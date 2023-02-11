Артета считает, что «Брентфорд» забил гол из офсайда 

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Брентфорд Питер Бэнкс Кристиан Нергор Айвен Тоуни Футбол

Микель Артета считает, что гол «Брентфорда» в матче с «Арсеналом» (1:1) не стоило засчитывать.

В штрафной «Арсенала» после стандарта началась неразбериха. Затем после серии рикошетов мяч отскочил на левый угол вратарской, Кристиан Нергор протолкнул правее на Айвена Тоуни, который с метра закатил в ворота.

Воспользовавшись помощью ВАР, главный арбитр Питер Бэнкс решил засчитать гол.

– «Брентфорд» забил из офсайда?

– Да, я только что пересмотрел эпизод. И да, это офсайд. Обидно, но нам, вероятно, дадут объяснения в конце недели. Сегодня его нет.

В обороне нужно применять определенные принципы, но это зависит от соблюдения правил, – сказал тренер «Арсенала».

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44 комментария

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Naneva
Ответ emptinesspetr
Как бы не проткнули наш Арсенал, но чемпионская доминирующая команда обязана брать очки и в таких ситуациях. У тех же главных соперников за серебро — МЮ, судьи неоднократно не засчитывали чистейшие голы. Тем не менее, этот мало кем уважаемый клуб, на морально-волевых добывает победы. Увы, наш доминатор поплыл.
Ага, на морально-волевых получает 4 от этого самого Брентфорда. За тайм.
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a2wai
Артета начал ныть после того, как его дуболомы не смогли забить больше одного мяча за матч.

Причем на итог матча это серьезно уже не повлияет.
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UseR
Если Пеп чему и научил Артету,так это нытью
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UseR
Представляю какое нытьё было бы по поводу расследования Сити, если бы Артета там остался
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Потолковый Лампонюх™
100 % офсайд. Но я знал что не отменят. Все спорные решения идут против Арсенала уже не первый матч. Условному маню и сити такой бы гол не засчитали.
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grin478
проблема проста, выйграли почти...
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Kinder22
Да там на Зинченко 2 раз сфолили, сначала негр двумя руками схватил и нагло держал, потом уже другой с локтя по голове и пошел на пустые забивать, но все равно могли же вырвать, но слишком безыдейно играют( эх не хватает какого-то Жиру, даже дерева Шамаха-Бенднера в конце бы решали
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Кирилл Голивец
Ответ serhio_ramos_
Поплыл доминатор.
Пеп не лучше) он жаловался на дорогу до Лондона в прошлом туре
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emptinesspetr
Как бы не проткнули наш Арсенал, но чемпионская доминирующая команда обязана брать очки и в таких ситуациях. У тех же главных соперников за серебро — МЮ, судьи неоднократно не засчитывали чистейшие голы. Тем не менее, этот мало кем уважаемый клуб, на морально-волевых добывает победы. Увы, наш доминатор поплыл.
+1
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MF Osa
А ведь действительно гол был забит из оффсайда.
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Kanonir152
Ответ Jaxongir Shodiev
Если бы бы МЮ, то этот гол не засчитали бы
бы бы бы. Можно подумать, спорные моменты в сторону Арсенала не засчитывали.
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Jaxongir Shodiev
Если бы бы МЮ, то этот гол не засчитали бы
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Jaxongir Shodiev
Стоит признать, что момент с оффсайдом непростой, бесит тот факт, что если бы на месте Арсенала был бы МЮ, то гол бы не засчитали.
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boriss_81
Ответ Gani
Кто смотрел? Был офсайд? Или это очередная форма доминирования от Артеты?
Ну и при голе Арсенала можно придраться, что Сака руку на плечо защитнику положил. Так что то на то и вышло.
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Любезный Коссутий
Ответ Marcus-light
Если?
если троянского коня Хааланда оставят на скамейке
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llolishe
Что скажет он про то что Нкетиа рукой выбил мяч из штрафной-это же пенальти
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boriss_81
Ответ Виталий Желтоусов
ближе всех по игре Юнайтед, но конечно же они не станут чемпионами.
Так значит всё таки у Арсенала ближе всех к чемпионской игре?) Ещё месяц примерно назад говорил, что как раз по игре, скорее МЮ конкурент Арсу, чем Сити. Ну осталось 4 дня подождать, чтобы сделать предварительные выводы. Хотя при любом итоге, ничего не станет ясно)
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Rustam Abdullayev
У Арсенала нет глубина составе трудно будет чемпионском гонке
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Андрей Andrey
Доминатор говорит что они опять доминировали))? где это уже было😂
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Marcus-light
Ответ Los Galácticos
Следующая игра против Сити будет иметь колоссальное значение, особенно с психологической точки зрения, если Сити выиграет и приблизится к Арсеналу вплотную вот тут они могут реально посыпаться.
Если?
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Marcus-light
Как и следовало ожидать, Нкетиа не тот форвард, который может дать стабильно хорошую игру хотя бы 2 месяца. Наступил спад, и стало понятно, что Арсенал - команда в большей степент завязанная на исполнителей и их мотивацию, Артета пока не умеет компенсировать это тактикой.
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boriss_81
Ответ Gani
Кто смотрел? Был офсайд? Или это очередная форма доминирования от Артеты?
Там скорее Зинченко блокировали и руками хватали. Офсайда не увидел. Офсайд там был несколько раз у нескольких игроков, но не у тех кто играл мяч.
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Виталий Желтоусов
Ответ boriss_81
А у кого наблюдается чемпионская игра?
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igls54
Деноминация доминатора.
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StarsAndArrows
Ответ Mr@k
спорный момент, но скорее не было чем было, там кипер зря вышел
был оффсайд,не в момент подачи,а дальше в эпизоде с предголевой передачей.
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