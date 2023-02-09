Депутат Свищев о Fan ID: «Задача – создать удобную систему регистрации. Мы должны жить по законам РФ, но любой закон можно доработать»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Fan ID Футбол

Дмитрий Свищев высказался о возможном пересмотре закона о Fan ID.

«Мы должны жить по законам Российской Федерации – если что-то прописано в законодательстве, то мы обязаны это выполнять. Если там написано, что ты должен покупать билеты на футбол, используя Fan ID, значит, так и надо делать.

Но нужно понимать, что при неэффективности любой закон может быть изменен, дополнен и доработан, туда могут быть внесены другие правила.

Сейчас главная задача – сделать оптимальную, удобную систему регистрации, чтобы болельщикам можно было удобно, быстро и легко оформить карту.

Еще один важный момент – чтобы не создавалась дополнительная нагрузка при покупке билетов», – сказал депутат Госдумы.

Скоро Fan ID можно будет оформить без похода в МФЦ. Минцифры выпустило приложение, с которым можно пройти на стадион по QR-коду без доступа в интернет

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39 комментариев

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Совесть Черданцева
"Мы должны жить по законам Российской Федерации"
Это он про кого, интересно?
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Ковид 07.10.52
Мы должны жить по законам Российской Федерации – если что-то прописано в законодательстве, то мы обязаны это выполнять. ..
Еще один МЫкало...мы..мы...а почему в эти мы такие типы как он не попадают...тьфу...
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SlevinKelevra8
"Мы должны жить по законам РФ, но любой закон можно доработать..." или обойти... или отменить...
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Hong Kil
Когда отменили прописку по месту жительства ввели регистрацию. Смысл был тот же - ограничение на пребывание в Москве и СПб. Видимо тут стоит та же задача, ограничить посещение стадионов.
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Матрос Кот
Умные люди плевать хотели на Fan ID и на советы депутата Свищева. Пусть сидит один на пустом секторе.
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Udokan
- этого быть не должно - ни при каких уловках. Неужели депутатам так сложно жить - не прибегая к нашивкам номера на любу - как в концлагерях
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Вячеслав Пустохин
удобную систему? кому? 0тбр0сам в погонах?
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Ярик01
Надо бы и для выхода на улицу разрешение получать, через госуслуги. Раз удобная система.
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SadButTrue
Ответ TaR
Дмитрий Свищев, живущий по законам РФ: Имеет ряд объектов недвижимости: земельный участок, 3900 м².; жилой дом, 29.3 м².; квартиру 120.2 м². На жену записано три земельных участка 3570 м², 3680 м², 3900 м², жилой дом, 29.3 м² и пять квартир: 71.7 м², 120.2 м², 71.7 м², 71.7 м², 71.7 м². На детей записано три квартиры 120.2 м² каждая. И это только информация из Википедии. А если пару первых ссылок в Яндексе открыть, то можно совсем обалдеть. Спасибо Дмитрию за советы!
Наговариваете! Собственник всего этого добра - Российская федерация. Так и написано.
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Sobachkin
А депутаты должны? А то им богатство разрешили скрывать
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Антимосковский
Ответ <<Amstel Trigun>>
Он, обязан всё указывать, другое дело что теперь не обязан публично публиковать а может подать обезличенно!!!
ну и что хорошего?
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.ru
но любой закон можно доработать...
или отменить... если понять что обделались
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Melnikov1968
Если такие люди, как Свищев станут жить по законам РФ, очень скоро могут угодить в места не столь отдалённые.
+2
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Arthurino
Ответ Влад Путман
Законы РФ теперь подгоняются под нужды и фобии вождя.
Жду закона типа закона о борьбе с воробьями Мао Цзедуна. Например, закон о борьбе с обувью на каблуке меньше 2 см, так как это наносит непоправимый вред национальной безопасности и лично имиджу деда. Уверен, что Свищев первым побежит защищать этот закон
+8
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zer
а ещё любой закон можно отменить, если он не отвечает требованию общества

и вот вопрос: кому это нужно? на футбол ходить уже давно безопасно, клубы из-за этой инициативы теряют деньги, болельщики получают дополнительное ограничение, на государственные органы накладывается дополнительная нагрузка бюрократического и финансового характера

делать им нечего, придумали ерунду, которая всем мешает
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ammonit
С задачей понятно, а что за цель??
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Bashibuzuck
Но, согласно новому закону, он все это может в декларации не указывать, а ты обязан, так для кого ж все эти законы?🤔
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-14
-14
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Эдуард Шаталов
Системы свои можешь делать как хочешь
мнение болельщика от этого не поменяется с Фан Уйди
+1
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0mertas626
Ответ Capitan_RAF
"Мы должны жить по законам Российской Федерации – если что-то прописано в законодательстве, то мы обязаны это выполнять." А теперь спрашиваем этого же типа про то, что с марта этого года депутаты не публикуют декларации о доходах и имуществе, так как по словам создателей этого закона "им лень это делать". Что он на это скажет?
происки Моссада и МИ6
+3
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инок
С нетерпением жду полной отмены этого закона о Fan ID, который навсегда должен исчезнуть со всех наших стадионов!
+4
-2
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everton
На заборе тоже много всего написано. И смысла там примерно столько же, сколько в фан айди, а то и больше.
+2
-2
0
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Bashibuzuck
Ответ TaR
Дмитрий Свищев, живущий по законам РФ: Имеет ряд объектов недвижимости: земельный участок, 3900 м².; жилой дом, 29.3 м².; квартиру 120.2 м². На жену записано три земельных участка 3570 м², 3680 м², 3900 м², жилой дом, 29.3 м² и пять квартир: 71.7 м², 120.2 м², 71.7 м², 71.7 м², 71.7 м². На детей записано три квартиры 120.2 м² каждая. И это только информация из Википедии. А если пару первых ссылок в Яндексе открыть, то можно совсем обалдеть. Спасибо Дмитрию за советы!
Но, согласно новому закону, он все это может в декларации не указывать, а ты обязан, так для кого ж все эти законы?🤔
+31
-2
+29
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Capitan_RAF
"Мы должны жить по законам Российской Федерации – если что-то прописано в законодательстве, то мы обязаны это выполнять."

А теперь спрашиваем этого же типа про то, что с марта этого года депутаты не публикуют декларации о доходах и имуществе, так как по словам создателей этого закона "им лень это делать". Что он на это скажет?
+5
-3
+2
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Gustav Forsberg
Ответ TaR
Дмитрий Свищев, живущий по законам РФ: Имеет ряд объектов недвижимости: земельный участок, 3900 м².; жилой дом, 29.3 м².; квартиру 120.2 м². На жену записано три земельных участка 3570 м², 3680 м², 3900 м², жилой дом, 29.3 м² и пять квартир: 71.7 м², 120.2 м², 71.7 м², 71.7 м², 71.7 м². На детей записано три квартиры 120.2 м² каждая. И это только информация из Википедии. А если пару первых ссылок в Яндексе открыть, то можно совсем обалдеть. Спасибо Дмитрию за советы!
В 1990-е гг. занимался торговлей цветными металлами. Его партнерами по бизнесу были Искандер Махмудов (ныне владелец Уральской горно-металлургической компании) и Дмитрий Зеленин (губернатор Тверской области в 2003-2011 гг.).
В 1992 г. совместно с Еленой Ермолаевой и Андреем Мановцевым основал модельное агентство Modus Vivendis, в 1993 г. стал его генеральным продюсером
В 1999 г. стал инициатором создания первого в России горнолыжного клуба "Новая лига".

вот откуда ноги растут)
+11
-1
+10
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Влад Путман
Законы РФ теперь подгоняются под нужды и фобии вождя.
+23
-3
+20
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