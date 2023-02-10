«Мбаппе – единственное оружие «ПСЖ». Неймар и Месси перегорели, высочайшего уровня больше нет». Журналист Риоло о парижанах

Журналист Даниэль Риоло назвал единственным оружием « ».

«ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Франции на стадии 1/8 финала. Мбаппе из-за травмы не принимал участия в матче.

«Когда у вас есть Неймар или Месси, даже когда они играют средне, как в среду, они всегда могут что-то придумать или отправить мяч на открытое пространство Мендешу или Хакими. Главное сомнение было в способности «ПСЖ» воспользоваться пространством.

Наверное, каждый в какой-то момент подумал, что если бы там был Мбаппе, то некоторые пространства парижане использовали бы лучше. Мы знаем, что Мбаппе – единственное оружие «ПСЖ», в клубе нет другого. Люди не всегда хотят это слышать, но есть только он.

Без Мбаппе и с таким « », способным прессинговать по всему полю без снижения интенсивности, мы увидели то, что ожидали. А именно превосходящий «Марсель», который не боялся даже при игре один в один.

Неймар и пытались прорваться, но им мешали смелые игроки «Марселя», которые всегда хотели добраться до мяча и проделывали невероятную работу в центре.

Все, что мы видим от «ПСЖ», все недостатки, на которые указывают всю неделю, – это два нападающих [ и Месси], которые перегорели. Они способны на вспышки, но в них ничего не осталось. Больше нет высочайшего уровня.

Вчера я говорил, что нет ни одного игрока «Марселя», достойного быть даже на скамейке запасных «ПСЖ». Это раздражало марсельцев, которые говорили, что я преувеличиваю, ведь есть Пайет. В эту среду ни одному игроку «ПСЖ» не нашлось бы места в составе «Марселя». Ни одному.

Абсолютная трагедия в том, что нет ни одного футболиста «ПСЖ», которого я бы поставил на место игрока «Марселя». Это немыслимо – сказать такое. И все же это простое наблюдение», – сказал Риоло.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!