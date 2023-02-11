Артета считает, что «Брентфорд» забил гол из офсайда
Микель Артета считает, что гол «Брентфорда» в матче с «Арсеналом» (1:1) не стоило засчитывать.
В штрафной «Арсенала» после стандарта началась неразбериха. Затем после серии рикошетов мяч отскочил на левый угол вратарской, Кристиан Нергор протолкнул правее на Айвена Тоуни, который с метра закатил в ворота.
Воспользовавшись помощью ВАР, главный арбитр Питер Бэнкс решил засчитать гол.
– «Брентфорд» забил из офсайда?
– Да, я только что пересмотрел эпизод. И да, это офсайд. Обидно, но нам, вероятно, дадут объяснения в конце недели. Сегодня его нет.
В обороне нужно применять определенные принципы, но это зависит от соблюдения правил, – сказал тренер «Арсенала».
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Причем на итог матча это серьезно уже не повлияет.