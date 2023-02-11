«Спартак» может продлить контракт с Абаскалем. Идут консультации с представителями испанца

« » может продлить контракт с главным тренером .

По данным Metaratings.ru, сейчас идут консультации между клубом и представителями испанца о продлении контракта на улучшенных условиях.

Отмечается, что у Абаскаля также есть несколько предложений из Европы.

«Спартак» при Абаскале в сезоне-2022/23 идет 2-м в Мир и вышел в четвертьфинал Фонбет Кубка России.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!