Неймар раздражает соседей частыми вечеринками
Неймар раздражает соседей частыми вечеринками.
Форвард «ПСЖ» живет в Буживале, пригороде Парижа, и регулярно устраивает вечеринки по разным поводам.
В прошлое воскресенье Неймар праздновал 31-й день рождения у себя в особняке с громкой музыкой. Некоторые соседи обсуждали вечеринки бразильца в закрытом чате в соцсети.
Некоторые жители Буживаля даже вызывали полицию, чтобы Неймар сделал музыку потише, но это не помогло. Та вечеринка продолжалась как минимум до 23:45.
Мэр Буживаля Люк Ваттель живет рядом с виллой Неймара и характеризует футболиста как «неуважительного человека» по отношению к соседям. Ваттель так описал вечеринки бразильца: «Это не просто фоновый шум, это невероятно раздражает».
Ваттель вспомнил вечеринку в честь победы в Лиге 1 в доме бразильца, которая продолжалась до пяти утра: «Мы могли бы оштрафовать его, но что мы можем сделать с человеком, которому наплевать на штраф в 135 евро, учитывая его зарплату?»
Мэр Буживаля рассматривает возможность подачи жалобы прокурору за «неоднократное нарушение общественного порядка».
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Неймар мог бы позвать Месси на гулянку, и посмотреть на плазме матч с Монако. Или не посмотреть, на фиг он им нужен
1-1
Он и классику включал, и рок, а под конец ржание лошадей)
Правда, срок дали ему