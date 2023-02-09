Верховный суд РФ не удовлетворил иск адвоката из Петербурга, оспаривавшего введение Fan ID

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики ЧМ-2018 FIFA Министерство спорта России стадионы Политика Fan ID Футбол

Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.

Петербургский адвокат Игорь Коняев обратился в суд с административным исковым заявлением, чтобы попытаться оспорить список соревнований с обязательным применением системы Fan ID. Верховный суд РФ оставил иск без удовлетворения, пишет Российское агентство правовой и судебной информации.

Истец болеет за «Зенит» и ходит на все домашние матчи команды по абонементу. Он успешно оформил Fan ID, но все равно посчитал, что его право беспрепятственно посещать футбольные матчи нарушено. Об обратился в суд с административным иском о признании недействующим распоряжения Правительства РФ от 25.06.2022 № 1694-р.

«Законодатель предполагал, что Fan ID будет действовать не для постоянных, а для разовых соревнований. В большинстве своем – международных. Если бы в законе (№ 462-ФЗ – прим) шла речь о российских турнирах, это было бы в нем прописано», – заявил Коняев.

Адвокат настаивает, что паспорт болельщика только бюрократизирует посещение футбола и сокращает доходы лиги, так как не все новые болельщики захотят оформлять Fan ID, не зная, понравится ли им вообще атмосфера на стадионе.

Кроме того, покупка билетов в основном происходит онлайн, а это позволяет клубам проводить трехфакторную аутентификацию и без системы Fan ID. По мнению истца, именной билет, покупка по банковской карте и распознавание лиц на входе стадиона позволяют поддерживать и безопасность зрителей на должном уровне. Вопросы безопасности, по мнению истца, для инициаторов введения паспортов болельщика не в приоритете, поскольку последние случаи серьезных травм среди зрителей футбольных матчей датированы серединой «нулевых» годов. 

Он также не согласен с выбором соревнований, на которых паспорт болельщика будет обязателен. 

«Мне не совсем ясна нормативная логика правительства. Почему матчи аутсайдеров чемпионата, которые и так не пользуются особым успехом у зрителей, подпадают под действие обжалуемого распоряжения, а полуфиналы Кубка России – нет? Там ведь могут встретиться популярные команды! Суперкубок страны также пройдет без системы паспорта болельщика, хотя это максимально важный и статусный матч», – говорит истец.

Министерство спорта РФ представлял юрист Андрей Васильев, который обратил внимание, что истец пытается обжаловать сам закон «О паспорте болельщика», а не распоряжение правительства со списком соревнований. 

Само же распоряжение с перечнем турниров не может ущемлять права и интересы граждан, полагает представитель ответчика.

«Правительство будет выпускать новые распоряжения, а установленный перечень соревнований не является закрытым – он может расширяться.

Выбор футбола связан с тем, что после ЧМ-2018 остались «мощности» для введения паспорта: стадионы и инфраструктура. Это лишь организационно-технический момент, никакой дискриминации в этом нет», – указал Васильев.

На вопрос процессуального оппонента о причине выбора именно футбола для введения Fan ID юрист Минспорта ответил, что законодатель учитывал почти готовую инфраструктуру, оставшуюся после ЧМ-2018.

Судья Вячеслав Кириллов пытался узнать у истца, каким образом список соревнований может отражаться на правах и обязанностях лиц, но четкого ответа от Коняева не получил.

«В удовлетворении административного искового заявления – отказать», – огласил резолютивную часть решения судья.

Напомним, с июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

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54 комментария

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korobokchekhova
Ответ Prosto Tele2
Этот колхоз я уже давно не смотрю,что на стадионе,что в ящике
Ну хоть новости про этот колхоз читаешь. То есть что-то не отпускает, да?))
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OldRedWhite
Ответ Александр Сачков
Ну почему сразу подонок? Ничего противозаконного он не совершил, каждый крутится как может.
+/ Ну циничные ублюдки )))
Один хрен !
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EvertoniaMen
Ответ schwein
Ну кстати вы зря. Бывают прецеденты.
Разве? Прошу прощения. А какие нововведенные законы отменялись таким вот образом?
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Александр Сачков
Ответ OldRedWhite
Все - подонки и везде всё одинаково ! Когда так думаешь, то значительно легче жить )))
Ну почему сразу подонок? Ничего противозаконного он не совершил, каждый крутится как может.
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schwein
Ответ EvertoniaMen
Честно говоря, в приведённой стране шансов оспорить было крайне мало.
Ну кстати вы зря. Бывают прецеденты.
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ezhik38
Один вопрос...в чем смысл? ))
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OldRedWhite
Ответ Александр Сачков
Скорее за его желание потрафить фанатам и сделать себе рекламу.
Все - подонки и везде всё одинаково !
Когда так думаешь, то значительно легче жить )))
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Честный контроль
Это что. Вы еще суд при совете ФИФА по разрешению споров не видели. Вот где клоунство.
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OldRedWhite
Ответ Антиполитпроект
Не знаю, что там в Украине, но придумывают на коленке и согласовывают за 1 день законы, направленные на ужесточение цензуры у нас в РФ. +15₽
А зачем нам Ваши расценки ? )))
Или это рекламная кампания ?
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Wiley Fox
Ответ Greenwhite
Что-то я в первый раз вижу на этом сайте претензии к "кузьмичам". Все фанаты рано или поздно ими станут))) А резкое падение посещаемости, например, в Ростове, произошло в первую очередь за счёт непришедших "кузьмичей".
На ростов вообще плевать

Вас с 2006 года не должно существовать

Сначала Абрамовичу продались, теперь газовый фарм с прямым управлением из Питера
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Stivi M.D.
Ответ Khan Valera
когда-то крепостное право было законным. вернут, тоже такой комментарий от вас будет?
А что ты мешаешь рабу раболепствовать? Ему нравится, не видишь что ли
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Stivi M.D.
А что, тут будут патриотики шутить про "отличное верховенство закона в Европе"? Или здесь принято в собственном глазу бревна не замечать?
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Wiley Fox
Ответ Дерзкий пеликан
Жаль забанят, а так бы я тебе пояснил за тупую Кузьму. И где кузьмичи сидят молча? В Химках? Ну да, в остальных городах поддержка более-менее нормальная. И не надо идеализировать фанатов, большинство из них продалось тому, кто все эти Фан айди и вводит.
Ага, ты со своим бандитским одноразовым факелом лучше помолчи
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Александр Сачков
Странно. Согласно логике истца обязанность купить билет тоже нарушает право на беспрепятственный проход на футбол.
+2
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Александр Сачков
Ответ .ru
болельщику Зенита Игорю Коняеву наш респект... за его гражданскую позицию и фамилию
Скорее за его желание потрафить фанатам и сделать себе рекламу.
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Антиполитпроект
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
По фактам, дружище, именно поэтому на Украине не отменят законы о СМИ и языковой политике, на это нужно обращать внимание всем, кто выступает против ограничения любых прав
Не знаю, что там в Украине, но придумывают на коленке и согласовывают за 1 день законы, направленные на ужесточение цензуры у нас в РФ.
+15₽
+1
-2
-1
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VictorVallecano
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
По фактам, дружище, именно поэтому на Украине не отменят законы о СМИ и языковой политике, на это нужно обращать внимание всем, кто выступает против ограничения любых прав
Кто про что, а лысый про расческу (в данном случае - Украину, причем в новости, которая с этой страной никак не связана) 🤡
+5
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Сергей Сурков
Ответ Wiley Fox
Верховный правитель и верховный суд Россия живёт в феодальном строе давно, где Путин всегда хороший у необразованного большинства Фанаты не ходят на футбол ч а тупая кузьма, сидящая молча с семками на трибунах, уже получили эти атрибуты крепостной страны
за тупого можно и хук
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Greenwhite
Ответ Wiley Fox
Верховный правитель и верховный суд Россия живёт в феодальном строе давно, где Путин всегда хороший у необразованного большинства Фанаты не ходят на футбол ч а тупая кузьма, сидящая молча с семками на трибунах, уже получили эти атрибуты крепостной страны
Что-то я в первый раз вижу на этом сайте претензии к "кузьмичам". Все фанаты рано или поздно ими станут))) А резкое падение посещаемости, например, в Ростове, произошло в первую очередь за счёт непришедших "кузьмичей".
0
-1
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fall_of_troy
Ответ Антиполитпроект
Кто бы сомневался, что в тоталитарном государстве не захотят отменять закон, ограничивающий права граждан🤡
У нас не тоталитарное государство. Такому требуется идеология. А какая идеология у режима бункерного лилипута? Воровать и строить комнаты для грязи? Ну такая себе идеология, надо сказать. У нас скорее мафиозное государство чем-то напоминающее латиноамериканские хунты. С поправкой на размеры страны и наличие ядерного оружия доставшегося в наследство от СССР.
+12
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Tutti Pazzi per Materazzi
Ответ Антиполитпроект
Кто бы сомневался, что в тоталитарном государстве не захотят отменять закон, ограничивающий права граждан🤡
По фактам, дружище, именно поэтому на Украине не отменят законы о СМИ и языковой политике, на это нужно обращать внимание всем, кто выступает против ограничения любых прав
+2
-9
-7
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Денис Забелин
Странно, неужели судья пристрастен?
0
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Greenwhite
Он хотя бы попытался.
+1
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Дерзкий пеликан
Ответ Wiley Fox
Верховный правитель и верховный суд Россия живёт в феодальном строе давно, где Путин всегда хороший у необразованного большинства Фанаты не ходят на футбол ч а тупая кузьма, сидящая молча с семками на трибунах, уже получили эти атрибуты крепостной страны
Жаль забанят, а так бы я тебе пояснил за тупую Кузьму. И где кузьмичи сидят молча? В Химках? Ну да, в остальных городах поддержка более-менее нормальная. И не надо идеализировать фанатов, большинство из них продалось тому, кто все эти Фан айди и вводит.
+1
-3
-2
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Prosto Tele2
Этот колхоз я уже давно не смотрю,что на стадионе,что в ящике
+7
-2
+5
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