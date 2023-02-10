«Мбаппе – единственное оружие «ПСЖ». Неймар и Месси перегорели, высочайшего уровня больше нет». Журналист Риоло о парижанах

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кубок Франции Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Журналист Даниэль Риоло назвал Килиана Мбаппе единственным оружием «ПСЖ».

«ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Франции на стадии 1/8 финала. Мбаппе из-за травмы не принимал участия в матче.

«Когда у вас есть Неймар или Месси, даже когда они играют средне, как в среду, они всегда могут что-то придумать или отправить мяч на открытое пространство Мендешу или Хакими. Главное сомнение было в способности «ПСЖ» воспользоваться пространством.

Наверное, каждый в какой-то момент подумал, что если бы там был Мбаппе, то некоторые пространства парижане использовали бы лучше. Мы знаем, что Мбаппе – единственное оружие «ПСЖ», в клубе нет другого. Люди не всегда хотят это слышать, но есть только он.

Без Мбаппе и с таким «Марселем», способным прессинговать по всему полю без снижения интенсивности, мы увидели то, что ожидали. А именно превосходящий «Марсель», который не боялся даже при игре один в один.

Неймар и Месси пытались прорваться, но им мешали смелые игроки «Марселя», которые всегда хотели добраться до мяча и проделывали невероятную работу в центре.

Все, что мы видим от «ПСЖ», все недостатки, на которые указывают всю неделю, – это два нападающих [Неймар и Месси], которые перегорели. Они способны на вспышки, но в них ничего не осталось. Больше нет высочайшего уровня.

Вчера я говорил, что нет ни одного игрока «Марселя», достойного быть даже на скамейке запасных «ПСЖ». Это раздражало марсельцев, которые говорили, что я преувеличиваю, ведь есть Пайет. В эту среду ни одному игроку «ПСЖ» не нашлось бы места в составе «Марселя». Ни одному.

Абсолютная трагедия в том, что нет ни одного футболиста «ПСЖ», которого я бы поставил на место игрока «Марселя». Это немыслимо – сказать такое. И все же это простое наблюдение», – сказал Риоло.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Universal1000
Ответ Zidan GOAT
А к кубку Гампера как относился? Как же нелепо слышать эти оправдания. Мбаппе светлое пятно в этой команде, в прошлом розыгрыше ЛЧ забил в обоих матчах Реалу, тогда как пешеход мало того, что растворился на поле, так ещё и пенальти не забил.
Реал - это наложница Месси.
Он её уже в 19 лет обесчестил хет-триком, а потом всю карьеру имел так(стата жуткая гол+пас), что под конец может снисходительно иногда и сжалиться, отдав её на растерзание Гави, Педри и ко.)

Если он пешком даже забирает ЧМ, кучу ЛЧ, двузначное число нац.чемпов, 7(8) ЗолМячей и 6 ЗолБутс, то блин хз, может всем бегать поменьше. Ан нет, в футбол играть уметь просто надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Сейчас мы живём в футбольную эпоху Киллиана Мбаппе. Неймар всё ещё держит уровень, ну а меси просто ржавый балласт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vova123456
Ответ Zidan GOAT
А к кубку Гампера как относился? Как же нелепо слышать эти оправдания. Мбаппе светлое пятно в этой команде, в прошлом розыгрыше ЛЧ забил в обоих матчах Реалу, тогда как пешеход мало того, что растворился на поле, так ещё и пенальти не забил.
Можно сколько угодно его нахваливать, но ничего уже не изменить, Мбаппе отказал Реалу, точка. Как бы тебе больно от этого не было.
А насчёт пешехода, ты этим сильно принижаешь тот же Реал, топов АПЛ, уровень ЧМ. И возвышаешь Лео. Получается Месси расправлялся над ними даже не бегая?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramin Mamedov
Неймар и Месси и правда очень слабы сейчас
вчерашнюю игру невозможно было смотреть.. даже во время последнего штурма, самому Месси как будто плевать было, вместо финальной подачи в штрафную он всегда отдавал мяч другому игроку, чтобы подал
ну а то, как Неймар передерживает мяч - это вообще жесть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Turik
Ответ Reece24
Было бы смешно, если бы Неймар и Месси умирали бы ради кубка Франции) Я думаю Месси такие матчи как товарняки расценивает) Ну, а Мбаппе конечно нужно работать в каждом матче на каждом турнире, если он хочет, чтобы его запомнили как одного из величайших. На клубном уровне он не показал ничего выдающегося пока. То есть совсем ничего. Даже в сезон, когда ПСЖ выходил в финал ЛЧ там Неймар тащил на своём горбу. Кстати, вспоминая 24 летнего Неймара, так-то он нарядней Мбаппе был, это как раз эпоха МСН была)) Ну ничего, Мбаппе всегда может поехать в сборную и там притвориться величайшим)))
тогда зачем выходить на этот матч? Найдутся игроки, которые будут умирать за любую возможность поиграть и проявить себя.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Мбаппе лучший игрок мира
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Конечно перегорели !
Месси особенно - он же не железный человек…
Давайте подождём хотя бы несколько недель , месяц
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ Reece24
Было бы смешно, если бы Неймар и Месси умирали бы ради кубка Франции) Я думаю Месси такие матчи как товарняки расценивает) Ну, а Мбаппе конечно нужно работать в каждом матче на каждом турнире, если он хочет, чтобы его запомнили как одного из величайших. На клубном уровне он не показал ничего выдающегося пока. То есть совсем ничего. Даже в сезон, когда ПСЖ выходил в финал ЛЧ там Неймар тащил на своём горбу. Кстати, вспоминая 24 летнего Неймара, так-то он нарядней Мбаппе был, это как раз эпоха МСН была)) Ну ничего, Мбаппе всегда может поехать в сборную и там притвориться величайшим)))
А к кубку Гампера как относился? Как же нелепо слышать эти оправдания. Мбаппе светлое пятно в этой команде, в прошлом розыгрыше ЛЧ забил в обоих матчах Реалу, тогда как пешеход мало того, что растворился на поле, так ещё и пенальти не забил.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Чемпион мира, обладатель потенциальных 8 ЗМ. Оказывается не такой уж и полезный игрок..
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Просто унижение для мессифанов. Как так, сам Марсель усадил бы у себя на лавку.
А всё просто, пешие игроки никому не нужны.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Ну вообще-то ПСЖ играл не против какого-то спортклуба, а против Марселя, один Малиновский с Санчесом чего стоят.. Странно, что парижские журналисты подумали, что это будет проходной матч. И кстати Мбаппе в одиночку этот матч не зарешал бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
С Марселем ребята на расслабоне вышли, явно было видно, что с праздника на поле и им плевать на этот кубок. Надеюсь такого больше не будет, хоть и 2 праздника впереди …..
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
otchim kaloeda
Бальзам для диванных экспертов спортса
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
А последние матчи Мбаппе? Типа не перегорел?😬 у них там кукуха летит?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reece24
Было бы смешно, если бы Неймар и Месси умирали бы ради кубка Франции)
Я думаю Месси такие матчи как товарняки расценивает)

Ну, а Мбаппе конечно нужно работать в каждом матче на каждом турнире, если он хочет, чтобы его запомнили как одного из величайших. На клубном уровне он не показал ничего выдающегося пока. То есть совсем ничего.
Даже в сезон, когда ПСЖ выходил в финал ЛЧ там Неймар тащил на своём горбу.

Кстати, вспоминая 24 летнего Неймара, так-то он нарядней Мбаппе был, это как раз эпоха МСН была))

Ну ничего, Мбаппе всегда может поехать в сборную и там притвориться величайшим)))
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey Yashin
Но какое именно у него оружие? Трезубцы, нунчаки, мечи или посох?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vwzx8mx5vh
Уровень аналитики - диван
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Бразилец с аргентинцем если бы не празднование днюхи показали бы совсем другой футбол.... А после таких статей они обидятся и, обнаружив неожиданно у себя травму, уедут лечиться вне Франции на неопределенный срок 🤦
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Даниэль Риоло очень захотел сказать что-то оригинальное.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юлия Закаблукова
Тот же ланс, если бы не буксанул, сидел бы плотно на хвосте псж, +личную выгнали
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юлия Закаблукова
Дутый мешок этот псж
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий