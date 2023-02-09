У Месси 3,5 из 10 от Le Parisien после вылета из Кубка от «Марселя». В «ПСЖ» лишь у Руиса оценка ниже – 2,5
Французская газета Le Parisien оценила игроков «ПСЖ» после матча с «Марселем».
Вчера «ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Франции на стадии 1/8 финала.
Лучшую оценку в «ПСЖ» получил защитник Маркиньос – 7 баллов из 10.
У вратаря Джанлуиджи Доннаруммы – 6,5 баллов, у защитника Нуну Мендеша – 5,5. Хавбек Марко Верратти и защитник Серхио Рамос, забивший единственный гол «ПСЖ» в этом матче, получили по 5 баллов.
Игру защитника Ашрафа Хакими и нападающего Неймара оценили в 4,5 балла. Полузащитники Данилу Перейра и Витинья, а также форвард Лионель Месси получили по 3,5 балла.
Худшую оценку среди игроков «ПСЖ» получил полузащитник Фабиан Руис. У него 2,5 балла.
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Что он дурака валял?)
Месяц назад триумфально ЧМ выиграл, это вершина футбола.
Все силы отдал, сейчас конечно не в оптимальной форме.
Ладно
Так и будет".
Ромка, конечно же так и будет, и это является абсолютной правдой))))
Месси - чемпион мира. Он всё доказал.
Всё правда, что не так? 🤣