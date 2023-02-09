«Авангард» с помощью нейросети анонсировал домашнюю серию: «Дзюба перешел в... Нет ответа, к сожалению»
«Авангард» создал анонс матчей домашней серии с помощью нейросети.
Клуб анонсировал игры против ЦСКА, СКА, минского «Динамо» и «Салавата Юлаева».
«Как создать идеальную серию хоккейных матчей? У нас впереди четыре классных соперника – и за помощью с формулировками, в чем же звездность этих игр, мы обратились к нейросети ChatAVG, а она едва не захватила весь «Авангард»! Получилось любопытно, со всем согласны?» – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
В ролике клуб задает вопросы нейросети.
– Какие топ-клубы КХЛ?
– «Авангард», СКА, ЦСКА, «Салават Юлаев» – обладатели Кубка Гагарина.
– А как же «Динамо» Минск?
– «Динамо» Минск – обладатели Дмитрия Соколова.
– Дзюба перешел в один из этих топ-клубов?
– Нет, он перешел в... Дзюба перешел в... Он перешел в «Лок... У меня нет ответа, к сожалению.
– У меня нет Fan ID, что мне делать?
– Расслабиться, для посещения хоккея он не нужен, – отвечает нейросеть в ролике.
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