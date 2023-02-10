Неймар раздражает соседей частыми вечеринками

Теги ПСЖ лига 1 Франция светская хроника Неймар Футбол

Неймар раздражает соседей частыми вечеринками. 

Форвард «ПСЖ» живет в Буживале, пригороде Парижа, и регулярно устраивает вечеринки по разным поводам.

В прошлое воскресенье Неймар праздновал 31-й день рождения у себя в особняке с громкой музыкой. Некоторые соседи обсуждали вечеринки бразильца в закрытом чате в соцсети.

Некоторые жители Буживаля даже вызывали полицию, чтобы Неймар сделал музыку потише, но это не помогло. Та вечеринка продолжалась как минимум до 23:45.

Мэр Буживаля Люк Ваттель живет рядом с виллой Неймара и характеризует футболиста как «неуважительного человека» по отношению к соседям. Ваттель так описал вечеринки бразильца: «Это не просто фоновый шум, это невероятно раздражает».

Ваттель вспомнил вечеринку в честь победы в Лиге 1 в доме бразильца, которая продолжалась до пяти утра: «Мы могли бы оштрафовать его, но что мы можем сделать с человеком, которому наплевать на штраф в 135 евро, учитывая его зарплату?»

Мэр Буживаля рассматривает возможность подачи жалобы прокурору за «неоднократное нарушение общественного порядка».

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52 комментария

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sacha2
Имея такие деньги, мог бы купить себе дом с парком и лесом вокруг, без соседей... или на время гулянок снимать такой:)
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Из Парижа с любовью
Команда влетела принципиальному сопернику в кубке, скоро важный матч с Монако. Та и по фиг главное днюху хорошо справить! В этом даже не весь Неймар, в этом весь ПСЖ. Команда скорее существует не для трофеев, а для чила и расслабона, с выкачкой денег.
Неймар мог бы позвать Месси на гулянку, и посмотреть на плазме матч с Монако. Или не посмотреть, на фиг он им нужен
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Человек1991
Учитывая ЗП мэра Буживаля, откуда у него вилла в богатом районе ?)) Неймару надо рассмотреть возможность адресовать этот вопрос прокурору.)
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Reece24
Соседи раздражают Неймара отсутствием вечеринок.
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statistic5
завидуют ))
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градус ненависти
Ответ Pb-SE
Надо в таких случаях на следующее утро Рамштайн включить на всю мощь и уйти из дома.
Лучше Каррозию Металла, например
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Recreated
Ответ Pb-SE
Надо в таких случаях на следующее утро Рамштайн включить на всю мощь и уйти из дома.
Prodigy
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AndreyBSC
У этого игрока на лице написано вся его суть. Женщине надо было снять на видео у себя в инсте опубликовать с тэгами. Через день заворотка псж уже предъявила неймару за все. От шмота до поведения
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Recreated
Ответ qqblt
Мэр жалуется на то, что его донимает музыка соседа и не может ничего сделать? :))) жесть какая
Если бы это был наш мэр, то от него пришли чувачки с винтовками и наручниками и всех повязали бы без разбору! Да ещё и дубинками окучили так...чуть-чуть!
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ValmontZ
Ответ Pb-SE
Надо в таких случаях на следующее утро Рамштайн включить на всю мощь и уйти из дома.
Queen Adreena
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micka
У них с Шакирой много общего.
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Геннадий Тимченко
Ответ тренер с района
Да не у ПСЖ лучший игрок Бразилии , лучший игрок Франции ну и конечно же лучший игрок Аргентины
Опять вся надежда на пешехода - но сможет ли он по своим каналам договориться о как минимум двух пеналях в ворота Баварии❓🤔не уверен🤷
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тренер с района
Ответ tRIFF
Бавария дальше пройдёт)
Да не у ПСЖ лучший игрок Бразилии , лучший игрок Франции ну и конечно же лучший игрок Аргентины
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тренер с района
Ответ Геннадий Тимченко
Скорее всего это сказал один из его друзей на зарплате, с которыми он и проводит постоянные вечеринки🤣
😂😂😂
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Jesse Boy
вот у них чат подъезда лютует, наверное
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tRIFF
Ответ тренер с района
Лучшему футболисту не нужна подготовка , тем более с какой то там Баварией
Бавария дальше пройдёт)
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Ansu Fati
Ответ Pb-SE
Надо в таких случаях на следующее утро Рамштайн включить на всю мощь и уйти из дома.
Стаса Михайлова. На всю громкость.
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Alex Ser
Ответ Любинко Друловича дрель
С таким баблом мог бы уже давно соседей выселить подальше
Как месси, скупил все соседние дома в Барселоне)
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Геннадий Тимченко
Ответ тренер с района
Лучшему футболисту не нужна подготовка , тем более с какой то там Баварией
Скорее всего это сказал один из его друзей на зарплате, с которыми он и проводит постоянные вечеринки🤣
+1
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+1
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Любинко Друловича дрель
С таким баблом мог бы уже давно соседей выселить подальше
+1
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тренер с района
Ответ Геннадий Тимченко
странный однако у лучшего футболиста Бразилии метод подготовки к матчам с Баварией🤦
Лучшему футболисту не нужна подготовка , тем более с какой то там Баварией
+3
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+3
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qqblt
Ответ qqblt
Мэр жалуется на то, что его донимает музыка соседа и не может ничего сделать? :))) жесть какая
Меня просто интересует, как обычным людям то в такой ситуации действовать? Никто не поможет же
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#SharkTeam
Ответ qqblt
Мэр жалуется на то, что его донимает музыка соседа и не может ничего сделать? :))) жесть какая
сосед соседу рознь... Пожалуется кенту тот вообще президенту наберет
+1
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Issa
Понимаю, он и меня раздражает своими вечеринками, хотя я не совсем близко живу.
+9
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balander09
Ответ Pb-SE
Надо в таких случаях на следующее утро Рамштайн включить на всю мощь и уйти из дома.
Как мужик из Нижнего Новгорода?)
Он и классику включал, и рок, а под конец ржание лошадей)
Правда, срок дали ему
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