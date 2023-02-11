УЕФА отправил 200 тысяч евро на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Ближайшие еврокубковые матчи начнутся с минуты молчания

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УЕФА пожертвовал 200 тысяч евро пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

УЕФА выделил 150 тысяч евро Федерации футбола Турции (TFF), а Детский фонд УЕФА отправил 50 тысяч евро неправительственным организациям Bonyan и Tiafi, работающим над ликвидацией последствий в южной Турции и в Сирии.

«УЕФА делает это первоначальное пожертвование, чтобы помочь немедленному гуманитарному реагированию на эту ужасную трагедию. Я также хочу поблагодарить наши ассоциации за их быструю реакцию и поддержку, оказанную тем, кто пострадал от этого ужасного события», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

УЕФА также изучает возможность организации дополнительных мероприятий по сбору средств во время финальной недели Лиги чемпионов-2022/23, которая пройдет в июне в Стамбуле. Детали будут оглашены в ближайшие недели.

УЕФА также объявил, что на следующей неделе перед началом всех еврокубковых матчей пройдет минута молчания в память о жертвах землетрясений.

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5 комментариев

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Антиполитпроект
Ответ Rick Sorkin
Ранее всё на поддержку ЛГБТ ушло
Хотя бы не посылают наемников захватывать чужие земли под выдуманной "денацификацией"
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Ответ rigobersong
Да это позор, отмывают с АПЛ миллиарды, а людям в одной из самых больших катастроф 21 века кидают какие-то подачки, там реально катастрофа, а поддержка фактически отсутствует, а если мы сравним сколько некой стране донатят не считаясь ни с чем, так это позорнее втройне:))
Согласен. Посмешище, а не помощь, лучше бы вовсе не афишировали.
+1
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Пако
Не очень-то щедро для сотен тыс. пострадавших ...
Да это позор, отмывают с АПЛ миллиарды, а людям в одной из самых больших катастроф 21 века кидают какие-то подачки, там реально катастрофа, а поддержка фактически отсутствует, а если мы сравним сколько некой стране донатят не считаясь ни с чем, так это позорнее втройне:))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rick Sorkin
Ответ Пако
Не очень-то щедро для сотен тыс. пострадавших ...
Ранее всё на поддержку ЛГБТ ушло
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Не очень-то щедро для сотен тыс. пострадавших ...
+9
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+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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