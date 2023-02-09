Верховный суд РФ не удовлетворил иск адвоката из Петербурга, оспаривавшего введение Fan ID

Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.

Петербургский адвокат Игорь Коняев обратился в суд с административным исковым заявлением, чтобы попытаться оспорить список соревнований с обязательным применением системы Fan ID. Верховный суд РФ оставил иск без удовлетворения, пишет Российское агентство правовой и судебной информации.

Истец болеет за « » и ходит на все домашние матчи команды по абонементу. Он успешно оформил Fan ID, но все равно посчитал, что его право беспрепятственно посещать футбольные матчи нарушено. Об обратился в суд с административным иском о признании недействующим распоряжения Правительства РФ от 25.06.2022 № 1694-р.

«Законодатель предполагал, что Fan ID будет действовать не для постоянных, а для разовых соревнований. В большинстве своем – международных. Если бы в законе (№ 462-ФЗ – прим) шла речь о российских турнирах, это было бы в нем прописано», – заявил Коняев.

Адвокат настаивает, что паспорт болельщика только бюрократизирует посещение футбола и сокращает доходы лиги, так как не все новые болельщики захотят оформлять Fan ID, не зная, понравится ли им вообще атмосфера на стадионе.

Кроме того, покупка билетов в основном происходит онлайн, а это позволяет клубам проводить трехфакторную аутентификацию и без системы Fan ID. По мнению истца, именной билет, покупка по банковской карте и распознавание лиц на входе стадиона позволяют поддерживать и безопасность зрителей на должном уровне. Вопросы безопасности, по мнению истца, для инициаторов введения паспортов болельщика не в приоритете, поскольку последние случаи серьезных травм среди зрителей футбольных матчей датированы серединой «нулевых» годов.

Он также не согласен с выбором соревнований, на которых паспорт болельщика будет обязателен.

«Мне не совсем ясна нормативная логика правительства. Почему матчи аутсайдеров чемпионата, которые и так не пользуются особым успехом у зрителей, подпадают под действие обжалуемого распоряжения, а полуфиналы Кубка России – нет? Там ведь могут встретиться популярные команды! Суперкубок страны также пройдет без системы паспорта болельщика, хотя это максимально важный и статусный матч», – говорит истец.

представлял юрист Андрей Васильев, который обратил внимание, что истец пытается обжаловать сам закон «О паспорте болельщика», а не распоряжение правительства со списком соревнований.

Само же распоряжение с перечнем турниров не может ущемлять права и интересы граждан, полагает представитель ответчика.

«Правительство будет выпускать новые распоряжения, а установленный перечень соревнований не является закрытым – он может расширяться.

Выбор футбола связан с тем, что после ЧМ-2018 остались «мощности» для введения паспорта: стадионы и инфраструктура. Это лишь организационно-технический момент, никакой дискриминации в этом нет», – указал Васильев.

На вопрос процессуального оппонента о причине выбора именно футбола для введения Fan ID юрист Минспорта ответил, что законодатель учитывал почти готовую инфраструктуру, оставшуюся после ЧМ-2018.

Судья Вячеслав Кириллов пытался узнать у истца, каким образом список соревнований может отражаться на правах и обязанностях лиц, но четкого ответа от Коняева не получил.

«В удовлетворении административного искового заявления – отказать», – огласил резолютивную часть решения судья.

Напомним, с июля система Fan ID работала на матчах Мир на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

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