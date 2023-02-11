Артета про 1:1 с «Брентфордом»: «Арсенал» доминировал. Забили против их супернизкого блока»
Микель Артета прокомментировал ничью с «Брентфордом» (1:1) в АПЛ.
«Я думаю, что мы действительно доминировали в игре.
Мы забили гол против их супернизкого блока, что очень трудно сделать», – сказал тренер «Арсенала».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Как и в прошлом сезоне, Арсенал резко задирает планку ожиданий. Тогда никто не думал о том что за 4 место будем бороться (особенно после 3 первых туров), но в итоге боролись до самого конца. Перед стартом этого никто не ставил что будем участвовать в чемпионской гонке, но пока что участвуем. И если не получится, то и ничего страшного. Команда молодая, она строится и растёт. И в следующем сезоне должна стать ещё сильнее. Прогресс сейчас важнее всего.
Даже в этом сезоне уже был спад в конце октября, когда проиграли ПСВ, сыграли вничью с Сотоном и дичайше отскочили от Лидса. Но ничего, довольно быстро вышли на победный курс. Посмотрим.
P.S.: Дайч выпустил методичку?)))))