«Спартак» может продлить контракт с Абаскалем. Идут консультации с представителями испанца

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» может продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

По данным Metaratings.ru, сейчас идут консультации между клубом и представителями испанца о продлении контракта на улучшенных условиях.

Отмечается, что у Абаскаля также есть несколько предложений из Европы.

«Спартак» при Абаскале в сезоне-2022/23 идет 2-м в Мир РПЛ и вышел в четвертьфинал Фонбет Кубка России.

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9 комментариев

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Дмитрий9779
Там весь штаб за 700 тыс работает.Не солидно.
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Амин Чич
а так, очень и очень видна "рука" тренера! И личная просьба к вам товаришь Абаскаль, бегайте и прыгайте на бровке, пожалуйста)))
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Амин Чич
если не продлит, то у ветеранов Спартака и у Мостового не будет работы
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Direct free kick
Большая честь работать в главном клубе России
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Evincive
Хотелось бы, чтобы сделали всё возможное для продлении контракта.
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Ковид 07.10.52
Не продлить, а подписать новый долгосрочный на улучшенных условиях...Где набирают таких авторов новостей...ужас...
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Беременный малыш
Ответ nobrainnopain
На летний кубок Париматч замахнулись
У тебя с юмором проблемы.
+6
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nobrainnopain
На летний кубок Париматч замахнулись
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-6
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Александр Константинович
Хотя никто надежд не возлагал. Жаль, что бывший спортивный директор ушёл, - и тренера привёл достойного и игроков, которые заиграли
+4
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