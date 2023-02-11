«Реал» отправил 20 тысяч предметов одежды и деньги пострадавшим от землетрясения в Турции. «Барса» и другие клубы также предложили помощь
Клубы Ла Лиги оказывают помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.
Футбольный агент турецкого происхождения Байрам Тутумлу, который давно работает в испанском футболе, возглавляет акцию помощи жертвам землетрясений. Его инициативу поддержали многие клубы чемпионата Испании, которые предлагают свою помощь и сотрудничество.
«Реал» был одним из первых клубов, оказавших гуманитарную помощь. Мадридцы отправили пострадавшим 20 042 предмета одежды: 3 733 футболки с коротким рукавом, 3 440 футболок с длинным рукавом, 398 маек, 879 пар брюк, 419 плащей, 212 пальто, 2 108 толстовок, 58 спортивных костюмов, 1 576 спортивных курток и 7 219 пар носков. Клуб оказал и финансовую помощь, так же как и «Атлетико», «Севилья» и «Хетафе».
«Барселона», «Бетис», «Валенсия», «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и многие другие клубы также предложили свою помощь.
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