлюсь, если карьеру закончит после сезона
А Доннарума хоть и три вынул, в воротах прыгал как человек-паук. На ленточке он мегатоп конечно же.