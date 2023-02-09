«Авангард» с помощью нейросети анонсировал домашнюю серию: «Дзюба перешел в... Нет ответа, к сожалению»

«Авангард» создал анонс матчей домашней серии с помощью нейросети.

Клуб анонсировал игры против ЦСКА, СКА, минского «Динамо» и « ».

«Как создать идеальную серию хоккейных матчей? У нас впереди четыре классных соперника – и за помощью с формулировками, в чем же звездность этих игр, мы обратились к нейросети ChatAVG, а она едва не захватила весь «Авангард»! Получилось любопытно, со всем согласны?» – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

В ролике клуб задает вопросы нейросети.

– Какие топ-клубы КХЛ?

– « », СКА, , «Салават Юлаев» – обладатели Кубка Гагарина.

– А как же « » Минск?

– «Динамо» Минск – обладатели .

– Дзюба перешел в один из этих топ-клубов?

– Нет, он перешел в... Дзюба перешел в... Он перешел в «Лок... У меня нет ответа, к сожалению.

– У меня нет Fan ID, что мне делать?

– Расслабиться, для посещения хоккея он не нужен, – отвечает нейросеть в ролике.

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