«Реал» отправил 20 тысяч предметов одежды и деньги пострадавшим от землетрясения в Турции. «Барса» и другие клубы также предложили помощь

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Атлетико Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Ла Лига высшая лига Турция происшествия стиль Благотворительность Футбол

Клубы Ла Лиги оказывают помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.

Футбольный агент турецкого происхождения Байрам Тутумлу, который давно работает в испанском футболе, возглавляет акцию помощи жертвам землетрясений. Его инициативу поддержали многие клубы чемпионата Испании, которые предлагают свою помощь и сотрудничество.

«Реал» был одним из первых клубов, оказавших гуманитарную помощь. Мадридцы отправили пострадавшим 20 042 предмета одежды: 3 733 футболки с коротким рукавом, 3 440 футболок с длинным рукавом, 398 маек, 879 пар брюк, 419 плащей, 212 пальто, 2 108 толстовок, 58 спортивных костюмов, 1 576 спортивных курток и 7 219 пар носков. Клуб оказал и финансовую помощь, так же как и «Атлетико», «Севилья» и «Хетафе».

«Барселона», «Бетис», «Валенсия», «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и многие другие клубы также предложили свою помощь.

УЕФА отправил 200 тысяч евро на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Ближайшие еврокубковые матчи начнутся с минуты молчания

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18 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ GigaChad
Приятнее всего видеть, когда такие клубы как Бетис не имея такого дохода и бюджета как у Мадрида пытаются помочь нуждающимся, огромное уважение им за это.
У Хетафе и Эспаньола бюджеты ещё меньше
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Гусеконь
что-то Сирию прям жалко. Сирийцы для европейцев не люди и на них насрать.
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+3
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Жолдошбек Карпеков
Ответ DolJun
ахаха, что там барса может предложить? рычаг?
Один Месси отправил 3,5 ляма а твой КОРОЛЕВСКИЙ КЛУБ 20К футболок 😁😁 есть разница
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predMBAPPE
Ответ Seyidov#
Не предлагать, а отправлять надо.
Тебас запретил, санкции наложил, пока не заработаете не потратите говорит
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-1
-1
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GigaChad
Приятнее всего видеть, когда такие клубы как Бетис не имея такого дохода и бюджета как у Мадрида пытаются помочь нуждающимся, огромное уважение им за это.
+9
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+9
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Y/ K
Барса отправила Альбу
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DolJun
Ответ Ave_milk
Сам лучшем бы помог Турции, позорище
ты уже помог?
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Ave_milk
Ответ DolJun
ахаха, что там барса может предложить? рычаг?
Сам лучшем бы помог Турции, позорище
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-2
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DolJun
Ответ Red_Marlboro_
Конечно знают,Иньеста выбил синий мешок из ЛЧ
не, фк мем опозорился так что уже не отмыться)
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-4
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Red_Marlboro_
Ответ DolJun
но вместо этого фк мем однажды потратился на эвребе, что было дальше - все знают)
Конечно знают,Иньеста выбил синий мешок из ЛЧ
+4
-2
+2
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Эвребë
Ответ DolJun
но вместо этого фк мем однажды потратился на эвребе, что было дальше - все знают)
Дальше была лч
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DolJun
Ответ Эвребë
Мне кажется, если бы Челси потратил хотя бы 1 миллион в Турцию, а не 600 миллионов на всякий шлак, то мир стал бы лучше
но вместо этого фк мем однажды потратился на эвребе, что было дальше - все знают)
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Seyidov#
Не предлагать, а отправлять надо.
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0
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Эвребë
Ответ DolJun
ахаха, что там барса может предложить? рычаг?
Мне кажется, если бы Челси потратил хотя бы 1 миллион в Турцию, а не 600 миллионов на всякий шлак, то мир стал бы лучше
+13
-3
+10
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Анархия
Ответ DolJun
ахаха, что там барса может предложить? рычаг?
мне интересно,вам такие шутки кажутся смешными,остроумными.Барса предложила помощь нужно будет окажут.Они 500 миллионов на тинейджеров не растратили,чуть-чуть на помощь гуманитарную скинуться могут.
+18
-5
+13
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белошип
Респект королям футбола)
+21
-3
+18
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udiekemen
Респект таким клубам )
+2
-1
+1
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DolJun
ахаха, что там барса может предложить? рычаг?
+6
-14
-8
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