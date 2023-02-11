УЕФА отправил 200 тысяч евро на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Ближайшие еврокубковые матчи начнутся с минуты молчания

УЕФА пожертвовал 200 тысяч евро пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

УЕФА выделил 150 тысяч евро Федерации футбола Турции (TFF), а Детский фонд УЕФА отправил 50 тысяч евро неправительственным организациям Bonyan и Tiafi, работающим над ликвидацией последствий в южной Турции и в Сирии.

«УЕФА делает это первоначальное пожертвование, чтобы помочь немедленному гуманитарному реагированию на эту ужасную трагедию. Я также хочу поблагодарить наши ассоциации за их быструю реакцию и поддержку, оказанную тем, кто пострадал от этого ужасного события», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

УЕФА также изучает возможность организации дополнительных мероприятий по сбору средств во время финальной недели чемпионов-2022/23, которая пройдет в июне в Стамбуле. Детали будут оглашены в ближайшие недели.

УЕФА также объявил, что на следующей неделе перед началом всех еврокубковых матчей пройдет минута молчания в память о жертвах землетрясений.

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