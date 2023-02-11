Артета считает, что «Брентфорд» забил гол из офсайда 

считает, что гол « » в матче с « » (1:1) не стоило засчитывать.

В штрафной «Арсенала» после стандарта началась неразбериха. Затем после серии рикошетов мяч отскочил на левый угол вратарской, протолкнул правее на , который с метра закатил в ворота.

Воспользовавшись помощью ВАР, главный арбитр Питер Бэнкс решил засчитать гол.

– «Брентфорд» забил из офсайда?

– Да, я только что пересмотрел эпизод. И да, это офсайд. Обидно, но нам, вероятно, дадут объяснения в конце недели. Сегодня его нет.

В обороне нужно применять определенные принципы, но это зависит от соблюдения правил, – сказал тренер «Арсенала».

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