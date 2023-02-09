Депутат Свищев о Fan ID: «Задача – создать удобную систему регистрации. Мы должны жить по законам РФ, но любой закон можно доработать»

высказался о возможном пересмотре закона о Fan ID.

«Мы должны жить по законам Российской Федерации – если что-то прописано в законодательстве, то мы обязаны это выполнять. Если там написано, что ты должен покупать билеты на футбол, используя Fan ID, значит, так и надо делать.

Но нужно понимать, что при неэффективности любой закон может быть изменен, дополнен и доработан, туда могут быть внесены другие правила.

Сейчас главная задача – сделать оптимальную, удобную систему регистрации, чтобы болельщикам можно было удобно, быстро и легко оформить карту.

Еще один важный момент – чтобы не создавалась дополнительная нагрузка при покупке билетов», – сказал депутат Госдумы.

Скоро Fan ID можно будет оформить без похода в МФЦ. Минцифры выпустило приложение, с которым можно пройти на стадион по QR-коду без доступа в интернет

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