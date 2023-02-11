Артета про 1:1 с «Брентфордом»: «Арсенал» доминировал. Забили против их супернизкого блока»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Брентфорд Футбол

Микель Артета прокомментировал ничью с «Брентфордом» (1:1) в АПЛ

«Я думаю, что мы действительно доминировали в игре.

Мы забили гол против их супернизкого блока, что очень трудно сделать», – сказал тренер «Арсенала».

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37 комментариев

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Reservoir Cat
Наконец-то снова доминируем. Я скучал.

Как и в прошлом сезоне, Арсенал резко задирает планку ожиданий. Тогда никто не думал о том что за 4 место будем бороться (особенно после 3 первых туров), но в итоге боролись до самого конца. Перед стартом этого никто не ставил что будем участвовать в чемпионской гонке, но пока что участвуем. И если не получится, то и ничего страшного. Команда молодая, она строится и растёт. И в следующем сезоне должна стать ещё сильнее. Прогресс сейчас важнее всего.
Даже в этом сезоне уже был спад в конце октября, когда проиграли ПСВ, сыграли вничью с Сотоном и дичайше отскочили от Лидса. Но ничего, довольно быстро вышли на победный курс. Посмотрим.
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Mr@k
та пофиг что он говорит, надо уже просто понять что нужно что то придумывать в атаке против таких низких блоков...
А что ты против них придумаешь? Абсолютно все команды от таких автобусов страдают, начиная от МС, заканчивая Баварией. Увы, таковы сейчас реалии футбола
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Виталий Желтоусов
Ответ Андрей Синецкий
В ментальную яму . Потому что в первой части сезона играли налегке и никто чемпионства не ожидал ! А тут оно вот прям реально и естественно команда поплыла. Тренер не чемпион по натуре , а из состава только Зина выиграл чемпионат . Поэтому Арсенал морально просто не готов брать трофей .
Согласен, но в чемпионской гонке возможно всё. На Лестер тогда тоже мало кто ставил.
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AminO2
Они так додоминируются.
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Mr@k
та пофиг что он говорит, надо уже просто понять что нужно что то придумывать в атаке против таких низких блоков...
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Леван Мкртчян
Ответ LIBerly
100 лет доминирования, Артета Маркес
Если к концу сезона Артета сильно сдуется и вернется на привычный уровень Арсенала последних лет, то следующие 100 лет Артета будет доминировать в *одиночестве, где-нибудь в Саутгемптоне ,с Габриелом и Гарсией в обороне, в виде усиления
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El Ilusionista
Ответ Gornostaev
Артета, мне кажется, уже намеренно троллит весь футбольный мир, употребляя слово "доминировать"... Занебесный левел от маэстро, не все поймут :)
Походу не все петросяны поняли, что Арсенал идет на первой строчке.
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Андрей Синецкий
Ответ Виталий Желтоусов
Для Арсенала наступает момент истины - отрыв от Сити вроде бы и есть, но подопечные Артеты попали в яму.
В ментальную яму . Потому что в первой части сезона играли налегке и никто чемпионства не ожидал ! А тут оно вот прям реально и естественно команда поплыла. Тренер не чемпион по натуре , а из состава только Зина выиграл чемпионат . Поэтому Арсенал морально просто не готов брать трофей .
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Gunner835
Игра Брентфорда была похожа на игру Эвертона в прошлом матче. Арсенал сегодня в первом тацме толком ничего не смог сделать, а во втором пропустил глупый гол. В целом, результат считаю справделивым, так как Брентфорд мог забить ещё в первом тайме.

P.S.: Дайч выпустил методичку?)))))
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Direct free kick
Ответ ERNST
На классе.
У арсенала нет класса
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Виталий Желтоусов
Для Арсенала наступает момент истины - отрыв от Сити вроде бы и есть, но подопечные Артеты попали в яму.
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Rad0
Я здесь почитать комменты)
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KerroChelsea
Брентфорд так тянул время и отбивался, словно он ведет в финале ЛЧ. Просто убожество, которое нужно отправить в шип немедленно
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Пако
От "Арсенала" ждут не доминирования, а побед.
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Виьалий
Главное понять, что он в это вкладывает))
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Сади Самедов
Выложите сразу полное интервью, Артета сказал и про офсайд, который профукали в момент гола, но нужно ведь было обязательно написать только про доминацию
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Alex Legend
Артета книжки бы уже начал читать, как пластинку заело.
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ERNST
На классе.
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Джейме Ланнистер
Если в интервью появилось слова доминация. То можно прощаться с титулом. Когда команда хорошо играет, он так не говорить.
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Олег910
Артете лучше идти в домино, раз так любит доминировать.
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psixyec
Самый короткий рассказ о том, как слить АПЛ, который так упорно не хочет выигрывать Манся.
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Blaumerc
доминирования с победами были лучше чем доминирования без побед
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emptinesspetr
К сожалению, наш Арсенал вот уже месяца 2 как не доминирует. Но, безусловно, все мы, болельщики канониров, ожидали спада к середине сезона. В следующем сезоне поборемся за золото!
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TiNO
Доминировал, доминировал, да не выдоминировал
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Born is the King
Гвардиоле давно надо было своей 6ке подарить словарь синонимов
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