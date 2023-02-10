«Мбаппе – единственное оружие «ПСЖ». Неймар и Месси перегорели, высочайшего уровня больше нет». Журналист Риоло о парижанах
Журналист Даниэль Риоло назвал Килиана Мбаппе единственным оружием «ПСЖ».
«ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Франции на стадии 1/8 финала. Мбаппе из-за травмы не принимал участия в матче.
«Когда у вас есть Неймар или Месси, даже когда они играют средне, как в среду, они всегда могут что-то придумать или отправить мяч на открытое пространство Мендешу или Хакими. Главное сомнение было в способности «ПСЖ» воспользоваться пространством.
Наверное, каждый в какой-то момент подумал, что если бы там был Мбаппе, то некоторые пространства парижане использовали бы лучше. Мы знаем, что Мбаппе – единственное оружие «ПСЖ», в клубе нет другого. Люди не всегда хотят это слышать, но есть только он.
Без Мбаппе и с таким «Марселем», способным прессинговать по всему полю без снижения интенсивности, мы увидели то, что ожидали. А именно превосходящий «Марсель», который не боялся даже при игре один в один.
Неймар и Месси пытались прорваться, но им мешали смелые игроки «Марселя», которые всегда хотели добраться до мяча и проделывали невероятную работу в центре.
Все, что мы видим от «ПСЖ», все недостатки, на которые указывают всю неделю, – это два нападающих [Неймар и Месси], которые перегорели. Они способны на вспышки, но в них ничего не осталось. Больше нет высочайшего уровня.
Вчера я говорил, что нет ни одного игрока «Марселя», достойного быть даже на скамейке запасных «ПСЖ». Это раздражало марсельцев, которые говорили, что я преувеличиваю, ведь есть Пайет. В эту среду ни одному игроку «ПСЖ» не нашлось бы места в составе «Марселя». Ни одному.
Абсолютная трагедия в том, что нет ни одного футболиста «ПСЖ», которого я бы поставил на место игрока «Марселя». Это немыслимо – сказать такое. И все же это простое наблюдение», – сказал Риоло.
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Он её уже в 19 лет обесчестил хет-триком, а потом всю карьеру имел так(стата жуткая гол+пас), что под конец может снисходительно иногда и сжалиться, отдав её на растерзание Гави, Педри и ко.)
Если он пешком даже забирает ЧМ, кучу ЛЧ, двузначное число нац.чемпов, 7(8) ЗолМячей и 6 ЗолБутс, то блин хз, может всем бегать поменьше. Ан нет, в футбол играть уметь просто надо.
А насчёт пешехода, ты этим сильно принижаешь тот же Реал, топов АПЛ, уровень ЧМ. И возвышаешь Лео. Получается Месси расправлялся над ними даже не бегая?
вчерашнюю игру невозможно было смотреть.. даже во время последнего штурма, самому Месси как будто плевать было, вместо финальной подачи в штрафную он всегда отдавал мяч другому игроку, чтобы подал
ну а то, как Неймар передерживает мяч - это вообще жесть
Месси особенно - он же не железный человек…
Давайте подождём хотя бы несколько недель , месяц
А всё просто, пешие игроки никому не нужны.
Я думаю Месси такие матчи как товарняки расценивает)
Ну, а Мбаппе конечно нужно работать в каждом матче на каждом турнире, если он хочет, чтобы его запомнили как одного из величайших. На клубном уровне он не показал ничего выдающегося пока. То есть совсем ничего.
Даже в сезон, когда ПСЖ выходил в финал ЛЧ там Неймар тащил на своём горбу.
Кстати, вспоминая 24 летнего Неймара, так-то он нарядней Мбаппе был, это как раз эпоха МСН была))
Ну ничего, Мбаппе всегда может поехать в сборную и там притвориться величайшим)))