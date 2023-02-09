Депутат Свищев о Fan ID: «Задача – создать удобную систему регистрации. Мы должны жить по законам РФ, но любой закон можно доработать»
Дмитрий Свищев высказался о возможном пересмотре закона о Fan ID.
«Мы должны жить по законам Российской Федерации – если что-то прописано в законодательстве, то мы обязаны это выполнять. Если там написано, что ты должен покупать билеты на футбол, используя Fan ID, значит, так и надо делать.
Но нужно понимать, что при неэффективности любой закон может быть изменен, дополнен и доработан, туда могут быть внесены другие правила.
Сейчас главная задача – сделать оптимальную, удобную систему регистрации, чтобы болельщикам можно было удобно, быстро и легко оформить карту.
Еще один важный момент – чтобы не создавалась дополнительная нагрузка при покупке билетов», – сказал депутат Госдумы.
Скоро Fan ID можно будет оформить без похода в МФЦ. Минцифры выпустило приложение, с которым можно пройти на стадион по QR-коду без доступа в интернет
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Это он про кого, интересно?
Еще один МЫкало...мы..мы...а почему в эти мы такие типы как он не попадают...тьфу...
или отменить... если понять что обделались
и вот вопрос: кому это нужно? на футбол ходить уже давно безопасно, клубы из-за этой инициативы теряют деньги, болельщики получают дополнительное ограничение, на государственные органы накладывается дополнительная нагрузка бюрократического и финансового характера
делать им нечего, придумали ерунду, которая всем мешает
мнение болельщика от этого не поменяется с Фан Уйди
А теперь спрашиваем этого же типа про то, что с марта этого года депутаты не публикуют декларации о доходах и имуществе, так как по словам создателей этого закона "им лень это делать". Что он на это скажет?
В 1992 г. совместно с Еленой Ермолаевой и Андреем Мановцевым основал модельное агентство Modus Vivendis, в 1993 г. стал его генеральным продюсером
В 1999 г. стал инициатором создания первого в России горнолыжного клуба "Новая лига".
вот откуда ноги растут)