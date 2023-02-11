прокомментировал ничью с « » (1:1) в .

«Я думаю, что мы действительно доминировали в игре.

Мы забили гол против их супернизкого блока, что очень трудно сделать», – сказал тренер « ».

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