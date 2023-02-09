У Месси 3,5 из 10 от Le Parisien после вылета из Кубка от «Марселя». В «ПСЖ» лишь у Руиса оценка ниже – 2,5

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Кубок Франции рейтинги Неймар Данилу Перейра Маркиньос Марко Верратти Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Витинья Нуну Мендеш Футбол

Французская газета Le Parisien оценила игроков «ПСЖ» после матча с «Марселем».

Вчера «ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Франции на стадии 1/8 финала.

Лучшую оценку в «ПСЖ» получил защитник Маркиньос – 7 баллов из 10.

У вратаря Джанлуиджи Доннаруммы – 6,5 баллов, у защитника Нуну Мендеша – 5,5. Хавбек Марко Верратти и защитник Серхио Рамос, забивший единственный гол «ПСЖ» в этом матче, получили по 5 баллов.

Игру защитника Ашрафа Хакими и нападающего Неймара оценили в 4,5 балла. Полузащитники Данилу Перейра и Витинья, а также форвард Лионель Месси получили по 3,5 балла.

Худшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил полузащитник Фабиан Руис. У него 2,5 балла.

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53 комментария

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Oleg
Ответ Федот Евграфович
Один? Или все матчи после ЧМ гном просто дурака валяет на поле?
И ты из за этого обиделась?)
Что он дурака валял?)
Месяц назад триумфально ЧМ выиграл, это вершина футбола.
Все силы отдал, сейчас конечно не в оптимальной форме.
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BuTaJIbKa
Ответ Aa aaa
лови минус
сорян - рикошет :)
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rej1sta
Ответ sayemlo
*Фанаты месьи в 2021: пФффф Лева не заслуживает зм! Он играет в фарм лиге! И кто это чемпионат смотрит. Если бы месьи играл в таком чемпионате то он забивал бы 50 голов за сезон. Фанаты месьи в 2022: оооо вы видели какой он гол забил тулузе!! Гений!! Месьи 😧🤣🙁😧🤣🙁😧 ну как там? Забил 50 голов? Да даже у Мариано Диаза больше голов в лиге 1 чем у месьи😧
Вот это ты страдаешь, такую простыню накатал…
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Федот Евграфович
Ответ Совесть Черданцева
За один проваленный матч (а он был неудачным, не спорю) вы Лео уже на расстрел ведёте? Ладно
Комментарий удален
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Andry 72
Ответ Роман
А если с Баварией не покажет, вы будете говорить, что Месси всем всё давно доказал на ЧМ. Так и будет.
Он никому ничего не доказывает,его карьера и игра в истории
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SopTecret
Ещё на шаг ближе к золотому мячу
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Anton Lem
Ответ Пепси пеналдувич
В первые после ЧМ мы видим хейтеров Лео. Их было 11. Да и на поле он далеко не худший. Зато фрукт в Аравии целый гол забил!
А плохая игра Месси и где играет фрукт - это как-то связано?
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Maliw Ali
Ответ Aa aaa
лови минус
И ты не болей)
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Anton Lem
Ответ Aa aaa
лови минус
ха
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Maliw Ali
Ответ BuTaJIbKa
Посмотрел комменты - у всех почти -1, -2, не важно: за Месси или против... кто-то без разбора всем минусы лепит?
Ригоберка и Должун вошли на сайт))
+1
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fellx
Ответ Toni_Montana
уже сейчас понятно, что тебе нереально выкосило от ЧМ, 2 месяца ждал вылета Месси из кубка, аж глоток свежего воздуха, правда?
Даже самому ярому хейтеру в голову не пришло бы что ПСЖ может вылететь из кубка Франции с "лучшим игроком в истории"
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Не знаю что такое Требл
Ответ Екн Лор
Тянет ПСЖ на дно. Бавария опустит на землю самомнение пешехода
Самомнение? Он хоть раз в жизни говорил, что является лучшим?
+5
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+3
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Toni_Montana
Ответ fellx
Уже сейчас понятно, что ЗМ 2023 станет самым позорным в истории. Иньесте за полноценный ЧМ и решающий гол в финале с отменным сезоном за свой клуб не дали Золотой Мяч. А тут за левые(даже если вы фанат до мозга костей левые) пенальти на ЧМ дадут баллун дъор. Чисто из за всеобщей любви прошлых заслуг игрока.
уже сейчас понятно, что тебе нереально выкосило от ЧМ, 2 месяца ждал вылета Месси из кубка, аж глоток свежего воздуха, правда?
0
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Aa aaa
Ответ BuTaJIbKa
Посмотрел комменты - у всех почти -1, -2, не важно: за Месси или против... кто-то без разбора всем минусы лепит?
лови минус
0
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-6
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BuTaJIbKa
Посмотрел комменты - у всех почти -1, -2, не важно: за Месси или против... кто-то без разбора всем минусы лепит?
+4
-2
+2
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Last Hero
Ответ Экспертное мнение
Чем больше игроков из трио, тем хуже играет Руис. Когда на поле был один Месси, он прекрасно раскрывался. Все-таки Руису нужно больше свободы действия впереди, с трио это почти невозможно, похоже ошибся он с ПСЖ.
Нормально у тебя там полыхает, уже четвертый коммент пишешь на ветке
+2
0
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Совесть Черданцева
За один проваленный матч (а он был неудачным, не спорю) вы Лео уже на расстрел ведёте?
Ладно
+2
-2
0
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Имя Фамилия
Ответ Экспертное мнение
Чем больше игроков из трио, тем хуже играет Руис. Когда на поле был один Месси, он прекрасно раскрывался. Все-таки Руису нужно больше свободы действия впереди, с трио это почти невозможно, похоже ошибся он с ПСЖ.
Скоро меси уедет в МЛС и Руис раскроется.
0
-1
-1
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Жечка Дырова
Ответ Екн Лор
Тянет ПСЖ на дно. Бавария опустит на землю самомнение пешехода
Он чемпион мира, так что выкуси
+4
-8
-4
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Mamontilo
Ответ Эд
Невысокий делает своё дело
насколько я понял, вы считаете более высокий рост вашим достоинством
0
-1
-1
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Mamontilo
Ответ Роман
Чтобы получить 3.5 балла нужно просто выйти на поле и постоять.
но у вас этого не вышло, так ведь? не такие уж они и неудачники)
+1
-4
-3
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Имя Фамилия
Ответ Зизуха
Карьера Месси завершилась 18.12.2022
14.08.2020
0
-1
-1
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Экспертное мнение
"А если с Баварией не покажет, вы будете говорить, что Месси всем всё давно доказал на ЧМ.
Так и будет".

Ромка, конечно же так и будет, и это является абсолютной правдой))))
Месси - чемпион мира. Он всё доказал.
Всё правда, что не так? 🤣
+2
-3
-1
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sayemlo
Ответ Пепси пеналдувич
В первые после ЧМ мы видим хейтеров Лео. Их было 11. Да и на поле он далеко не худший. Зато фрукт в Аравии целый гол забил!
Фанаты Аргентинского пенальтиста, когда их кумир проиграл: вы посмотрите на Роналду!!! И где он вообще играет.😧
+2
-4
-2
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Имя Фамилия
Взял себе 10-й номер, отыграл как обычно на свой №30.
+2
-3
-1
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