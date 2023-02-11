«Спартак» может продлить контракт с Абаскалем. Идут консультации с представителями испанца
«Спартак» может продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.
По данным Metaratings.ru, сейчас идут консультации между клубом и представителями испанца о продлении контракта на улучшенных условиях.
Отмечается, что у Абаскаля также есть несколько предложений из Европы.
«Спартак» при Абаскале в сезоне-2022/23 идет 2-м в Мир РПЛ и вышел в четвертьфинал Фонбет Кубка России.
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